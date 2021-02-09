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白雪紛紛何所似？ 全台7處「李花秘境」走透透，北中南美景一次收

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@lilianwang_tw、@dodo_cheng)往年花況
(圖片來源：IG@lilianwang_tw、@dodo_cheng)往年花況

立春剛過，這個時節正是花朵盛開的好日子，加上春節假期將至，許多人都計畫著想去戶外走走，而賞花，就是這個時節出遊的主旋律。但除了櫻花、梅花，還有什麼樣的花朵是這個時節盛開的呢？「李花」會是一個答案。李花別名布罧、嘉慶子，其花瓣沒有豁口，樹皮也沒有橫紋，看到花蕊、花瓣、葉子都細細小小，那多半就是李花。而可以賞李花的地方也不少，其中大半都是較冷門的地方，人擠人的情況亦可以避免，今天就來推薦這些賞花秘境給大家認識吧！

瑞里科子林紅肉李觀光果園

(圖片來源：IG@vitawang1212)(往年花況)
(圖片來源：IG@vitawang1212)(往年花況)

位於嘉義梅山鄉的觀光果園，園內李花綻放時相當雅致，這裡還有販售一些飯糰、茶飲、農產品等商品，早餐沒吃的人不妨來這買些東西充飢。特別要留意的是，這裡偶有起霧的情況，駕車前來務必要小心謹慎。

(圖片來源：IG@vitawang1212)(往年花況)
(圖片來源：IG@vitawang1212)(往年花況)

瑞里科子林紅肉李觀光果園

地址：嘉義縣梅山鄉14號

新社桃接李花園

(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)
(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)

(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)
(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)

新社區李花園位於台21線過福興橋約三公里的頭櫃山路口處，是屬於私人果園，果園內主要種植桃李梅樹，入園需酌收清潔費50元，小孩免費。園區內有販售葡萄和花生糖，同時在結果期也有採果的服務，很適合闔家出遊來此。

(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)
(圖片來源：IG@lilianwang_tw)(往年花況)

新社桃接李花園

地址：台21線過福興橋約三公里的頭櫃山路口處

馬拉邦山李花秘境

(圖片來源：IG@dodo_cheng)(往年花況)
(圖片來源：IG@dodo_cheng)(往年花況)

可以配合登山步道成為一日遊的行程，而很多人會在上山的路途中就發現李花的芳蹤，同時也有櫻花隱身其中，是頗為不錯的賞花景點，也是週末踏青的好選擇。

(圖片來源：IG@dodo_cheng)(往年花況)
(圖片來源：IG@dodo_cheng)(往年花況)

馬拉邦山李花秘境

地址：苗栗縣大湖鄉東興產業道路

草坪頭玉山觀光茶園

(圖片來源：攝影師徐世超提供)
(圖片來源：攝影師徐世超提供)

(圖片來源：攝影師徐世超提供)
(圖片來源：攝影師徐世超提供)

近年來頗為知名的賞櫻花、賞李花以及梅花的好地方，草坪頭玉山觀光茶園入園一樣會收取50元清潔費，這裡李花數量驚人且花況良好，盛開超過六成以上，而且李花相對較大，拍攝時的效果絕佳，喜愛賞花、拍美照的人絕對不能錯過。

(圖片來源：IG@hhf665600)
(圖片來源：IG@hhf665600)

(圖片來源：IG@hhf665600)
(圖片來源：IG@hhf665600)

草坪頭玉山觀光茶園

地址：南投縣信義鄉太平巷113之1號

苗栗泰安洗水坑

(圖片來源：IG@lini_world_go)(往年花況)
(圖片來源：IG@lini_world_go)(往年花況)

以豆腐街聞名的苗栗泰安洗水坑，這裡居然也有李花的蹤跡！「洗水」在客家話中有「清水」的意思，代表此地的水質清澈，溪流景緻頗佳。而想賞李花的朋友可以先往清安國小走，再往洗水山露營區的方向移動，即可到達賞花的地方。

(圖片來源：IG@lini_world_go)(往年花況)
(圖片來源：IG@lini_world_go)(往年花況)

苗栗泰安洗水坑

地址：苗栗縣泰安鄉洗水坑(清安)

深坑阿柔洋李花秘境

(圖片來源：IG@betty_lin0421)
(圖片來源：IG@betty_lin0421)

阿柔洋產業道路可以說是自行車車友的最愛，同時也具備一定的挑戰性，但這裡其實還藏有一片美麗的李花園，到花季時盛開的景況相當美艷，也是攝影愛好者的聖地，有著好拍的流水瀑布，想捕捉美景這裡再適合不過了！

(圖片來源：IG@betty_lin0421)
(圖片來源：IG@betty_lin0421)

深坑阿柔洋李花秘境

地址：新北市深坑阿柔洋產業道路3.5公里處

彰化虎山岩風景區

(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)
(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)

花壇鄉三級古蹟虎山岩除了聞名的金針花外，也是欣賞李花的景點，包括虎山岩寺廟後山及虎山岩展示館後方的虎山園，花壇鄉公所提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，及原有廟方種植的80棵，加上福德巷也有零星種植，可將車開進虎山岩停車場，再徒步前往欣賞。

(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)
(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)

彰化虎山岩風景區

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)
(圖片來源：IG@yumi560224)(往年花況)

梅花、櫻花、李花都是冬春交替之際的美景，其中又以李花最是花團錦簇、美不勝收，想一睹美麗的李花花海景觀，以上這些地點都是不錯的選擇。是走春、拍攝唯美照片或是單純賞花的口袋名單，別忘了參考看看這些景點喔！

全台李花景點精選彙整：

1.瑞里科子林紅肉李觀光果園

地址：嘉義縣梅山鄉14號

2.新社桃接李花園

地址：台21線過福興橋約三公里的頭櫃山路口處

3.馬拉邦山李花秘境

地址：苗栗縣大湖鄉東興產業道路

4.草坪頭玉山觀光茶園

地址：南投縣信義鄉太平巷113之1號

5.苗栗泰安洗水坑

地址：苗栗縣泰安鄉洗水坑(清安)

6.深坑阿柔洋李花秘境

地址：新北市深坑阿柔洋產業道路3.5公里處

7.彰化虎山岩風景區

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號


延伸閱讀>>苗栗山中秘境現櫻花海！廟前山櫻花盛開，山頭化身成粉紅仙境

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立春剛過，這個時節正是花朵盛開的好日子，除了櫻花還有李花可以觀賞，今天就來介紹幾個賞李花的秘境景點吧！

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