在台灣環遊世界！全台11個「偽出國」2021春節景點：尼加拉瓜瀑布、大峽谷...

撰文：Lemon@ReadyGo

期待已久的春節連假即將開啟，過年想好去哪玩了嗎？因為疫情影響而無法出國遊玩的你們，是否想來點特別的異國風情走春之旅？偽出國旅行正夯！ReadyGo特別精選了11個全台美到哭的春節景點，讓你在過年也能享受偽出國度假！

※ReadyGo提醒您，出門記得配戴口罩，保持安全社交距離※

【歐美系】

#台版尼加拉瓜瀑布｜新北十分瀑布

圖/IG@imma_pon

號稱「台版尼加拉瓜瀑布」，十分瀑布以壯麗磅礡、如山水畫般的美景之名，作為全台最大簾幕瀑布，其氣勢之壯觀百看不膩。來一趟十分瀑布之旅，除了可以欣賞瀑布美景，還能順遊眼鏡洞、觀瀑吊橋，相信絕對能為你的走春行程增添驚喜！

地點｜新北市平溪區乾坑10號

#台版美國大峽谷｜新北八里水牛坑

圖/IG@cathyshih

擁有山海交織的浪漫景致，有著「台版美國大峽谷」封號，可以說是台灣西濱公路的秘境呢！除了有不用上陽明山就能看到的水牛，這裡也是越野車的練車好寶地，山坡、懸崖、越野車、夕陽、海景，不就像電影裡的場景嗎？

地點｜新北市林口區西部濱海公路625號

#台版紐西蘭｜花蓮崇德瑩農場

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位在花蓮的崇德瑩農場擁山面海，擁有無敵山海景，更有廣闊牧場草原，有著「台版紐西蘭」之稱，來到這裡可以悠閒漫步享受海風，可以在草原上摸摸小馬，也能租台沙灘車奔馳，重點是這個景點完全免費喲！春節想去花蓮，別忘了安排這裡！

地點｜花蓮縣秀林鄉材下台地霧溪旁

#台版美國大峽谷｜苗栗火炎山大峽谷

圖/IG@elena_0921

位於苗栗三義鄉、苑裡鎮交界，為臺灣小百岳之一。登頂那刻，大峽谷的視覺震撼讓人不禁嘆息，宛若置身美國的氛圍，喜歡爬山的朋友，過年不妨來這走走，但切記要注意安全哦！

地點｜Google導航設定「火炎山登山口」

【中東系】

#台版王朝｜花蓮石梯坪

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因海蝕地形發達而著名的石梯坪，可以說是東海岸超優質的戶外地質景觀，擁有絕美的海景，還有一排排如白色天梯般的石梯，迷人的風韻，拍起照來宛若遺世獨立的王朝。

地點｜花蓮縣豐濱鄉台11線

#台版摩洛哥｜金門沙美摩洛哥

圖/IG@dock0603

你能想像的到嗎？在台灣也能擁有中東般的景致！沙美摩洛哥是位於金門沙美老街的頹屋，走進沙黃色的頹屋建築宛若置身中東沙漠！如此充滿異國風情的建築，讓人彷彿都能感受摩洛哥的神祕。過年如果想來個離島之旅，金門是不錯的選擇哦！

地點｜金門縣金沙鎮信義路周圍

#被遺忘的太空｜高雄月世界

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因其不毛之地，像月球之景象而名聞遐邇。有著淒涼荒漠之美，不論是高處俯視欣賞，抑或是親身貼近，壯觀的景致讓人嘆為觀止。宛若被遺落的太空邊境，過年來這不僅可以拍出美照，還能來趟地質科學之旅。

地點｜高雄市田寮區月球路34號

【東南亞系】

#台版濱海灣花園｜嘉義新嘉大昆蟲館

圖/IG@mumu_yabe

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隱藏在嘉義大學裡，擁有全球唯一的旋轉彩蝶柱，新嘉大昆蟲館可說是嘉義秘密景點。走進室內，宛若走進浪漫蝴蝶森林，感受著森林的寧靜，走在獨特的環形步道上，更是宛如踏入新加坡濱海灣花園的感覺呢！走春不喜歡吵雜的朋友，可以來這裡享受寧靜哦！

地點｜嘉義市東區學府路300號

時間｜週三-週日 09:30-17:30

#泰式建築｜高雄石頭廟

圖/IG@wanshan.lin

莊嚴又夢幻！石頭廟可說是來到高雄田寮必訪的美麗廟宇！由珊瑚與石頭打造而成，沒有華麗的宮殿和瑰麗的梁柱建築外觀，取而代之的是宛若泰式風情的獨特建築。大小不一的珊瑚洞穴，更有探險的味道！春節想來點不一樣的行程，不妨來這裡看看！

地點｜高雄市田寮區新興路2-7號

【日系】

#台阪神社｜台東鹿野村神社

圖/IG@ak_travel_tw

出自1933年，鹿野村神設可是貨真價實的日治遺址，鳥居、水手社、主殿等，皆以歷史復原的手法，重現當年的風貌。相較於日本大神社的莊嚴寧靜，鹿野村神社顯得小巧俏皮。喜歡日本旅行的朋友，可以考慮來這裡走春哦！

地點｜台東縣鹿野鄉光榮路308號

#日本秋景｜高雄香蕉碼頭

圖/IG@chih.yu_photo、tsaitry

原名「香蕉棚」，屹立於高雄港近半世紀，是高雄市歷史建築之一。這裡不僅有台灣的香蕉歷史故事，依山傍海的好環境更是適合在新年期間大魚大肉之後悠閒散步的好景點！即便在路邊也能拍出宛若日本秋天景致般的美景哦！

地點｜高雄市鼓山區蓬萊路23號

看完ReadyGo精選的偽出國走春景點推薦，知道過年要去哪裡玩了吧？趕快把這些景點放入春節口袋名單，出不了國就來趟偽出國春節旅遊！

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