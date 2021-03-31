2021避開人潮玩法！精選6大山海戶外景點　不預約抽籤玩不到

全民瘋國旅到處都人爆多，熱門景點塞塞塞讓你受不了嗎？還不能出國的2021讓我們避開人潮去要抽籤或預約才能玩得到的景點，快跟著小編到龜山島登島賞鯨、錐麓古道天空漫遊、福山植物園生態探索一起從大山玩到大海吧！

不預約去不到的秘境推薦

不預約抽籤玩不到的景點＃1 福山植物園

▲不預約抽籤玩不到的景點-福山植物園。（圖／halulu.s, Instagram）

有一個植物園每年休園一個月，不預約、抽籤還去不了，這個座落在宜蘭深山仍名聞遐邇的地方就是—福山植物園。

園區內充滿豐富的動植物資源，多種原生植物和動物在林野裡生活，像是山羌、野豬、鴛鴦、小鸊鷈…等，每年3月是園區野生動物繁衍的高峰期，所以不對外開放也同時讓園區休養生息。

▲不預約抽籤玩不到的景點-福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

福山植物園四季分明，各季風光雅緻，喜愛大自然和生態探索的你別錯過這個好去處囉～

不預約抽籤玩不到的景點＃2 阿朗壹

▲不預約抽籤玩不到的景點-阿朗壹。（圖／cats_109xoxo_, Instagram）

阿朗壹古道是目前台灣少數仍未有公路開通的地區，因此也獲得「最後的天然海岸古道」的美名。在這條從屏東旭海到台東南田的古道上，沿途生態豐富有機會看到椰子蟹、綠蠵龜…等海洋生物。

▲不預約抽籤玩不到的景點-阿朗壹。（圖／rory_chen0814, Instagram）

除了自然風光阿朗壹古道也曾是原住民互通有無、日治時期裡番和軍事管制重地的道路。這段結合歷史與自然於一身的古道全長約8公里，少數路段有陡坡數健行及路線，不需有相關登山健行經驗也可以體驗。

不預約抽籤玩不到的景點＃3 錐麓古道

▲不預約抽籤玩不到的景點-錐麓古道。（圖／wang_11, Instagram）

座落在花蓮太魯閣的錐麓古道，是合歡越嶺古道所殘存的遺跡，在過去這個古道路寬只有30公分僅容得下雙腳前行，是一條太魯閣族各部落的聯繫道路，後來在日本政府的要求下拓寬以載運火炮彈藥並方便通行。

▲不預約抽籤玩不到的景點-錐麓古道。（圖／ho_yochien, Instagram）

在當時原住民壯丁以繩繫腰垂降開鑿，腳下落差近600公尺的山谷下即是立霧溪的滾滾溪水，在垂直的大理岩壁上一刀一斧驚心動魄的完成困難的工程。

這趟旅程將在這個日本人譽為「東亞第一大斷崖」的天空古道上漫步，讓你身歷其境的感受自然風情與殖民的血淚史。

不預約抽籤玩不到的景點＃4 龜山島401高地

▲不預約抽籤玩不到的景點-龜山島401高地。（圖／jolin22777, Instagram）

龜山島位在宜蘭縣頭城外海，自古為蘭陽平原天然地標，具有「靈龜守護宜蘭」的意義。民國60年代龜山島被政府劃定為軍事管制區，全島居民遷村至台灣本島，直至民國89年在地方人士的努力下，政府才決定開發這個觀光資源，讓大家繞島巡航賞鯨豚，近年來成為非常熱門需事先預約才能享受的海上活動之一。

▲不預約抽籤玩不到的景點-宜蘭龜山島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

心動了嗎？賞鯨、賞豚的活動可不只國外有，快把握每年3月～11月來龜山島體驗賞鯨豚和登島的樂趣吧！

不預約抽籤玩不到的景點＃5 基隆嶼登島

▲不預約抽籤玩不到的景點-基隆嶼。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

基隆嶼座落在波光淋漓的海中，豐富的生態和特殊的小島地質讓此地獲得「台灣龍珠」的美名。建議登島月份為4~10月，除了走在島上的「濱海步道」和「燈塔步道」享受山海風光外，其中5~6月的百合花季、8~9月的金花石蒜花季也是一大特色亮點。

不預約抽籤玩不到的景點＃6 屏東老七佳部落

▲不預約抽籤玩不到的景點-老七佳部落。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

老七佳部落位於屏東縣春日鄉，「七佳」在排灣族與裡圍「中間」之意，在過去七佳部落剛好介於舊時白鷺與力里兩部落之間顧得其名。在50年代政府以改善族人生活條件為名意，整個部落被下令遷移，而在叢山林間的部落僅剩下耆老和少數居民居住，此地沒有電力供應和過度開發平時人跡罕至今日仍保留部落的完整風貌。

▲不預約抽籤玩不到的景點-老七佳部落。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

通往部落必須搭乘馬力足夠的四輪傳動車，在部落內的移動則是以步行為主，進到部落後可以看見一棟棟的石板屋建築，以及門眉上的傳統雕刻，以及勇士屋前懸掛狩獵成果的各類獸骨。

來到這個必須預約才能造訪的部落，讓我們透過健行和聆聽導覽來認識這片土地，感受先民的篳路藍縷和部落族人對土地的敬畏與尊重，讓我們用最樸質的部落旅行帶給我們的身心洗禮。

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」