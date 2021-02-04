2月全台活動總整理！武陵櫻花季、月影燈季...春節+228假期重點玩法

二月的全台活動遍地開花，能感受到全台都在歡慶祝新春的熱度。二月除了有七天年假，還有元宵節、二二八，假期這麼多，必須提前為外出行程做準備！跟著小編的重點整理，一起來看看二月全台有什麼活動好參加吧～

陽明山花季（2021/2/5-2021/3/21）

陽明山花季。 圖／shutterstock

台北陽明山每年二、三月都會盛開一片粉色櫻花林，寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻，多種櫻花相互印襯，同時還有杜鵑、華八仙一齊爭豔，是北部走春的熱點之一！除了賞花，陽明山上也有擎天崗、小油坑等景點，很適合當作順遊的一日遊行程。

日期：2021/2/5-2021/3/21

地點：陽明公園

山田卓司X鄭鴻展微縮人生特展（2020/12/26-2021/04/05）

山田卓司X鄭鴻展微縮人生特展。 圖／IG, bestivor

集結日本「微縮情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，此展精選多達六十件作品。用心刻畫、微型化人物的豐富表情和營造各種情景感受，展現出幾可亂真的微縮世界。展區分為五大部分，帶領著我們回到封塵多年的泛黃回憶裡，喚醒兒時的記憶、快樂的純真年代等，娓娓訴說箇中人生故事。

門票價格：全票$350

日期：2020/12/26-2021/04/05

地點：華山1914文創園區 東2D

黏黏怪物研究所：登入計劃特展（2021/01/08-2021/04/04）

黏黏怪物研究所：登入計劃特展。 圖／IG, tingyunlin_xoxo

2017年的「SML EXPO黏黏怪物研究所十周年展」大獲好評，睽違四年重新回歸，帶來全新主題展覽「黏黏怪物研究所：登入計劃特展(SML WONDER EXPO)」，8大展覽主題以及免費入場的快閃店，帶領觀眾融入且變身成黏黏怪物，走進Monster的世界、感受Monster的生活，療癒你的2021年。

門票價格：全票$280

日期：2021/01/08-2021/04/04

地點：松山文化創意園區1號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

台北冰雪奇緣夢幻特展（2020/12/19-2021/3/1）

台北冰雪奇緣夢幻特展。 圖／主辦單位, KKDAY

近幾年每到冬天，就會想到「冰雪奇緣夢幻特展」又要來啦！這次的展覽透過科技還原了電影中許多經典的場景，比如說艾倫戴爾城堡、冰雪森林、魔法森林。冰雪奇緣內的經典角色也都會在展區的各個角落內，等著Elsa的忠實粉絲們去尋找他們的足跡~

門票價格：全票$350

日期：2020/12/19-2021/3/1

地點：台北新光三越A11-6樓

TOMICA小汽車50週年博覽會（2020/12/22-2021/3/21）

TOMICA小汽車50週年博覽會。 圖／主辦單位, KKDAY

Tomica多美小汽車是汽車迷們去日本必買的紀念品！今年在台北舉辦50周年的博覽會，TOMICA的歷史、生產的小秘密、經典車型的展出，通通都在50周年博覽會內！大朋友小朋友們，準備好到現場一探究竟了嗎？！

門票價格：全票$280

日期：2020/12/22-2021/3/21

地點：士林科教館

2021薰衣草節（2021/1/16-2021/3/31）

2021薰衣草節。 圖／IG, dorothyforu

薰衣草淡淡的療癒香氣傳來～是春天的味道！薰衣草森林今年的薰衣草花也盛開啦，2021年的薰衣草節於1/16～3/31展開，今年的主題是「幸福的約定」，結合熊熊和薰衣草主題，舉辦賞花、集點、彩繪等活動，薰衣草節期間的每週六、日15:30還會舉行祈福儀式，這個薰衣草祈福儀式是中古世紀留下來的活動，當時的歐洲修道院相信燃燒薰衣草可以破除厄運，感覺新的一年超需要避凶一下啊！趁著春光正好，來新竹尖石店或台中新社店讓薰衣草治癒身心吧。

日期：2021/1/16-2021/3/31

地點：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號（尖石店）

武陵農場櫻花季（2021/2/12-2021/3/1）

武陵農場櫻花季。 圖／IG, tw.lian_yu

全台櫻花開得最猖狂…啊不是，是最繁盛的地方非武陵農場莫屬啦！武陵農場擁有紅粉佳人、昭和櫻、雪白霧社山櫻等不同的櫻花品種，每年二月吹起的浪漫櫻吹雪總是吸引了滿滿的人潮，武陵農場的小編每天都會貼心地在粉專（☛暖心傳送門）上傳送最新花況，大家出發賞花前可以確認一下。

