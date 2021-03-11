空靈系美照GET！全台「10大瀑布景點」精選，熱門瀑布、秘境一次踩點

想當空靈系女孩嗎？還是想在仙氣瀑布裡玩水為春日留下美好回憶？點入這篇文章的你，讓小編帶你一覽全台瀑布景點TOP10，無論是鮮為人知的秘境瀑布還是熱門的必拍瀑布景點這篇通通有。準備好了嗎？跟著小編開啟空靈系美女網帥養成計劃！

全台瀑布景點推薦＃1

嶺腳瀑布

▲全台瀑布景點推薦-嶺腳瀑布。 （圖／yunshcc, Instagram）

假日想到近郊走走好好的放鬆一下嗎？搭上火車就能到這個幽靜的瀑布景點，搭至平溪支線上的嶺腳火車站再步行5分鐘就能抵達。

瀑布的河道上方有一座大水潭，在沿路的石壁和水道上還能看到大大小小的壺穴地形。除了漫步在溪水旁，有的遊客還會在這裡體驗激流獨木舟，享受穿越瀑布水簾的刺激與沁涼，不想走一成不變的近郊行程，那就來體驗一下沁涼的獨木舟活動吧！

全台瀑布景點推薦＃2

花蓮翡翠谷

▲全台瀑布景點推薦-花蓮翡翠谷。 （圖／tienjunliu, Instagram）

這座瀑布可說是近年最火紅的瀑布，一到假期許多想拍照的水美眉、水男孩都會來到這玩水，除了站在瀑布下面拍照外，其實也可以體驗看看從低點起溯一路往上攀的溯溪活動，用更有趣、更刺激的方式遊覽這個仙氣滿滿的瀑布景點。

全台瀑布景點推薦＃3

南投仁愛夢谷瀑布

▲全台瀑布景點推薦-南投仁愛夢谷瀑布。 （圖／im_viviannn_, Instagram）

在埔霧公路上有三座知名瀑布，分別是：觀音瀑布、夢谷瀑布和彩蝶瀑布，當地人稱之為「埔霧三瀑」。穿過樹林小徑抵達藏身在山間的夢谷瀑布，站在水潭裡看懸谷式瀑布傾瀉而下，冰涼的山泉水與聳拔的岩壁，讓人不經折服與大自然的美麗。

全台瀑布景點推薦＃4

宜蘭石磐瀑布

懶得走太久又想看美景的人看過來！位在礁溪的石磐瀑布無論是要搭大眾運輸還是自己開車都可以到，抵達後可以漫步於輕鬆好走又僅僅只有2公里的環狀步道。

這條林美石磐步道有多處瀑布、湖泊、溪流，到至高處還能眺望蘭陽平原，最美的一段岩壁頗溪水滂薄壯麗，想要來場親子旅行還是美照之旅，別錯過這個充滿芬多精的好去處。

全台瀑布景點推薦＃5

宜蘭礁溪五峰旗瀑布

▲全台瀑布景點推薦-五旗峰瀑布。 （圖／yugenkai, Instagram）

礁溪知名的山除了抹茶山的聖母山莊步道之外，還有五峰旗步道，喜歡登山且體力許可的朋友建議於回程時繞行至五峰旗瀑布。抹茶山早上的十點、十一點容易起霧，海拔稍低的五峰旗瀑布則比較沒有被山嵐擋住美景的問題，提供給喜愛登山的朋友這個路線。

只想要看瀑布的朋友也可以只走五峰旗登山步道就好，這條步道論路線和時長來說都不會太辛苦，往返約40分鐘。

全台瀑布景點推薦＃6

暖東峽谷

▲全台瀑布景點推薦-暖東峽谷。 （圖／journey_backpack, Instagram）

暖東峽谷位在平溪與瑞芳附近屬於基隆的暖暖區，有鑑於新北基隆附近有許多熱門美景遊客絡繹不絕，而這個暖東峽谷就像這一代被遺忘的秘境。

暖東峽谷區內有多條步道，有比較好走的階梯和平緩道路，也有以石子砌成的原始道路，如果只是來走走拍拍滑瀑的話簡單穿個運動鞋就ok~但如果是要走比較進階的步道的朋友，請記得穿戴更完整的配備在前來。

全台瀑布景點推薦＃7

屏東霧台神山瀑布

▲全台瀑布景點推薦-神山瀑布。 （圖／yolandaoffduty, Instagram）

神山瀑布步道全長近1000公尺，瀑布的部分分為上中下三大區，步道蜿蜒曲折但波陡處不多走起來不會太困難。

沿路上可以看到豐富的生態、蓊鬱的樹林，在享受山林芬多精的同時可以在這感受大地孕育動植物的力量，那種感覺很單純、很樸質。

走在繩索吊橋上望向腳下的溪谷，可以看到鯝魚翻身的銀白亮眼；走在步道裡能看到魯凱族的聘禮木—聳拔硬實的九穹。在這片山林裡除了傾瀉而下的飛瀑，還有許多族人的智慧和等待傳承的故事。

全台瀑布景點推薦＃8

屏東卡悠峯瀑布

▲全台瀑布景點推薦-屏東卡悠峯瀑布。 （圖／rose_funbb, Instagram）

位在屏東縣鄉子鄉的卡悠峯瀑布又叫做「內獅瀑布」，以前被稱作「爪哩丟」，這個詞彙在排灣族裡意思是懸崖之意，瀑布高低落差達40公尺相當於13層樓高，水量豐沛飛流直下而成的水氣沁涼舒爽。

這個屏東秘境僅需走15分鐘，適合親子同遊或不想走得喘噓噓的朋友來，想看瀑布又想輕鬆抵達的話就把這個瀑布景點收入口袋吧！

全台瀑布景點推薦＃9

七孔瀑布風景區

▲全台瀑布景點推薦-七孔瀑布風景區。 （圖／greta.tw, Instagram）

不用住高級飯店也能泡無邊際泳池，位在墾丁到佳樂水之間的七孔瀑布有著天然沖刷塑造而成的七個池穴。到了墾丁一代除了殺去海邊陽光、沙灘、比基尼一下，也可以到七孔瀑布溯溪沖涼。

小編囉唆小提醒一下，溯溪是結合登山和涉水的活動富有挑戰性，還是要跟著專業的教練比較安全喔！

全台瀑布景點推薦＃10

澳花瀑布

▲全台瀑布景點推薦-澳花瀑布。 （圖／chenhsuan_tw, Instagram）

宜蘭的縣境之南澳花村裡有一個非常知名的瀑布叫做「澳花瀑布」，水量豐沛轟生如雷瀑布高低落差近50公尺，長年的沖刷侵蝕讓瀑底行程水深5米的瀑潭。春夏時節可以看到不少遊客在這邊戲水、烤肉，天氣回暖的春天來了，你準備好衝一波去玩水了嗎？

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