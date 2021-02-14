老飯店變時髦！全台老字號飯店「天井、鐵花窗、磨石子」設計打造復古風旅宿

當民宿、飯店越開越多，有一批在地老飯店也開始重新翻修，走出自己獨一無二的特色。不僅保留老宅的元素，翻新後更是摩登感十足，快來看看從北到南有哪些特色旅店，立馬搶訂一波！

台北／富邦藝旅（Folio Hotel）

由合作金庫宿舍改建而成，這棟建築並沒有華麗的外觀，毫無違和的隱身在隱密寧靜的住宅區中。富邦集團將屋齡40年以上的老屋翻新，保留鐵花窗、木地板、馬賽克原本的建築風格，打造成結合藝術、美食、人文與社群的旅館。走進旅店，可以看到特別打造的天井，讓光線可以輕易照亮室內，每個角落還可以看到不同馬賽克拼貼的地板，值得旅人細細品味探索。

圖／富邦藝旅FB官方粉絲團

圖／富邦藝旅FB官方粉絲團

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地址：台北市大安區信義路四段30巷23號電話：02-66260658

宜蘭／番茄旅店（Hostel Tomato）

礁溪火車站旁，有棟清新脫俗的純白色建築，原來是前身為「家園溫泉飯店」的番茄旅店，至今已開業50年。設計出身的二代接班後，重新以礁溪名產之一的番茄作為意向，將飯店改名「番茄旅店」。翻修後的旅店走無印簡約風，保留部分舊花磚地板，新舊並陳結合出更嶄新的面貌。

圖／番茄旅店FB官方粉絲團

圖／番茄旅店官方網站

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地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路10號電話：039-882171

台中／1969藍天飯店（Blue Sky Hotel）

創立於1969年的台中老飯店「藍天飯店」，由打造宮原眼科的設計團隊改建而成，是日韓旅客最愛旅店。走進大廳，除了華麗的水晶燈外，還堆砌著198個超過50年歷史的行李箱牆，相當壯觀，成為旅客們必拍的熱點之一。飯店各處隨處可見過去的歷史痕跡，櫃檯由過去燒熱水的鍋爐打造，電梯則是採用指針式的復古電梯，彷彿穿越到過去的黃金時代。

圖／1969藍天飯店FB官方粉絲團

圖／1969藍天飯店FB官方粉絲團

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地址：台中市中區市府路38號電話：04-2223-0577

台南／天下南隅（La Plaza Hotel）

這間曾經有兩任總統住過的「天下大飯店」已開幕超過35年，於2018重新整修後，搖身一變超有設計感的時髦旅店！客房由磨石子、古典燈飾、藍綠色地毯、長條磁磚各式復古風建材打造，讓人感受復古氛圍的同時也兼具質感。老臺南人必去的「圓頂西餐廳」，翻修後以火車包廂造型呈現，邊用餐的同時，也能眺望窗外的赤崁樓，超級浪漫！

圖／天下南隅官方網站

圖／天下南隅官方網站

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地址：台南市北區成功路202號訂房專線：06-229-0271

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