聽新聞
test
0:00 / 0:00
2處霸王級「粉紅棉花糖」過年大爆發！彰化秘境、嘉義洋紅風鈴木超好拍
在各地櫻花陸續盛開之際，另一美度不輸陣的粉色美景「洋紅風鈴木」也在春天花期中低調綻放。2處最佳花況恰逢春節連假，花迷們不妨列入出遊中部的行程之一，把握時機近距離美拍一波。
彰化：埔鹽南新社區 興安宮旁
以波斯菊花海聞名的埔鹽南新社區，除了有一望無際的農村限定景致，2021還特別規劃可愛的裝置藝術，搭配周邊立體彩繪牆，為彰化打卡必訪新增亮點。而興安宮旁還隱身了一棵高達5公尺的洋紅風鈴木花樹，以絕美姿態佇立於新庄仔公園內。作為鮮少人熟知的秘境，雖花況不及2020年來得茂盛，仍為鄉間帶來一抹粉紅，場景也已充分壯觀，每個取景角度都好拍。
嘉義：赤蘭溪橋 堤防旁
有別於埔鹽鄉的風鈴木花王秘境，嘉義縣水上鄉165縣道的赤蘭溪橋旁則是偏熱門的賞花景點。堤防旁種有兩棵傾斜而長的風鈴木，每年花期飽滿花冠都吸引許多遊客爭相拍攝，單拍或搭上人像構圖都十分漂亮。目前風鈴木已粉嫩登場，無法追櫻的人不如趁著返鄉之際，欣賞別有風味的少女系景觀吧。
延伸閱讀：
．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」
．爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言