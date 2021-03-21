快訊

UBA／斷世新雙冠美夢 政大奪隊史首冠

雲林國小驚傳百位學童嘔吐 校方明天緊急停課一日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山海包圍的秘境旅宿！「遠離塵囂質感住宿」6選　海景第一排、森林小木屋好忘憂

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／靜謐森林屋官方網站、IG呆宅官方帳號、IG@dolla_511授權
圖／靜謐森林屋官方網站、IG呆宅官方帳號、IG@dolla_511授權

生活忙碌工作步調快速，連假到了四處也都是滿滿人潮，難以達到真正放鬆。以下特選全台6大旅宿，帶你遠離塵囂，享受遺世而獨立的寧靜感。

墾丁：灣臥

不同於墾丁大街的人聲鼎沸，恆春一處隱密的角落，是只有一條路能到達的民宿「灣臥」。這是由建築師自行設計建造的特色民宿。以清水模水泥牆風格為主，挑高的落地窗，擁有絕美景致。僅有七間客房，以土壤、森林、海洋打造三種各具特色的房型。頂樓擁有一個無邊際泳池，前有大草原、後有無敵海景，能享受山海包圍的美好。

圖／灣臥官方臉書粉絲團
圖／灣臥官方臉書粉絲團

圖／IG@is______77授權
圖／IG@is______77授權

旅店資訊

地址：屏東縣恆春鎮崁頭路270號
電話：08-8899270

宜蘭：呆宅

距離冬山河河畔一分鐘路程，擁有遠離鬧區的設計民宿，你可以放空一整天，享受寧靜的時刻。建築師打造的「呆宅」，建築四周有著農田，豐收時節還能看到金黃色一片景緻。室內以復古家具妝點，新舊融合下打造特別不一樣的感受，大片落地窗讓窗外的綠茵盎然映入眼簾，這麼優秀的民宿空間，何不就待在民宿裡發呆，絕對是放鬆的絕佳選擇！

圖／IG呆宅官方帳號
圖／IG呆宅官方帳號

圖／IG呆宅官方帳號
圖／IG呆宅官方帳號

旅店資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉珍珠村幸福六路150、152號
電話：0966-508150

苗栗：上山回家旅宿

位於馬那邦山的山腰處，有個可以看星星、觀雲海的絕美民宿「上山回家」。天井設計讓光線可以輕易的灑落在整個室內空間，開放式的餐桌、大片落地窗，輕鬆享有一大片雲海與大自然景緻。上山回家採一泊二食，這裡的餐點使用有機的無毒蔬菜，可以體驗自採自食的健康田園生活。根據不同季節還可以體驗採草莓、賞螢，快來安排一趟森林之旅，盡情享受大自然的美好。

圖／IG@dolla_511授權
圖／IG@dolla_511授權

圖／IG@dolla_511授權
圖／IG@dolla_511授權

旅店資訊

地址：苗栗縣大湖鄉東興村上湖85-5號
電話：0972-906927

苗栗：泰安觀止

泰安以溫泉聞名，這裡的泡湯環境相當多元，擁有獨立湯屋、溫水SPA、露天風呂，還有無邊際泳池，讓旅客邊泡湯能邊細細欣賞山林景致。在房間裡，就有私人的獨立湯屋，以鹼性泉的美人湯搭上陣陣檜木香氣，身心舒壓之下不自覺讓人放慢腳步。超紅的無邊際泳池，在躺椅上看著山的倒影，讓人有置身國外的錯覺，飽覽360度山景

圖／泰安觀止官方臉書粉絲團
圖／泰安觀止官方臉書粉絲團

旅店資訊

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號
電話：03-7941777

南投：靜謐森林屋

在森林中有一處小木屋，讓旅人能獨享整片森林，愜意又放鬆。每年三月底至五月初，更是賞螢火蟲的聖地呢！訂房採包棟形式，超級隱密不會受他人打擾，晚上還能舉辦戶外烤肉派對、露天電影院。週末還有限定的「森林晨間瑜伽」，享受森林的同時，也能在山上找回內心的平靜。

