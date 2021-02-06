3000顆紫色薰衣草綻放！「2021薰衣草節」夢幻開跑，還有花海間的大地餐桌

由於國片具社會議題、家庭狀況、情感日常等多元題材，再加上疫情衝擊下許多好萊塢商業大片無法拍攝，這些因素都讓2020年的國片票房逆勢成長。從高成本的聲光效果、後製技術等視聽享受，到注重議題、細節、關係等素材挑戰國人的觀影胃口。在全民瘋國片的同時，這些電影到底都在哪裡拍的呢？國片取景地一覽帶你深入其「鏡」！

2021-01-21 13:10