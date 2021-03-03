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搭捷運能到！北部「三月花季景點」7大精選，陽明山海芋配雲瀑、千坪漸層花毯必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／財福海芋田臉書專頁；海芋季、繡球花季粉絲團；台北市政府工務局水利工程處
圖／財福海芋田臉書專頁海芋季、繡球花季粉絲團台北市政府工務局水利工程處

櫻花花期漸漸進入尾聲，在中南部瘋黃花風鈴木之際，北部的花控也不孤單，就近就有一系列花展等著大家搶拍。今天為大家統整7款花海，不僅各式花色美翻天，有些還有浪漫山景能一起入鏡，亦有搭捷運就能免費拍的景點，即日起一路玩到5月，趕快跟著清單玩透透！

士林官邸鬱金香展｜花期：即日起至3/7

圖／台北市政府工務局
圖／台北市政府工務局

「2021士林官邸鬱金香展」憑藉親民的交通、種滿11萬株彩色花朵的園區，228連假湧入大批遊客。現場以3個鬱金香發源國家，打造成4個花展區，搭配裝置藝術讓民眾秒飛荷蘭、日本、土耳其。提醒大家鬱金香花期較短，預計只開放至3/7，要拍要快。

地點：台北市士林區福林路60號（士林官邸公園

古亭河濱公園｜花期：即日起至3月中下旬

圖／台北市政府工務局水利工程處
圖／台北市政府工務局水利工程處

古亭河濱公園因歌手蔡依林打卡而躍升成更為爆紅的景點，當地種有約8.7個標準籃球場大小、由香堇菜、一串紫及羽葉薰衣草組成花海，由淺至深的漸層紫色超顯眼，美度不輸日本富士芝櫻花毯。

地點：台北市中正區水源路9-3號（鄰近捷運公館站、公車「自來水博物館」站）

台北玫瑰展｜花期：3/12至4/4

圖／北市公園處提供
圖／北市公園處提供

除了士林的花海，位於花博公園新生園區的「台北玫瑰展」也將於3/12正式登場。園內種滿700種來自全球的玫瑰品種，今年更擴大玫瑰花種植範圍，規劃成五彩玫瑰園，讓人沉浸在浪漫花香中。民眾只要搭乘公共交通運輸至捷運圓山站、捷運大直站，皆可轉乘公車直達，亦可直接乘坐公車285、市民小巴9、紅34（假日行駛）、紅50至「新生公園」站下車。

地點：台北市中山區新生北路3段105號（花博公園新生園區）

淡水紫藤園｜花期：3/25至4/11

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

「淡水紫藤咖啡園」分別於屯山、水源設有園區，種有超過千株紫藤花樹，紫色花瀑化作絕美花道，為許多花控的朝聖熱門地。官方宣佈2021花期預計為3/25至4/11，現場購票即可入園，每人門票300元不抵消費。

屯山紫藤園一店地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)

水源紫藤園二店地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)

2021竹子湖海芋季｜花期：3/26至4/25

圖／財福海芋田臉書專頁
圖／財福海芋田臉書專頁

陽明山「2021竹子湖海芋季」預計於3/26正式開跑，知名的「財福海芋田」日前透過臉書專頁公佈最新花況已開滿8成，雪白花海宛如仙境，後方還有LOVE裝置藝術、大自然山巒為背景，幸運的話還能等到七星山雲瀑，讓粉絲每個角度拍到手軟。提醒大家因應防疫今年將採分流賞花，若想體驗下田採花需事先預約，海芋季結束後仍能賞花至5月中。

財福海芋田地址：台北市北投區竹子湖路

同場加映：陽明山繡球花季｜花期：5/22開跑

圖／海芋季、繡球花季粉絲團
圖／海芋季、繡球花季粉絲團

而每年跟在海芋季之後盛放的繡球花，為不少網美、花控的最愛必拍，只要穿上洋裝配著滿開的鮮艷花苞，就能輕鬆成為洗版IG主人公。今年陽明山繡球花季預計於5/22接力登場，大家拍完海芋就能追繡球花啦！

財福海芋田地址：台北市北投區竹子湖路

貼心提醒大家若不想人擠人，大家也可善於線上賞花，或隨時關注公園新花漾臉書專頁掌握人潮情報，實際到訪後記得全程佩戴口罩並維持安全社交距離。

2021桃園彩色海芋季｜花期：3/27至4/11

圖／桃園彩色海芋季粉絲團；圖／桃園市政府農業局提供
圖／桃園彩色海芋季粉絲團；圖／桃園市政府農業局提供

除了雙北，桃園也有將近6萬株彩色海芋能賞！「2021桃園彩色海芋季」計劃於3/27在大園溪海休閒農業區開放參觀，為期16天。彩芋品種多達13款、顏色則有8款，不僅有亮眼的金黃色，更初次引進紫色及黑色特殊色系，增加大家畫面豐富度。值得一提的是，本屆以海底生物為設計概念，出動美人魚、小丑魚、龍蝦、海龍、水母等造景，其中主花毯「愛神美人魚」更是最大亮點，屆時有空別忘逛一波超狂海底花園。

地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口（大園溪海休閒農業區）

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