圖／靜謐森林屋官方網站
圖／靜謐森林屋官方網站

圖／靜謐森林屋官方網站
圖／靜謐森林屋官方網站

旅店資訊

地址：南投縣竹山鎮中坑路橫巷3號
電話：0921-963940

台東：MEZI沐 HOUSE

面山背海的絕佳地理位置，房間內有著夢幻的玻璃鞦韆、面太平洋還能看日出，超級浪漫！這裡的每間房型都是海景第一排，可以悠閒的在大浴缸裡泡澡放空看海，附近有個鮮少人知的秘境海灘，愜意走走度過一個悠閒的下午也不賴。

圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號
圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號

圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號
圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號

旅店資訊

地址：台東縣長濱鄉馬稼海段5-20號
電話：08-9832374

延伸閱讀：

最chill的田園風光！宜蘭4家「稻田中央的民宿」超放鬆，玻璃屋浴室太夢幻

全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場開滿彩色花球，還能入住繡球花主題房

民宿 墾丁大街 連假 美景

相關新聞

山海包圍的秘境旅宿！「遠離塵囂質感住宿」6選　海景第一排、森林小木屋好忘憂

生活忙碌工作步調快速，連假到了四處也都是滿滿人潮，難以達到真正放鬆。以下特選全台6大旅宿，帶你遠離塵囂，享受遺世而獨立的寧靜感。

紫藤花開了！全台5大「夢幻紫藤花海」精選　武陵農場原來不止能賞櫻

每年三月中～四月下旬左右，是台灣紫藤花綻放的季節，一串串紫藤花從棚架垂落，整片紫色花海超夢幻！不過紫藤花的花期比較短，如果遇到大雨又會把花瓣打落，想要看到美美的紫藤花也是需要靠點運氣的～所以小編要來介紹台灣幾個比較容易欣賞到紫藤花海的景點給大家，趕緊筆記下來，趁著紫藤花還在盛開的時候趕快衝一波！

空靈系美照GET！全台「10大瀑布景點」精選，熱門瀑布、秘境一次踩點

想當空靈系女孩嗎？還是想在仙氣瀑布裡玩水為春日留下美好回憶？點入這篇文章的你，讓小編帶你一覽全台瀑布景點TOP10，無論是鮮為人知的秘境瀑布還是熱門的必拍瀑布景點這篇通通有。準備好了嗎？跟著小編開啟空靈系美女網帥養成計劃！

2處「九重葛花瀑」爆量盛開！嘉義三色花墻秘境、台中300公尺花道美拍必訪

3月花海同步開！全台櫻花、黃花風鈴木、錫葉藤、木棉花陸續綻放，滿開時透過專屬色系變身吸睛美景，讓花迷春天追花行程不停歇。如今九重葛也迎來了全盛期，台中、嘉義各有景點已炸成超狂花瀑，隨拍隨美，大家趕快把

精選全台7間「山中旅宿」推薦體驗慢活！用壯闊美景+頂級美人湯感受山中仙境療癒身心

今年不如選擇出發到山裡，享受靜謐的旅遊行程。本篇特別推薦7間全台討論度竄升的山中旅宿推薦，讓你在繁忙的生活中也可以享受世界級的壯闊絕景，甚至能體驗療癒的溫泉之旅，感受極致放空再滿血復活的快樂！

9大金色隧道璀璨耀眼！「黃花風鈴木」黃金旋風漫延全台

黃花風鈴木是一種會隨著四季變化而更換風貌的樹，樹高約4至5公尺，四季各有不同風味，每當3月左右的時間全台就會陷入一個黃色風暴的旋風裡，而花期大約只有兩個禮拜左右，短暫的金黃風暴已然襲捲全台！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。