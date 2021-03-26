「2021全台媽祖遶境」路線日程懶人包！大甲媽、白沙屯媽、北港媽遶境活動

台灣民間最盛大的廟宇活動非「三月迎媽祖」莫屬了，國民女神媽祖每年的遶境活動，更可為AKA台灣地表最大遷徙，各地熱鬧滾滾、喜氣洋洋，吸引數百萬信眾參與也成為國際知名的宗教文化盛會。跟著小編的腳步聽聽媽祖文化禁忌，看看台灣媽祖遶境活動的路線與日期吧！

媽祖遶境文化

媽祖在台灣的歷史

▲全台媽祖遶境-北港朝天宮媽祖。（圖／jchin_chen,Instagram）

保佑風調雨順的海神—媽祖，在明鄭時期隨移民播遷而傳入台灣。當時的移民必須心驚膽戰的越過黑水溝，再加上台灣四面環海海上活動頻繁漁民們擔心會在水上受難。相傳在海上遇難時大聲呼喊媽祖他便會不施胭脂前來相救，因此他們尋求媽祖庇佑以陣人心。

相傳媽祖捨身救父兄後死在閩江口附近的竿塘島，被漁民發現後為打撈上岸，並就近將她葬在岸邊，當地人變將此地稱為媽祖島，或因傳抄而寫為「馬祖島」。

三月瘋媽祖

▲全台媽祖遶境-白沙屯媽祖往北港徒步進香。 （圖／jalexyeh1127,Instagram）

媽祖本名林默娘，誕辰為農曆三月二十三日，故媽祖繞進活動多半在媽祖生日前舉辦，並在生日之前回到廟中以保佑當地平安並讓居民前來祝賀與參拜。

媽祖這位國民女神，也許不像許多宗教神靈中的創世主、造物主的角色，但他卻以慈母的形象庇護百姓，小時候我們感到惶恐不安、焦慮痛苦時會希望得到母親的安慰，而媽祖即是道教中代表母親意象的神祇，在文化和心靈安定上產生媽祖信仰在台灣舉足輕重的地位。

媽祖遶境禁忌

*出發前3天開始吃素，祝壽大典後才開葷

*隨香旗間禁止酒、賭、色

*喪家及正在坐月子的女性不得參與遶境

*躦轎底時不能起身或觸碰鑾轎，而持進香旗者不得躦轎

*首次參加遶境要穿新衣，表示對神明敬意

*遶境期間不得亂說話，要常說「請、謝謝、對不起」

媽祖遶境期間限定計畫

趣吧推出結合媽祖進香參拜，和周邊特色景點於一身的「繞進期間限定企劃」。從台北出發跟著媽祖鑾轎繞進，用接駁車的交通方式讓你分段式的體驗媽祖遶境文化，跟著小編一起看看一日遶境體驗路線：

媽祖平安護照祈福集章一日遊

▲全台媽祖遶境-松山慈祐宮。（圖／yji3m48912,Instagram）

跟著趣吧的遶境專車前往大甲鎮瀾宮和松山慈祐宮參拜，還可以免費獲得媽祖平安護照乙本，並造訪半天寮好望角、濟生Beauty健康文化館、月眉糖廠、饒河街夜市...等景點。讓我們在媽祖的福祉和保佑下來一趟結合宗教文化與地方特色的祈福輕旅行。

白沙屯媽祖進香輕騎趣接駁車

▲全台媽祖遶境-苗栗通霄白沙屯遶境轎班。（圖／calvin_ares19,Instagram）

對於第一次參加媽祖繞進想體驗一下繞進文化，或著無法長時間徒步的旅客，我們推出了「白沙屯媽祖進香輕騎趣接駁車」的玩法。讓大家以分段是的方法體驗民俗文化。

▲全台媽祖遶境一日遊-崎頂子母隧道。（圖／kuan.pic, Instagram）

此外，趣吧也會帶領遊客到崎頂車站去看如同動畫電影《你的名字》裡的日系場景，遊客也能在自行租借腳踏車或步行到附近的崎頂子母隧道，前去的路上一路樹木扶疏相伴，在這趟結合文化和自然之旅裡讓我們身心淨化一下吧！

全台媽祖遶境一覽

全台媽祖遶境＃1

台中大甲鎮瀾宮

▲全台媽祖遶境-台中大甲鎮瀾宮。（圖／a2820100,Instagram）

大甲鎮瀾宮長達九天八夜的遶境活動，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義，來回路線共計340公里，至今有30餘年歷史被Discovery列為世界三大宗教盛事之一，更被聯合國教科文組織評定為「世界非物質活的文化遺產」。

在這個宗教盛事中，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座這八個主要典禮，每項典禮都會依照傳統舉行獻敬禮儀，按照既定的時序與地點舉行儀式。

當每年直教決定的起駕時辰一到，便會點燃三響「起馬炮」，進香隊伍便啟程前往新港奉天宮。沿途可看到告地方民眾挽留媽祖、鑽轎求平安、求敬茶治病、拿紅絲線求姻緣、提供遶境隊伍餐食...等民俗文化。

*活動時間：國曆2021年4月9日晚間11時5分出發

*地址：臺中市大甲區順天路158號

全台媽祖遶境＃2

苗栗通霄白沙屯拱天宮

▲全台媽祖遶境-苗栗通霄白沙屯拱天宮。（圖／_pure_jing_,Instagram）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境，是目前台灣的遶境中路線最遠的徒步進香活動，路線跨越苗栗、臺中、彰化、雲林，一路往前往雲林北港朝天宮進香。白沙屯拱天宮繞進最特別的是每活動只知起駕日、到北港日與回鑾日，至於前進的路線並不固定，媽祖的神轎可能走在康莊大道、走進田野小徑，也可能涉水過溪，或是無預警於民宅、市場、店家、學校、工廠休憩。

*活動時間：國曆2021年4月11日11時40分出發

*地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰8號

全台媽祖遶境＃3

北港朝天宮媽祖遶境

▲全台媽祖遶境-北港朝天宮媽祖遶境。（圖／liang_temple_photo,Instagram）

北港朝天宮建廟至今有300餘年的歷史，雖然不像白沙屯媽祖和大甲媽祖一樣跨縣市遶境，但北港媽繞境卻有專屬於他的特色。北港工藝、陣頭、炸轎、炸虎爺和「真人藝閣」都是北港媽祖遶境非常不一樣之處。製作藝閣繁瑣的程序和傳統工藝，讓傳承出現困難，製作藝閣的老師傅也成了文化瑰寶，快把握機會親眼見證北港朝天宮特殊的宗教藝文特色！

▲全台媽祖遶境-真人藝閣。（圖／style_0206,Instagram）

*活動時間：每年於農曆3/19、3/20

*地址：雲林縣北港鎮中山路178號

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