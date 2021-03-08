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2處「九重葛花瀑」爆量盛開！嘉義三色花墻秘境、台中300公尺花道美拍必訪

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權、IG@abcd10082授權
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3月花海同步開！全台櫻花、黃花風鈴木、錫葉藤、木棉花陸續綻放，滿開時透過專屬色系變身吸睛美景，讓花迷春天追花行程不停歇。如今九重葛也迎來了全盛期，台中、嘉義各有景點已炸成超狂花瀑，隨拍隨美，大家趕快把握最美花況衝一波。

台中中科九重葛

圖／IG@ceimei授權、IG@abcd10082授權
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台中中科「東大公園」、鄰近逢甲中科校區的東大路上，種滿嫣紅的九重葛，人行道全長延綿300公尺超好拍，為近年新興的打卡聖地。目前大道上的九重葛盛放得十分亮眼，嬌艷花朵垂掛於石墻，形成一幅艷麗風景，作為人像背景更能襯托主角，絕對是美拍首選。

圖／IG@louisxiao888授權
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圖／IG@louisxiao888授權
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地址：台中市西屯區東大路一段737號﻿（可導航東大公園）

嘉義三色九重葛花墻

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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作為賞花聖地的嘉義，近期除了全民夯金黃旋風，其實九重葛景致也毫不遜色。隱身嘉義仁義潭的大千山水社區種有浪漫九重葛，不僅有最經典的紅花，還有純白花苞、粉嫩花朵交織，漸層景色唯美不已。現場整排繽紛花墻都是花控的伸展台，想拍的人可以抓緊這兩周搶拍盛況，充當花仙子！

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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嘉義番路 大千山水社區座標：23.4598926,120.5215719

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