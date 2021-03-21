山海包圍的秘境旅宿！「遠離塵囂質感住宿」6選　海景第一排、森林小木屋好忘憂

生活忙碌工作步調快速，連假到了四處也都是滿滿人潮，難以達到真正放鬆。以下特選全台6大旅宿，帶你遠離塵囂，享受遺世而獨立的寧靜感。

墾丁：灣臥

不同於墾丁大街的人聲鼎沸，恆春一處隱密的角落，是只有一條路能到達的民宿「灣臥」。這是由建築師自行設計建造的特色民宿。以清水模水泥牆風格為主，挑高的落地窗，擁有絕美景致。僅有七間客房，以土壤、森林、海洋打造三種各具特色的房型。頂樓擁有一個無邊際泳池，前有大草原、後有無敵海景，能享受山海包圍的美好。

圖／灣臥官方臉書粉絲團

圖／IG@is______77授權

旅店資訊

地址：屏東縣恆春鎮崁頭路270號電話：08-8899270

宜蘭：呆宅

距離冬山河河畔一分鐘路程，擁有遠離鬧區的設計民宿，你可以放空一整天，享受寧靜的時刻。建築師打造的「呆宅」，建築四周有著農田，豐收時節還能看到金黃色一片景緻。室內以復古家具妝點，新舊融合下打造特別不一樣的感受，大片落地窗讓窗外的綠茵盎然映入眼簾，這麼優秀的民宿空間，何不就待在民宿裡發呆，絕對是放鬆的絕佳選擇！

圖／IG呆宅官方帳號

圖／IG呆宅官方帳號

旅店資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉珍珠村幸福六路150、152號電話：0966-508150

苗栗：上山回家旅宿

位於馬那邦山的山腰處，有個可以看星星、觀雲海的絕美民宿「上山回家」。天井設計讓光線可以輕易的灑落在整個室內空間，開放式的餐桌、大片落地窗，輕鬆享有一大片雲海與大自然景緻。上山回家採一泊二食，這裡的餐點使用有機的無毒蔬菜，可以體驗自採自食的健康田園生活。根據不同季節還可以體驗採草莓、賞螢，快來安排一趟森林之旅，盡情享受大自然的美好。

圖／IG@dolla_511授權

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旅店資訊

地址：苗栗縣大湖鄉東興村上湖85-5號電話：0972-906927

苗栗：泰安觀止

泰安以溫泉聞名，這裡的泡湯環境相當多元，擁有獨立湯屋、溫水SPA、露天風呂，還有無邊際泳池，讓旅客邊泡湯能邊細細欣賞山林景致。在房間裡，就有私人的獨立湯屋，以鹼性泉的美人湯搭上陣陣檜木香氣，身心舒壓之下不自覺讓人放慢腳步。超紅的無邊際泳池，在躺椅上看著山的倒影，讓人有置身國外的錯覺，飽覽360度山景

圖／泰安觀止官方臉書粉絲團

旅店資訊

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號電話：03-7941777

南投：靜謐森林屋

在森林中有一處小木屋，讓旅人能獨享整片森林，愜意又放鬆。每年三月底至五月初，更是賞螢火蟲的聖地呢！訂房採包棟形式，超級隱密不會受他人打擾，晚上還能舉辦戶外烤肉派對、露天電影院。週末還有限定的「森林晨間瑜伽」，享受森林的同時，也能在山上找回內心的平靜。

圖／靜謐森林屋官方網站

圖／靜謐森林屋官方網站

旅店資訊

地址：南投縣竹山鎮中坑路橫巷3號電話：0921-963940

台東：MEZI沐 HOUSE

面山背海的絕佳地理位置，房間內有著夢幻的玻璃鞦韆、面太平洋還能看日出，超級浪漫！這裡的每間房型都是海景第一排，可以悠閒的在大浴缸裡泡澡放空看海，附近有個鮮少人知的秘境海灘，愜意走走度過一個悠閒的下午也不賴。

圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號

圖／IGMEZI沐 HOUSE官方帳號

旅店資訊

地址：台東縣長濱鄉馬稼海段5-20號電話：08-9832374

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