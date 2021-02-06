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3000顆紫色薰衣草綻放！「2021薰衣草節」夢幻開跑，還有花海間的大地餐桌

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

占地6公頃的薰衣草森林新社店，現在正迎來一年中最美的時刻，今年為薰衣草森林的20週年，園方以「幸福‧約定」為主題，希望藉由絕美花海及可愛小熊療癒現代人疲憊的身心，多達三千顆的薰衣草交織成夢幻的唯美場景，並在森林各處擺放10隻超萌小熊藏著祝福印章，集滿印章後就可以免費換取一張明信片，讓旅客可以把說不出口的話語用書寫的方式傳達給彼此。

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

而相傳在過去的中古世紀，歐洲修道院相信燃燒薰衣草可以破除厄運並帶來好運，今年園方特別舉辦薰衣草節限定祈福儀式，希望在新的一年能掃去陰霾、迎來陽光，在每週六日尖石店在下午2點半、新社店則在下午3點半啟航，途中小天使將會以鈴聲召喚，帶領旅人們一同參加祈福儀式。

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

來訪薰衣草森林的同時別忘了來一場具有「儀式感」的用餐時光，園方特別推出無菜單料理的「大地餐桌」，採用在地陽光食材、蔬果及畜產肉類，旅客們還可以親手採收食材並自己料理，讓每道食物更有溫度與味道。

▲圖片來源：薰衣草森林FB
▲圖片來源：薰衣草森林FB

2021薰衣草節

活動日期：2021/01/16-2021/03/31

薰衣草森林-新社店

店家地址：台中市新社區中興街20號

營業時間：平日10:30-18:30/假日10:00-18:30

薰衣草森林-尖石店

店家地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

營業時間：平日10:30-18:30/假日10:00-18:30


延伸閱讀>>賞完花海去哪兒？五間「自然系」新社美食餐廳報你知！

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花海 無菜單 歐洲

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