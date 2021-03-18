紫藤花開了！全台5大「夢幻紫藤花海」精選　武陵農場原來不止能賞櫻

每年三月中～四月下旬左右，是台灣紫藤花綻放的季節，一串串紫藤花從棚架垂落，整片紫色花海超夢幻！不過紫藤花的花期比較短，如果遇到大雨又會把花瓣打落，想要看到美美的紫藤花也是需要靠點運氣的～所以小編要來介紹台灣幾個比較容易欣賞到紫藤花海的景點給大家，趕緊筆記下來，趁著紫藤花還在盛開的時候趕快衝一波！

台北紫藤花景點

紫藤咖啡園

紫藤咖啡園。 圖／IG, yachin0924

位於淡水的紫藤咖啡園是全台灣最大的紫藤花園，每年只在紫藤花盛放時開放。紫藤咖啡園擁有兩個紫藤花園，分別是佔地3000坪的一館屯山園區，以及近萬坪的二館水源園區，除了有全台最長的紫藤花隧道，還有獨創的樹型紫藤，兩園區今年最美的花況預計會在三月底至四月上旬，官方臉書也會每天更新花況，出發之前可以先上網看看哦！今年園區的紫藤花提早開了，因此也提早開放，由於需要調度人力，營業時間依照園區的官方臉書公告為準喔！

小編小提醒：由於紫藤花非常脆弱，園方嚴格禁止遊客觸碰花卉，大家賞花時要保持公德心，讓更多遊客也能欣賞美美的紫藤花海喔～

一館屯山園區

地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

開放日期：2021/3/20–2021/4/11

營業時間：8:00-18:00

門票：成人300元／人，90-120公分兒童100元／人（可能視花況調整收費）

詳細資訊：屯山園區官方臉書

二館水源園區

地址：新北市淡水區中寮里竹圍子9-1號

開放日期&時間：

2021/3/13–2021/3/17，10:00-18:00

2021/3/18–2021/4/11，08:00-18:00

門票：300元／人，90-120公分兒童100元／人（可能視花況調整收費）

詳細資訊：水源園區官方臉書

台北花卉村

台北花卉村。 圖／IG, _ling515_

台北花卉村是由花卉、休閒、餐飲店家結合成的花卉文創園區，園區內的夢幻紫藤花隧道是採用高架棚種植，站在花棚下由下往上拍就可以拍出紫色隧道的美照。除此之外，園區內還有許多童趣裝置、DIY活動和花市，玩累了再到園區內的咖啡館喝個下午茶，重點是這裡入園免門票，超級適合全家大小一起出遊！

預計花期：2021/3/13–2021/3/28

地址：台北市延平北路七段18-2號

營業時間：週二至週四9:00-19:00、週五至週日9:00-21:00（週一公休）

門票：免費入園

詳細資訊：台北花卉村官方臉書

苗栗紫藤花景點

噢哈娜咖啡屋

噢哈娜咖啡屋。 圖／IG, usojapanboy

噢哈娜咖啡屋是近年新興的紫藤花賞花景點，園區位在一個小山丘上，進大門後要爬一小段坡，不過沿途都有浪漫又可愛的童趣造景，地面上還有超大的彩繪鋼琴，可以一路拍上山！爬上坡後佈滿紫藤花的花棚就會映入眼簾，這裡的紫藤花廊道不高也不長，所以更有被紫藤花藤蔓包圍的感覺，如果碰巧紫藤花未開滿，紫藤隧道的裝飾花還是可以殺光底片～整個園區也以紫色為基底，洋溢著幸福的氛圍，不論是和家人、朋友或情人一起來都很適合！

地址：苗栗縣西湖鄉金獅村2鄰金獅18-5號

營業時間：9:00-18:00（每週二、三公休）

門票：不分平假日150元／人，可抵50元消費，100cm以下孩童不收費

台中紫藤花景點

武陵農場

武陵農場。 圖／IG, ling311xiao

武陵農場才不是只有櫻花呢！櫻花季過後緊接著的紫藤花季，也是武陵農場的一大看點，其中主要的紫藤花賞花點是農莊文物館以及農場最深處的武陵山莊，雖然紫藤花廊道不長，但一串串茂盛的紫藤花從花棚垂下，浪漫的紫色風暴也是會殺掉很多記憶體的！這個時間點的武陵農場遊客也比較少，可以好好放鬆享受擁抱大自然的自在！

地址：臺中市和平區武陵路3-1號

嘉義紫藤花景點

瑞里紫藤花季

瑞里紫藤花季。 圖／嘉義縣文化觀光局

嘉義梅山鄉瑞里村位在通往阿里山的主要道路附近。每年春天總會綻放滿山的紫藤花，所以擁有「紫色山城」之稱！紫藤花季花期大多會維持三周，目前瑞里紫藤花季官方公告的賞花景點，分別是瑞里社區活動中心、嘉義縣咖啡產業發展協會、阿漢的家、瑞里茶壺民宿、王鼎茶園、瑞里印象區民宿、瑞里國小、阿喜紫藤、幼葉林餐廳、星光森林、雲潭舖子、三華生態民宿、瑞佳茶葉民宿、綠色隧道休息站等14個賞花地點，若要出發前往瑞里賞紫藤花，建議可以到官方粉絲專頁看看花況喔！

日期：2021/3/10–2021/4/10

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村

詳細花況：漫遊嘉義官方臉書

紫藤花是春季的期間限定，而且花開的快、落得也快，想欣賞到壯觀的紫藤花瀑布，一定要把握時機，多猶豫一下花兒就要凋謝了，小編推薦的北中南賞紫藤花景點，週末就來去拍美照啦！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime三月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」