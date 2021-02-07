馬祖南竿最美海灘、俯瞰聚落的秘境！愛上馬祖津沙村的7個理由

撰文/我的正職是旅行

【津沙路上涼亭】：能觀看到整個津沙聚落，是俯瞰津沙最推薦的地方。

這是津沙村，從津沙路上涼亭往下看的樣子。

津沙村的歷史，超過百年。從興盛時期的60年代，人口超過900人，到現在人口因漁業衰落而大量外移，僅留下當時馬祖最具歷史特色的閩東式建築。這也是為什麼津沙村成了現在遺世古樸的獨特樣貌。不過除了古城遺世獨立的魅力，它其實還有許多低調的特色，讓你不得不愛上它。

1. 荒蕪、古老的廢墟群

不像台灣沒有人住的房子，這裡的廢墟，皆是用石頭堆疊而成。早期馬祖人大多移民自福建省的東邊(閔：福建，東：東邊)，因此閩東式建築就成了這裡最常見的建築，尤其津沙又位於灣澳，因此更是當時南竿最接近大陸第一大漁村聚落。

【西邊山階梯口】

但由於閩東建築的屋頂，由木頭以及瓦片建造，經過年代的洗滌後，較容易遭自然因素破壞。可是石頭牆壁仍堅挺不拔的豎立著，因此這裡的廢墟，也就成了現在風塵古樸的古城樣貌。像極了東方版的希臘遺址。

【西邊山階梯口】旁的漁寮一號

【西邊山階梯口】：往上爬可以觀看許多聚落廢墟與海口，也能在廢墟群聚落裡頭探險，是來馬祖不可錯過的體驗。

【馬祖津沙客棧】：西邊山階梯往上走到最底，可見別具風格的馬祖津沙客棧

【馬祖津沙客棧】外觀

【馬祖津沙客棧】外觀

2. 不同角度的無敵夕陽、海景

津沙是南竿島西南方突出處的灣澳，因此四處都可以看到海。加上馬祖的地勢有許多上下坡，還記得當時騎機車時，只要到經歷一個上坡，就會被每一次新的海景給驚艷到。除此之外，從津沙不同處觀看夕陽，都可以看見不一樣的顏色與樣貌。

【55據點背包客棧】上方夕陽

【55據點背包客棧】：55據點是1970年代的軍事營地，現在則是馬祖第一個改造軍營的背包客棧。上頭能坐擁無敵海景與夕陽，非常推薦來此觀看或住一晚。

【55據點背包客棧】的無敵海景

【55據點背包客棧】上方休憩的地方

3. 戰爭時期遺留下的藝術品

有一次走在津沙的沿海，低著頭，突然看見幾個碎玻璃竟然「被種植」在礁岩上。當下以為是誰創作的藝術品，後來才知道，這和馬祖的軍事歷史有關。

在兩岸爭鋒相對的年代，沿海常冒出神出鬼沒的「對岸水鬼」，為了防止水鬼偷摸潛入，殺害哨兵，他們才想出此方法，來防止對岸的人登陸。對當時而言，這是一種對抗恐懼的手法，但回到現在，怎麼看都會覺得這光澤剔透的玻璃，被鑲在礁岩上，真的美到不行，尤其當它配上夕陽的光。

【55據點內沿海小徑】：這些碎玻璃被種植再55據點沿海小徑的礁岩上，由於位在55據點背包客棧內，故進入前須經過詢問哦！

4. 從細節裡，看見津沙居民的美感

津沙村可分成澳中、東邊山、西邊山、溪底等四個區域。而澳中由於位在平地，是最多居民聚集的地方。因此走澳中的巷弄內，是可以見津沙當地最人文風情的路線。

【津沙聚落】木頭製成的窗花

若細看每戶人家，可以發現每棟屋子，根據不同的主人，會變化出不同的美感。像是鑲在門緣上貝殼，石頭屋上復古的窗花、壁燈。或是不同風格的植物於戶外擺設。忍不住會覺得津沙人是藝術家來著的吧！

【津沙聚落】有些住戶才有的壁燈

【津沙聚落】被鑲在門緣上的貝殼

重視生活周遭的細節，以自己的美感呵護著居所的外觀，讓外來人走在聚落裡，都能被驚喜的細節給吸引。於是穿梭津沙巷弄裡，會忍不住走慢慢，因為一點都不想錯過，任何一處細節給你驚喜的機會。

【津沙聚落】窗上的植物擺設

【津沙聚落】：在澳中的津沙聚落非常值得一逛，從細節裡可以看見每一戶的居民都保有自己的風格

５. 當地人暖身的老酒

來到津沙，你可能會品嚐到老酒麵線，但直接喝的老酒，可不是隨便來幾天的遊客就可以喝到的。

【津沙聚落】隨處可見酒甕的身影

老酒由糯米與紅麴製成，而津沙是老酒的故鄉。 之所以會以如此特別的方式釀造是因為老酒，它可以以溫暖身體。昔日漁夫要在緯度偏高的馬祖捕魚，就是靠老酒來溫暖身子的。而現代的津沙人，也都是靠喝老酒來度過冬天。因此他們幾乎每一戶人家都會自己私釀老酒！大多都是釀給自己喝的呢！

【津沙聚落】各家各戶都會自己釀造老酒

６. 寧靜日常裡，添增文化性參與

待在津沙兩個月，獲得許多寧靜。這裡的居民大多年紀較自己大了些，而他們的休閒娛樂大多像是在家打麻將、鄰居家喝老酒閒聊阿。因此這裡是一個適合好好給自己時間獨處的地方。沒有便利商店，更不會說有什麼書店或電影院了。

津沙村常有的「非常態性展覽」

可是很神奇的是，這裡的周末一點也不無聊。津沙常常舉辦一些「非常態性」的活動。像是九月、十月就會有駐村藝術家，以工作坊的型態來教居民一些藝術相關的專業技能或者舉辦展覽等。甚至也有像是「大地餐桌」體驗，讓居民體會以高級的用餐氛圍，結合當地自然食材，學會「吃」這件事的各種樣貌。

大地餐桌體驗

駐村藝術家駐村津沙一個月的成果展

７. 住哪都能伴隨海浪聲入睡

最後，我覺得住在津沙最浪漫的事情是，可以擁著海浪的拍打聲入睡。

【津沙出海口】的海浪

也許是因為這裡的人口沒有太多，所以夜晚安靜到你只能聽見大自然的聲音。而面海的津沙，最自然的聲音就是海浪了。不管你睡在津沙的哪一頭，都可以聽到不規律的海浪拍打聲。讓寧靜的黑夜一點也不會感到寂寞，不規律的海浪聲反而讓人更可以安心地進入睡夢中。

【津沙出海口】沙灘

【津沙出海口】：從此往外海上看，兩邊的灣口使得此灣澳擁有完美的弧度，於是成為我心中全馬祖最漂亮的海灘。

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