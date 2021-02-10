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2處霸王級「粉紅棉花糖」過年大爆發！彰化秘境、嘉義洋紅風鈴木超好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／攝影師徐世超授權
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在各地櫻花陸續盛開之際，另一美度不輸陣的粉色美景「洋紅風鈴木」也在春天花期中低調綻放。2處最佳花況恰逢春節連假，花迷們不妨列入出遊中部的行程之一，把握時機近距離美拍一波。

彰化：埔鹽南新社區 興安宮旁

圖／攝影師徐世超授權
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以波斯菊花海聞名的埔鹽南新社區，除了有一望無際的農村限定景致，2021還特別規劃可愛的裝置藝術，搭配周邊立體彩繪牆，為彰化打卡必訪新增亮點。而興安宮旁還隱身了一棵高達5公尺的洋紅風鈴木花樹，以絕美姿態佇立於新庄仔公園內。作為鮮少人熟知的秘境，雖花況不及2020年來得茂盛，仍為鄉間帶來一抹粉紅，場景也已充分壯觀，每個取景角度都好拍。

圖／攝影師徐世超授權
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嘉義：赤蘭溪橋 堤防旁

圖／攝影師徐世超授權
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有別於埔鹽鄉的風鈴木花王秘境，嘉義縣水上鄉165縣道的赤蘭溪橋旁則是偏熱門的賞花景點。堤防旁種有兩棵傾斜而長的風鈴木，每年花期飽滿花冠都吸引許多遊客爭相拍攝，單拍或搭上人像構圖都十分漂亮。目前風鈴木已粉嫩登場，無法追櫻的人不如趁著返鄉之際，欣賞別有風味的少女系景觀吧。

圖／攝影師徐世超授權
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