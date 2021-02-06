哪裡有天然漂漂河可以玩？ 3個「秘境漂漂河」路線報你知！

假日想好好放鬆除了踏青拍照還有什麼選擇呢？小編想推薦適合親子同樂、家族旅遊、好友相揪的漂漂河活動給你。雖說獨木舟、SUP立槳、溯溪都很好玩，但想帶小孩出去玩又怕太累太麻煩的你，那就選躺著玩、趴著玩、坐著玩都好玩的漂漂河活動吧！

漂漂河活動是什麼

漂漂河是一種無動力的水上活動，乘坐在特殊的漂漂河泳圈上提供浮力的支撐，順著河水的推進一路往下沿途中經過會緩緩溪流和刺激急流消暑又有趣，依不同路線還有機會在瀑布曲流中探險。

漂漂河這項活動比起泛舟會在水深相對淺，河流流速相對慢的地方進行，就安全性來說更高，挑戰的門檻也比較低，從6歲到60歲都能瘋玩漂漂河是個適合大人小孩同樂的活動。

台灣漂漂河路線推薦＃1

宜蘭那山那谷漂漂河

說到台灣最知名的漂漂河體驗就一定會提到那山那谷漂漂河，「那山那谷」這美麗的名字源自泰雅族語裡「我的家」之意，當我們在工作上、學習上忙於生活而忘記享受生活的時候，那就回家吧！別忘了大自然的山河才是滋養和療癒我們的家。

▲台灣漂漂河路線推薦-宜蘭那山那谷漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在專業教練的陪同下讓初次體驗漂漂河的朋友也可以盡情玩樂，讓溪水帶你探險一覽南澳的山水美景吧！除了溪水漂流體驗，想讓假期更豐富的你，也可以在附近的那山那谷露營區體驗免裝備露營，不必自行攜帶露營裝備也不用自己搭收帳，降低露營的門檻後讓你更輕鬆接近大自然。

台灣漂漂河路線推薦＃2

高雄茂林龍頭山漂漂河

▲台灣漂漂河路線推薦-高雄茂林龍頭山漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

坐在漂漂河特製泳圈上用最慵懶的方式、最放鬆的步調，飽覽龍頭山的特殊地景與兩側山巒景色，360度的繞著山轉一圈，一路沿著河流的動力往下游漂去，近五公里的路程不費力地躺在如同沙發的漂流圈上，愜意享受大山大河之美。

▲台灣漂漂河路線推薦-高雄茂林龍頭山漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

以前看到地理課本上的曲流、環流丘等名詞在茂林風景區都能看到，因濁口溪侵襲脆弱的岩層而使河道逐漸形成凹岸，而河道沙石堆積處則出現的凸岸，這樣的構造在地表長期做用下彎曲度會變大使得曲流頸被截斷，枯竭的舊河道使陸地高出河面，改走新河道的水流環繞住這塊凸出的土地行程了我們今天看到的這個「環流丘」。

台灣漂漂河路線推薦＃3

屏東霧台漂漂河

▲台灣漂漂河路線推薦-屏東霧台漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

霧台除了魯凱族原住民部落的文化美食，在霧台體驗漂漂河活動躺在特製漂流圈上欣賞山巒景色，在兩小時的漂流體驗中將從神山部落開始，經過佳暮與伊拉部落，在哈尤溪下游體驗漂漂河活動享受水上活動的沁涼治癒和溪岸兩側壯麗的峽谷地形與森林美景。

▲台灣漂漂河路線推薦-屏東霧台漂漂河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

時間充裕的你也可以順道造訪霧台部落，看看街區裡的雕刻裝飾，從石板屋的外觀設計可以看到打獵、陶罐、人臉等彩繪雕刻，魯凱族人透過立體雕刻和裝飾傳達著族人的故事，來此一遊的你不妨注意一下街景之美。

看完以上三條慵懶又刺激、新奇又愜意的漂漂河活動心動了嗎？想體驗漂漂河活動的話，就動一動手指頭點點下方預訂傳送門，讓趣吧帶你接近大自然，享受最不一樣的舒服假期！

想知道更多台灣戶外旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」