全台12間「超商特色門市」必逛推薦：寶可夢7-11、集集車站萊爾富！過年吃喝玩樂踩點刷IG

春節出遊除了觀光景點之外，也別錯過各地的超商特色門市，不僅可以採買補給各種旅途所需的鮮食、飲料、零食，還能順便拍一波美照，讓大人、小孩都開心！

7-ELEVEN台北板橋「寶可夢主題店」。圖／7-ELEVEN提供

門市設計由日本寶可夢公司親自操刀，以3D寶可夢結合卡牌為主題，店外柱子使用3D極巨化寶可夢圖像，入門兩側牆面及超大打卡牆共有808隻寶可夢，座位區桌子則以寶可夢影子、精靈球呈現，抬頭還能看見最強的寶可夢「無極汰那」；店內更引進了目前最熱門的Pokémon Ga-Olé及任天堂Switch機台，還有萌翻天的寶可夢周邊商品可以買。

7-ELEVEN台北板橋「寶可夢主題店」。圖／7-ELEVEN提供

●7-ELEVEN台南SNOOPY史努比主題店：7-ELEVEN康樂門市（台南市中西區安海里康樂街223號）

台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」整體設計使用棒球主題風格。圖／7-ELEVEN提供

台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」呼應台南為棒球發展重鎮，門市整體設計特別使用棒球主題風格，休憩用餐區可看到史努比接球搭配world champion字眼的立體造型天花板，座椅則以大寫英文字母S、W、C象徵strike（好球）、win（勝場）以及champion（冠軍）之意，展示櫃則採用計分板結合PEANUTS內的棒球漫畫作為夾層。

●7-ELEVEN高雄SNOOPY史努比主題店：7-ELEVEN瑞賢門市（高雄市新興區民族二路90號）

騎樓使用史努比及胡士托（WOODSTOCK）的立體造型天花板，店外更設置高達300公分以上的大型史努比LED牆，商品結構更整合超商、K∙Seren（美妝）、 博客來、現烤烘培、糖果屋等複合店型。

●7-ELEVEN台南COLD STONE複合店：7-ELEVEN奇美博門市（台南市文華路二段66號）

位在台南奇美博物館內的「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」。圖／7-ELEVEN提供

位在台南奇美博物館內，整體設計搭配博物館建物歐式風格，以簡約的古典元素加入線燈的現代手法，櫃檯區後方以圓頂輸出設計與博物館正面入口的高聳圓頂造型設計相呼應，商品結構結合超商、K∙Seren（美妝）、精品咖啡、菓子屋與COLD STONE冰品。

●7-ELEVEN南投清境「OPEN! 小瑞士花園」、7-ELEVEN清境門市（南投縣仁愛鄉定遠新村26之1號）

南投清境「OPEN! 小瑞士花園」、7-ELEVEN清境門市。圖／7-ELEVEN提供

由統一超商經營的南投清境小瑞士商場今年以全新風貌呈現，打造獨一無二的「OPEN! 小瑞士花園」，特別設計全球唯一以OPEN小將、LOCK小醬為造型的超大植物迷宮，園區內有許多OPEN!家族FRP大型公仔、造型彩繪人孔蓋，並設置有樂園專屬的紀念章。以OPEN!家族造景、海拔最高的7-ELEVEN清境門市商場內將綿羊造型的OPEN!家族融入各項設施中，入口處高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊造型公仔、瞭望台的OPEN小將綿羊造型椅都超吸睛。

懷舊風情的全家便利商店九份觀景店。圖／全家便利商店提供

位於九份老街入口處，木質招牌很搶眼，增添了復古的懷舊風情；休憩區也很有古代茶館的氛圍，窗外則擁有無敵視野，飽覽九份山城景致。

●全家便利商店台中中央公園店（台中市西屯區中科路2966號）

全家便利商店台中中央公園店。圖／全家便利商店提供

位在台中中央純白色曲線建物內，天花板設計採戶外圓型地景相同造型，搭配不同的嵌燈、現代感吊燈及軌道燈，地磚以藝術花磚提升質感；獨立休憩區的天花板懸吊著兩種顏色的候鳥吊飾，另有別具風情的拍照打卡牆面設計。

●全家便利商店台中輕井澤店（台中市南屯區黎明路二段706號）

全家便利商店台中輕井澤店。圖／全家便利商店提供

門市外觀使用八角型的窗戶，靠窗的休憩區利用不同地磚做出區隔，通往二樓的樓梯有可愛的棕熊、啄木鳥、鹿和狐狸，是拍照打卡熱點；二樓的休憩空間有大片的落地窗、加大的桌距及木材燈飾所創造的燈光變化，提供舒適悠閒的空間。

●全家便利商店金門金山店（金門縣金城鎮金山路9號）

全家便利商店金門金山店。圖／全家便利商店提供

以「親子」為主題，店內除了有寬敞明亮的購物空間，更設置了遊戲專區，以立體的大樹作為整體空間的設計靈感，還有可讓孩子發揮創意的拼圖牆面。

● 萊爾富宜蘭廣進店（宜蘭市中山路一段118號）

萊爾富宜蘭廣進店的休憩區以歐式復古風為設計主題，連洗手台都很獨特。圖／萊爾富提供

兩層樓的挑高建築，位在宜蘭縣政府的斜對面，二樓休憩區採用木質桌面及仿歐式古典的單人座沙發，還有歐式復古轉盤電話、復古加油機等可愛又兼具童趣的裝飾可打卡拍照；店內設有大片的玻璃窗，可欣賞窗外的東部鐵路幹線火車行駛而過。

●萊爾富集集火車店（南投縣集集鎮民生路113號）

萊爾富集集火車店位於集集鎮農會一樓，店面完整保留歷史建築特色。圖／萊爾富提供

位於集集火車站附近的集集鎮農會一樓，店面保留日治時期的歷史建築樣貌，店內以優雅的淺藍與白色系為主，設有座位區，周圍還有知名的集集鐵路文化博覽館、軍史公園等景點，可感受小鎮的人文與歷史風情。

●OKmart高雄駁二藝術門市（高雄市鹽埕區大義街21號）

OKmart高雄駁二藝術門市。圖／OKmart提供

高雄駁二特區中的新型態門市，採用近年很受歡迎的工業風設計，以紅黑配色搭配懷舊磚牆為外觀，內部則以水泥牆面裝潢。