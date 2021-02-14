人氣櫻花、30萬株鬱金香、三層崎彩虹毯！北中南「9處賞花勝地」走春去

自2月初開始，全台各地陸續迎接櫻花花季，也成為民眾走春出遊的熱門選擇。包括極具代表性的陽明山、武陵農場、阿里山等地，均可欣賞到大片的粉紅櫻花海。除此之外，中社花海的鬱金香、北投三層崎的「台版富良野」等花田美景，同樣也能為春節連假帶來滿滿的美麗能量。

陽明山國家公園櫻花漸漸吐露芬芳。圖／陽明山國家公園管理處提供

儘管官方的花季活動受到疫情取消，但是「陽明山」燦爛的美景仍吸引許多民眾登山賞花。除了山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等品種的櫻花陸續綻放外，亦可在花卉實驗中心欣賞到茶花、鬱金香等花種；花季期間，還可欣賞到浪漫的夜櫻點燈。另外在「士林官邸」，舉辦有「春節花卉展」，能見到多款蝴蝶蘭，還有金桔、銀柳、報春花等等春節應景又喜氣的花卉。2月25日後，還有鬱金香展接力登場。

花卉試驗中心內種植5千多棵茶花。圖／北市工務局提供

除此之外，近年在網路上擁有高度人氣、被譽為「台版富良野」的「北投三層崎公園」，自1月下旬展開花海活動。今年共計使用了3.5萬盆的孔雀草、薰衣草、四季秋海棠等多彩花種，鋪列成如夢似幻的彩虹花毯，每一條色帶都是豔麗無比；透過高地錯落的地形呈現，更顯壯觀。

中社觀光花市規劃有鬱金花季和各式花海。圖／報系資料照 武陵農場乃是熱門的賞櫻地點，旅行社也推出一系列國旅行程。圖／雄獅旅遊提供

包括阿里山、中社花市、武陵農場、九族文化村等地，均是中台灣代表性的走春賞花勝地。儘管阿里山主要的櫻花盛開時間約落在3月，但在2月中旬時，已經可以在道路週邊、迷糊步道等地，陸續欣賞到寒櫻、河津櫻，或是緋寒櫻、福爾摩莎櫻等等品種，民眾登山時均可多加留意。

九族文化村乃是日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」。圖／雄獅旅遊提供

武陵農場種植有近十種、累積超過2萬株的櫻花，乃是追櫻迷必訪的賞櫻景點。至於「九族文化村」被日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」，乃是首座海外認證櫻花名所，園區內約5,000株櫻花樹的動人姿態，也是吸引眾多遊客到訪。至於「中社花市」今年進口30萬株的鬱金香，共計50多個品種，帶來豐富的視覺饗宴，同時還有百合花、海芋、西洋水仙、鳶尾花等等花種，更添多元性。

高雄桃源二集團櫻花公園，也是近年熱門的賞櫻景點。圖／報系資料照

而在南台灣，位於高雄市桃源區的「寶山二集團櫻花公園」，近年在網路上也快速累積人氣。此地種植有約5,000株的櫻花，包括河津櫻、八重櫻、吉野櫻等品種，若腳步較慢，還能有山櫻花值得追逐。另外位於台南的「山上花園水道博物館」，種植有1公頃的向日葵與波斯菊花海，另外還有河津櫻、蘭花等不同花卉點綴，創造出五顏六色的繽紛世界。

台南的「山上花園水道博物館」，種植有1公頃的向日葵與波斯菊花海。圖／報系資料照

儘管多數賞花景點地處戶外，但因疫情因素，部份花展有取消實體活動、人數管制等等防疫政策。如北部賞櫻名所「淡水天元宮」，官方就呼籲民眾今年暫不要前來賞花，避免群聚造成疫情蔓延。因此有意出遊走春者，建議仍需配戴口罩、保持社交距離，落實防疫作為。