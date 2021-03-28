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整串「直立式雞蛋仔」療癒又方便！串烤雞蛋仔3處吃得到，北部近20款口味任你選

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yc_0423授權 、IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@yc_0423授權IG@rose.eat_tainan授權

國民小吃清單準備更新！作為港式經典街頭美食的雞蛋仔，近幾年紅至台灣後，陸續可看見結合在食材的創意口味，但日前出現了更特別的造型。整片的雞蛋仔變身一串串「直立式雞蛋仔」，大家不必用手一顆一顆剝著吃，拿著就能隨走隨吃，還有十幾款口味任選，搭配可愛外觀瞬間躍升為洗版IG的主人公。今天就為大家介紹3處「串烤雞蛋仔」精選，台北、桃園、台南人是時候就近開吃！

台北臨江街觀光夜市　串烤雞蛋仔

圖／IG@twopigs_travel_food授權
圖／IG@twopigs_travel_food授權

台北就能吃到！臨江街觀光夜市近期新增攤位全新開賣串烤雞蛋仔，顆顆圓滾滾的雞蛋仔串在一起超吸睛，帶著逛夜市的方便程度大提升。現場更販售近20款口味，包含黑眼豆豆、抹茶、椰香麻糬、蜂蜜麻糬等，另有煙燻德腸、小肉豆等，鹹甜皆有，其中OREO口味備受喜愛，一口咬下不甜膩，也讓饕客直呼口感完勝整片型的雞蛋仔呢！

臨江街觀光夜市（通化夜市）
地址：台北市大安區臨江街2號（上海生煎包對面）
營業時間：1630-0000

桃園　港式串烤雞蛋仔

圖／IG@yc_0423授權
圖／IG@yc_0423授權

桃園最夯小吃「Mowan」港式串烤雞蛋仔號稱全台首創串烤雞蛋仔，像是通化夜市的攤位其實就是它的加盟分店之一，而其直營店位於蘆竹區，憑藉新奇外表的雞蛋仔成為當地爆紅排隊美食。

圖／IG@yc_0423授權
圖／IG@yc_0423授權

店家強調口感與一般雞蛋糕不同，一串共有7大顆，口味還會搭配不同顏色的麵糊，雞蛋仔本體吃起來外酥內Q軟，原味以外的都包有餡料，像是OREO餅乾、拉絲起司、小肉豆、黑糖麻糬、串烤可可等皆屬激推口味，尤其剛烤好的起司牽絲時超療癒，想朝聖的人絕對不要錯過啦！

Mowan莫忘初衷港式．串烤雞蛋仔
地址：桃園市蘆竹區大興路21號
營業時間：1300-2100（週一公休）

台南花園／大東夜市　匠串雞蛋糕

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

北部有港式串烤雞蛋仔，南部則有串烤雞蛋糕！台南花園夜市、大東夜市兩頭跑的「匠串雞蛋糕」主打純鮮奶製作，現吃可以拿到一串的雞蛋糕，若外帶則為盒裝。攤位提供原味鮮奶、可可搖滾的純蛋糕體口味，蛋香更濃郁明顯。大家也可選擇葡萄乾、拉絲起司、黑眼豆豆口味，還有4款特色淋醬系列，煉乳、蜂蜜、巧克力或抹茶再撒上免費的彩色糖粒，最新夜市人氣必吃就此誕生！

圖／IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@rose.eat_tainan授權

匠串雞蛋糕
地點：大東夜市（每週一、二、五）
地點：花園夜市（每週四、六、日）

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