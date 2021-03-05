9大金色隧道璀璨耀眼！「黃花風鈴木」黃金旋風漫延全台

黃花風鈴木是一種會隨著四季變化而更換風貌的樹，樹高約4至5公尺，四季各有不同風味，每當3月左右的時間全台就會陷入一個黃色風暴的旋風裡，而花期大約只有兩個禮拜左右，短暫的金黃風暴已然襲捲全台！

台中．廍子公園

位在台中北屯的廍子公園佔地約5公頃，每年的3月初就是黃花風鈴木的花季，花期約為2至3週，將近20棵的花樹一次爆炸式盛開，從太順路、情人橋旁景賢路宛如黃金大道，一路延伸至廍子公園，包圍著四周人行道與綠地，一片金黃色的燦爛就像座黃金城一樣。

▲圖片來源：IG@shijie1568

▲圖片來源：IG@johnny761008

台中廍子公園

地址：台中市北屯區廍子路418號

台中．太順路

位在台中北屯區的太順路也下起了黃金雨，賞花範圍從太順路靠近廍興公園的地方，一直到翔順路都開著滿滿的黃花，綿延1公里長的黃金大道金光閃閃相當耀眼，而來太順路賞花後還可以順道至大坑情人橋或是來大坑步道爬山踏青。

▲圖片來源：IG@angelknowhow

▲圖片來源：IG@angelknowhow

台中太順路

地址：台中市太平區太順路&環中東路三段至育德路口

彰化．芬園黃花風鈴木大道

位於芬園延綿4.5公里的黃金大道就在於14丁99線1.3K至5.1K處，路旁種了600多棵黃花風鈴木，賞花範圍從彰南路3段221號左右開始，等於從寶藏寺開始都是賞花的範圍，抬頭就可以看到滿樹的燦爛又金黃的黃色花朵，吸引大批的民眾一到盛開時節就會前來拍照朝聖。

▲往年花況(圖片來源：IG@carina16)

彰化芬園黃花風鈴木大道

地址：彰化縣芬園鄉彰南路三段

彰化．坑內坑森林步道

連日氣溫飆高使全台的黃花風鈴木像是爆炸般的開花，而彰化除了芬園可以欣賞到黃花風鈴木外，位在二水的坑內坑森林步道也有一條黃金大道，坑內坑森林步道位於137線31k牌再轉進坑內路，入口處也就在二水鄉復興村受德宮旁，受德宮牌坊下艷麗的黃花風鈴木像煙火在樹梢炸開，金黃色的花朵鮮艷亮麗璀璨耀眼！

▲圖片來源：IG@ruru_sensei

▲圖片來源：IG@weisiou

坑內坑森林步道

地址：彰化縣二水鄉復興村坑內路36號

南投．南開科技大學

南開科技大學旁黃花風鈴木大道盛開囉！黃花風鈴木大道位於南開科技大學與富功國小間的富昌路旁，上百公尺的步道兩側整齊種植，一團團黃澄澄的花朵高掛樹梢，在藍天白雲相襯之下更顯耀眼迷人，每到盛開期間總是引起民眾與學生駐足拍照。

▲圖片來源：IG@xiaomao_xiaomao

▲圖片來源：IG@xiaomao_xiaomao

南開科技大學

地址：南投縣草屯鎮中正路568號

南投．樸提蘭園

位於南投草屯的樸提蘭園旁，長約二、三百公尺的田邊小路上，有著一整排盛開中的黃花風鈴木，一整排盛開的黃花風鈴木，枝頭上開著滿滿的黃花，走在這幽靜的黃花小路上，感受著田野間的悠閒愜意，花況目前已超過五成，建議想要前來拍美照的民眾要把握時機。

▲圖片來源：IG@gracewcchen

▲圖片來源：IG@gracewcchen

樸提蘭園

地址：南投縣草屯鎮石川路29巷27弄16號

嘉義．八掌溪黃金大道

嘉義的八掌溪黃金大道有如春天提早報到般，在其他地區的黃花風鈴木還没盛開前就已經悄悄開跑！嘉義市忠義橋至軍輝橋八掌溪畔，綿延一公里多的金色大道，在八掌溪河畔就能感受到春天的活力氛圍，上百棵花樹栽種成排，綿延數公里吸引許多人前來朝聖。

▲圖片來源：IG@chenjinsin

▲圖片來源：IG@chenjinsin

八掌溪黃金大道

地址：嘉義市東區吳鳳南路547巷

嘉義．朴子溪黃花風鈴木道

號稱全國最美的風鈴花隧道就是指朴子溪黃花風鈴木道！嘉義太保「朴子溪防汛道」兩旁種滿延綿一公里的黃花風鈴木。2015年爆紅的朴子溪黃花風鈴木道，今年花況也是難得一見的盛開，千萬不要錯過這次的機會！

▲往年花況(圖片來源：IG@roe_hu) ▲往年花況(圖片來源：IG@roe_hu)

朴子溪黃花風鈴木道

地址：嘉義縣六腳鄉高鐵橋下嘉義段道路

嘉義．台林橋

位在嘉義的台林橋附近河堤的黃花風鈴木正值花期，往秀林村方向的台林橋河堤旁黃花風鈴木綿延約１公里左右，金黃色的黃花風鈴木炸開，近距離拍攝超壯觀，但也要提醒想來拍美照的民眾，此處的黃花風鈴木位在河堤旁，斜坡高低落差大，拍照時一定要多加注意自身安全。

▲圖片來源：IG@ninihsuan.w

▲圖片來源：IG@ninihsuan.w

嘉義台林橋

地址：嘉義縣民雄鄉秀林村(座標23.5105435 120.4782992)

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