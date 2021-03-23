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白雪皚皚？嘉義最美「苦楝花隧道」盛放　台北「星巴克花海」好亮眼

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友黃一盛授權、IG@s19830201授權
圖／網友黃一盛授權IG@s19830201授權

3月花海陣容大爆滿！春天限定白色系花海除了有搶先登場的流蘇花海芋，每年此時還有夢幻苦楝花，遠觀看似灰白，滿開時就像另類平地雪，美不勝收。目前嘉義開滿了一條絕長苦楝花隧道，台北天母星巴克門市亦能在苦楝花下喝咖啡，2大花景聖地務必把握！

嘉義朴子溪北岸

圖／網友黃一盛授權
圖／網友黃一盛授權

作為賞花聖地的嘉義，本月繼黃花風鈴木旋風及九重葛花瀑，再有全新打卡新亮點。由朴子市往北港方向、一出朴子大橋左轉，就能找到彷彿看不到盡頭的步道，如今正值花期披上一層白色外衣，還能聞到花香，被攝影好手讚譽為看過最美的苦楝花花道。實際帶點淡紫色的白色花瓣配上綠葉，化作一幅舒服又療癒的畫面，預計本週為最佳花況。

圖／網友黃一盛授權
圖／網友黃一盛授權

地點：嘉義六腳鄉更寮村朴子溪北岸

天母星巴克（天玉門市）

圖／IG@s19830201授權
圖／IG@s19830201授權

本就因為特色裝潢成為天母地標之一的「星巴克天玉門市」，戶外種有植栽與花樹，粉絲還能坐在獨特的露天花園座位喝咖啡。此時庭院中央的苦楝花綻放得十分飽滿，與黑色拱門形成可愛的對比，成為季節限定的美拍場景，近期若到附近，不妨駐足停留喝杯下午茶，還能感受被林蔭包圍的浪漫與悠哉。

地點：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

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