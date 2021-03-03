跟上2021代表色去旅行！全台8個「黃色系景點」報你知，美拍走在時尚尖端

美國專門研究與開發顏色的公司—PANTONE，每年會發表年度代表色，2021的代表色分別是「極致灰」和「亮麗黃」，持久耐看和生動活潑的組合象徵堅韌與正向希望。除了能從服裝和週邊小物跟上色彩時尚，讓小編幫你搜集全台黃色系景點，時尚在走態度要有還不跟上嗎？

全台黃色系景點推薦＃1

外埔海芋田

▲全台黃色系景點推薦-外埔海芋田。 （圖／caciwan_, Instagram）

「白白淨淨的湖面 在海芋的季節

開滿著美若天仙的海芋 OH~」

不知道大家看到海芋時會不會跟小編一樣在心裡唱蕭敬騰的«海芋戀»呢？除了陽明山的白色海芋，每年3~4月外埔金黃色大片海芋田也非常吸眼球。不知道春天要去哪裡拍美照，就到外埔欣賞浪漫又療癒的黃色海芋田吧！

▲全台黃色系景點推薦-外埔海芋田。 （圖／153_mom, Instagram）

＊周邊景點：麗寶樂園、外埔黑松樹林

全台黃色系景點推薦＃2

六十石山金針花海

▲全台黃色系景點推薦-六十石山金針花海。 （圖／chloelife_, Instagram）

每年8~9月是賞金針花的最佳時間點，在炎熱的夏天到山上賞黃澄澄的金針花海裡，吹著微風頗消暑的。這片遺世獨立的美景有小瑞士之稱，被蓋上如同天使織出的黃金花毯好不美麗，這些美好除了透過眼睛欣賞還能用味蕾品嚐金針料理，滿足遊客們的五感體驗。

▲全台黃色系景點推薦-六十石山金針花海。 （圖／weicen816, Instagram）

＊周邊景點：光復糖廠、瑞穗牧場、穀倉美術館

全台黃色系景點推薦＃3

頭社金針花海

▲全台黃色系景點推薦-頭社金針花海。 （圖／153_mom, Instagram）

到了日月潭除了搭船吃茶葉蛋，還有其他的玩法！距離日月潭向山遊中心僅10分鐘車程的「頭社活盆地」在每年5~6月「七彩金針」絢爛綻放，到了9~10月份時則輪到高山金針登場。除了六十石山有可愛的黃色系景點，南投日月潭的金針花海也不遑多讓。

＊周邊景點：日月潭、水里、車埕

全台黃色系景點推薦＃4

宜蘭觀光酒廠

▲全台黃色系景點推薦-宜蘭觀光酒廠。 （圖／lovelife0958, Instagram）

宜蘭免門票的IG打卡熱點「宜蘭觀光酒廠」，於1909年創立，早期生產紅露酒和米酒為主，現在則以紅麴為發展主題，販售紅露酒、紅麴香腸、紅糟醬等商品。到了宜蘭觀光酒廠除了可以採買伴手禮，還能和爆紅的啤酒牆拍照，黃色系景點配上藍天白雲吸引不少網美網帥前來取景。

＊周邊景點：幾米廣場、宜蘭文學館、小龜有日本冰

全台黃色系景點推薦＃5

苗栗八甲茶園魯冰花海

▲全台黃色系景點推薦-苗栗八甲茶園魯冰花海。 （圖／fivenine_, Instagram）

在聯合大學附近的八甲茶園，打造在地品牌「貓裏紅」紅茶，今年將邁入第八年，農會在茶園除了種茶也種魯冰花，讓大家來賞花的同也能認識這個茶葉產區。

▲全台黃色系景點推薦-苗栗八甲茶園魯冰花海。 （圖／betty83262006, Instagram）

每年2月底～3月初，八甲茶園開滿一株株小巧可愛的黃色魯冰花，其花語代表母愛和幸福，不知道要帶媽媽去哪裡玩嗎？就帶他來八甲茶園看看這個充滿活力的黃色系景點～

＊周邊景點：功惟敘隧道、墨硯山、苗栗客家圓樓

全台黃色系景點推薦＃6

貓空樟湖步道

▲全台黃色系景點推薦-貓空樟湖步道。 （圖／shenghangao, Instagram）

想來個免開車的輕旅行嗎？搭著捷運和貓纜到貓空前往樟湖步道尋找魯冰花的身影，點綴綠色步道的黃色魯冰花就像林野裡的小精靈一樣嬌小可愛。

在貓空除了可以走走步道，也可以到簡餐店或茶餐廳享受一下慢活的假日午後。小編特別推薦貓空的「紅木屋休閒茶館」，除了甜點輕食還有特色茶餐，推薦給想在城市裡喘口氣的你。

＊周邊景點：深坑老街、銀河洞、木柵動物園

全台黃色系景點推薦＃7

黃色小屋咖啡莊園

▲全台黃色系景點推薦-黃色小屋咖啡莊園。 （圖／duffy_lifediary, Instagram）

在桃園大溪的鄉間小路上聳立著一座黃色洋房，讓人很難不注意到它的存在。莊園裡8、9月的韭菜花、11月的萬壽菊襯托這座充滿歐式風情的黃色小屋，在不能出國的時節到這邊望梅止渴感受感受國外風情，品嚐一下莊園裡的餐點也挺不錯的。

＊周邊景點：大溪老街、齋明寺、石門水庫

全台黃色系景點推薦＃8

外埔金黃忘憂谷

▲全台黃色系景點推薦-外埔金黃忘憂谷。 （圖／bb211019, Instagram）

除了基隆的忘憂谷，台中也有一個忘憂谷，這個忘憂谷一年四季的美皆不同，未插秧時水田映著山影，稻穗結滿前綠油油的田野很不美麗，到了秋季結實飽滿的稻穀成了金黃色的地毯，隨著風的吹拂變成柔美的稻浪。

▲全台黃色系景點推薦-外埔金黃忘憂谷。 （圖／brenda__ou, Instagram）

站在田埂遠眺是國道四號是急駛的車流、是倉促的人們，而走在田間小路上的我們是那樣的放鬆、那般的緩慢，在這裡親近自然帶自己短暫逃離都市好好的「忘憂」一下吧！

＊周邊景點：木匠兄妹木工房、薑荷花農場

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