小編小提醒：每年武陵農場櫻花季均會實施交通管制，遊客須憑通行證入園，去年沒有申請到的遊客可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻喔～

日期：2021/2/12-2021/3/1

地點：台中武陵農場

2021彰化月影燈季（2020/12/18-2021/3/31）

2021彰化月影燈季。 圖／彰化旅遊資訊網

彰化燈會史上展期最長的2021彰化月影燈季，從去年底開始在八卦山大佛風景區、天空步道、彰化美術館等地開跑。在全台不少燈會都受到疫情影響停辦之時，彰化月影燈季還能如期點燈非常難得，這次的燈飾藝術把濃濃異國風情搬入彰化，例如中國風的金牛、日本風的鳥居和燈籠、阿拉伯風情的阿拉丁神燈等，很有偽出國的感覺，想感受燈會氣氛的朋友不妨造訪彰化！

日期：2020/12/18-2021/3/31

地點：八卦山大佛風景區、彰化縣立美術館

2021花在彰化（2021/2/12-2021/3/1）

2021花在彰化。 圖／shutterstock

彰化作為台灣最大的花卉產地，每年春季的花海是不少人春遊的目的地。彰化縣府自2007年起每年在溪州公園開辦「花在彰化」賞花活動，今年邁入第14年，除了有大波斯菊、黃波斯菊、向日葵可以欣賞外，還新增了百日草！去年底起彰化各鄉鎮已默默起跑賞花活動，最後一站來到彰化埤頭鄉，彰化百寶村將於1月20日至2月7日在舉辦「彰化百寶村花海裝置藝術展」，現場除了花海外，也有彰化農產展售會，來拍照賞花的同時也別忘了買些彰化的新鮮蔬果回家～

日期：2021/2/12-2021/3/1

地點：彰化百寶村（彰化縣埤頭鄉斗苑西路92號）對面稻香路

龍崎光節—空山祭（2020/12/25-2021/02/28）

龍崎光節—空山祭。 圖／龍崎光節空山祭粉專

和大家介紹一個超Chill的城市祭典！去年開辦後大受好評的「龍崎光節—空山祭」是一個辦在台南虎形山公園的戶外藝術展覽活動，今年由11位藝術家以大地傳說為主題打造14件裝置藝術，並邀請藝術家進行多場現場講座，現場螢光燈飾錯落，光影投射下迷幻氛圍滿分，作為情侶友人約會地點非常合適！有到台南遊玩的旅客一定不能錯過這個夜晚限定光景，去之前記得可以先上網購票喔～

小編小提醒：在地人福利—龍崎區居民全展期免費，鄰近的仁德、歸仁、關廟居民，週一至週四也可免費進場喔～

日期：2020/12/25-2021/02/28

時間：17:30-22:00（最晚入場時間為21:00）

票價：一般票現場100元、一般票網路半價50元、暢遊票無限迴生卡300元

地點：台南市龍崎區崎頂里虎形山公園

高雄山城花語溫泉季（2020/11/6-2021/3/1）

高雄山城花語溫泉季。 圖／高雄旅遊網

近年實境解謎、城市尋寶、Geocaching等活動越來越夯，現在在高雄山城—六龜區也能玩到啦！從去年冬天開始起跑的山城花語溫泉季，邀請民眾走入六龜，參加一系列山語茶艷、尋寶趣、勇走山城等活動，除了體驗類的活動，花賞公園和美崙山步道每天都有實體尋寶可以參加，獎品是溫泉扭蛋機，超吸引人的啊XD ☛更多活動可以上山城花語溫泉季官網查詢喔。

日期：2020/11/6-2021/3/1

地點：高雄茂林國家風景區

屏東熱帶農業博覽會（2021/2/6-2021/3/1）

屏東熱帶農業博覽會。 圖／IG, yiling0303

屏東縣府宣布，連續舉辦多年的屏東熱帶農業博覽會由於活動面積廣至20公頃園區，能分散群聚風險，故今年也將持續辦理。今年一樣有打卡熱點—彩繪稻田的設置，並會以中華職棒的五支球隊吉祥物作為圖騰主題，現場同步還有採果樂、DIY體驗、農產產銷介紹等活動，讓大家除了散心拍照之外，也可以把吸飽南台灣陽光的新鮮農產帶回家～

日期：2021/2/6-2021/3/1（除夕休園）

地點：屏東熱帶農業特色產業園區

活動官網：2021屏東熱帶農業博覽會

在疫情之下很多實體活動都被取消，但也有活動在評估後決定維持舉辦，除了珍惜可以出去旅遊的機會，大家出門也記得做好防護措施喔～難得放春假，提前規劃行程，和親友一起度過溫暖的春季吧。

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