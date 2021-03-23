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不只陽明山有海芋季！「2021全台海芋景點」推薦　仙氣爆棚拍個過癮

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／_a.raw_,Instagram；圖／paradise8279,Instagram
圖／_a.raw_,Instagram；圖／paradise8279,Instagram

「白白凈凈的湖面　在海芋的季節　開滿著美若天仙的海芋」又到了春暖花開的季節了，想到海芋就會想到蕭敬騰的«海芋戀»。除了知名的陽明山海芋季，台灣還有哪些地方可以可以看到海芋呢？讓小編和你分享四個美到仙氣爆棚的海芋景點給你。

賞海芋景點推薦＃1

桃園彩色海芋季

▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／桃園彩色海芋季粉專,Facebook）
▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／桃園彩色海芋季粉專,Facebook）

桃園海芋季去年因為疫情而取消，今年將在大園溪海休閒農業區強勢回歸，展區共計5.9公頃，除了有6萬株的海芋花海，還有吸睛的5米高美人魚，將會結合愛情與海洋生物，帶給你幸福到漫出來的浪漫氛圍。

桃園海芋季最特別的便是鮮豔的各式海芋，除了潔白純淨的海芋更有象徵“我喜歡你”的紅色海芋，和“富貴專情”的紫色海芋這些美景都在桃園等著你！

▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／betty83262006,Instagram）
▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／betty83262006,Instagram）

除了用眼睛看美景，今年度更結合附近農場的特色活動，像是龍鬚採收、製作手工香皂、「焢窯」等...活動，滿足遊客們的五感體驗。

▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／byron__6969,Instagram）
▲賞海芋景點推薦-桃園彩色海芋季。（圖／byron__6969,Instagram）

＊時間：3/27(六)-4/11(日)

＊地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

賞海芋景點推薦＃2

陽明山海芋季

▲賞海芋景點推薦-陽明山海芋季。（圖／paradise8279,Instagram）
▲賞海芋景點推薦-陽明山海芋季。（圖／paradise8279,Instagram）

說到海芋相信許多人心中第一個浮現的就是「陽明山海芋季」，陽明山海芋季今年將在3/26～4/25登場。海芋的生長環境為日溫為18-25℃，夜溫12-18℃的地方，而陽明山正好賦予了良好的條件讓海芋成長。

陽明山上各家海芋田的入場費用約落在100元左右，大家可依海芋田內的裝置陳列來選擇想拍照的地方，部分海芋田的入園費用還可折抵消費，讓大家親採海芋回家。另外補充一下陽明山的海芋分為乾田和水田，可以看看自己想嘗試的體驗來評估一下呦！

＊時間：3/26(五)～4/25(日)

＊地點：陽明山竹子湖

賞海芋景點推薦＃3

外埔海芋田

▲賞海芋景點推薦-外埔海芋田。（圖／153_mom, Instagram）
▲賞海芋景點推薦-外埔海芋田。（圖／153_mom, Instagram）

象徵友情萬歲的“黃色海芋”是外埔海芋田的亮點，這片唯美的花田隱身在小小的產業道路之間，座落於水頭路上的金色花毯於三四月份活力盛開，附近還有「龍貓隧道」及「忘憂谷」等景點可以看，跟你的三五好友好閨蜜揪一揪來去台中外埔一日遊吧！

▲賞海芋景點推薦-外埔海芋田。（圖／caciwan_, Instagram）
▲賞海芋景點推薦-外埔海芋田。（圖／caciwan_, Instagram）

＊時間：3、4月份

＊地點：台中市外埔區水頭二路

賞海芋景點推薦＃4

福壽山農場

▲賞海芋景點推薦-福壽山農場。（圖／_a.raw_,Instagram）
▲賞海芋景點推薦-福壽山農場。（圖／_a.raw_,Instagram）

福壽山農場位於海拔高度1800公尺～2614公尺，因地勢較高四季分明各季皆有不同品種花海可賞。由於山上氣候涼爽福壽山擁有全台最長的海芋賞花期4到11月都能賞潔白純淨的海芋。隱身山區雲霧繚繞的海芋田結合綠油油的山林，一草一木織出福壽山的仙氣景點，美到逼人的景致你還不上山嗎？

＊時間：4～11月份

＊地點：台中市和平區梨山里福壽路29號

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海芋 陽明山 美景

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