搭捷運能到！北部「三月花季景點」7大精選，陽明山海芋配雲瀑、千坪漸層花毯必拍
櫻花花期漸漸進入尾聲，在中南部瘋黃花風鈴木之際，北部的花控也不孤單，就近就有一系列花展等著大家搶拍。今天為大家統整7款花海，不僅各式花色美翻天，有些還有浪漫山景能一起入鏡，亦有搭捷運就能免費拍的景點，即日起一路玩到5月，趕快跟著清單玩透透！
士林官邸鬱金香展｜花期：即日起至3/7
「2021士林官邸鬱金香展」憑藉親民的交通、種滿11萬株彩色花朵的園區，228連假湧入大批遊客。現場以3個鬱金香發源國家，打造成4個花展區，搭配裝置藝術讓民眾秒飛荷蘭、日本、土耳其。提醒大家鬱金香花期較短，預計只開放至3/7，要拍要快。
地點：台北市士林區福林路60號（士林官邸公園）
古亭河濱公園｜花期：即日起至3月中下旬
古亭河濱公園因歌手蔡依林打卡而躍升成更為爆紅的景點，當地種有約8.7個標準籃球場大小、由香堇菜、一串紫及羽葉薰衣草組成花海，由淺至深的漸層紫色超顯眼，美度不輸日本富士芝櫻花毯。
地點：台北市中正區水源路9-3號（鄰近捷運公館站、公車「自來水博物館」站）
台北玫瑰展｜花期：3/12至4/4
除了士林的花海，位於花博公園新生園區的「台北玫瑰展」也將於3/12正式登場。園內種滿700種來自全球的玫瑰品種，今年更擴大玫瑰花種植範圍，規劃成五彩玫瑰園，讓人沉浸在浪漫花香中。民眾只要搭乘公共交通運輸至捷運圓山站、捷運大直站，皆可轉乘公車直達，亦可直接乘坐公車285、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50至「新生公園」站下車。
地點：台北市中山區新生北路3段105號（花博公園新生園區）
淡水紫藤園｜花期：3/25至4/11
「淡水紫藤咖啡園」分別於屯山、水源設有園區，種有超過千株紫藤花樹，紫色花瀑化作絕美花道，為許多花控的朝聖熱門地。官方宣佈2021花期預計為3/25至4/11，現場購票即可入園，每人門票300元不抵消費。
屯山紫藤園一店地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)
水源紫藤園二店地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)
2021竹子湖海芋季｜花期：3/26至4/25
陽明山「2021竹子湖海芋季」預計於3/26正式開跑，知名的「財福海芋田」日前透過臉書專頁公佈最新花況已開滿8成，雪白花海宛如仙境，後方還有LOVE裝置藝術、大自然山巒為背景，幸運的話還能等到七星山雲瀑，讓粉絲每個角度拍到手軟。提醒大家因應防疫今年將採分流賞花，若想體驗下田採花需事先預約，海芋季結束後仍能賞花至5月中。
財福海芋田地址：台北市北投區竹子湖路
同場加映：陽明山繡球花季｜花期：5/22開跑
而每年跟在海芋季之後盛放的繡球花，為不少網美、花控的最愛必拍，只要穿上洋裝配著滿開的鮮艷花苞，就能輕鬆成為洗版IG主人公。今年陽明山繡球花季預計於5/22接力登場，大家拍完海芋就能追繡球花啦！
財福海芋田地址：台北市北投區竹子湖路
貼心提醒大家若不想人擠人，大家也可善於線上賞花，或隨時關注公園新花漾臉書專頁掌握人潮情報，實際到訪後記得全程佩戴口罩並維持安全社交距離。
2021桃園彩色海芋季｜花期：3/27至4/11
除了雙北，桃園也有將近6萬株彩色海芋能賞！「2021桃園彩色海芋季」計劃於3/27在大園溪海休閒農業區開放參觀，為期16天。彩芋品種多達13款、顏色則有8款，不僅有亮眼的金黃色，更初次引進紫色及黑色特殊色系，增加大家畫面豐富度。值得一提的是，本屆以海底生物為設計概念，出動美人魚、小丑魚、龍蝦、海龍、水母等造景，其中主花毯「愛神美人魚」更是最大亮點，屆時有空別忘逛一波超狂海底花園。
地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口（大園溪海休閒農業區）
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