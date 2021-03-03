搭捷運能到！北部「三月花季景點」7大精選，陽明山海芋配雲瀑、千坪漸層花毯必拍

這年頭吃麵線也能吃成一種美食教派，真不簡單！最庶民的台灣小吃「大腸蚵仔麵線」，在社群網絡熱烈的交流討論下，竟出現「蚵仔麵線神教」和「大腸麵線神教」社團，其中的擁護愛好者竟已達到上萬人數，並且還出現一些專有名詞，例如把店家稱呼為麵線宮、把饕客前往品味麵線稱之為修行，甚至還自發性延伸出一份「麵其林麵線地圖」，羅列全台各地麵線店家，實在非常有趣，也對網友們為這項美味小吃的用心付出產生出敬佩之感。為此特別整理一下，討論聲量最高的「大腸派麵線」與「蚵仔派麵線」店家，還未嚐過的朋友就跟著一起尋線去參拜各麵線宮吧！

2021-02-13 11:01