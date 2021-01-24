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2021台南新地標！復古老戲院「戎館」變身絕美文青建築，超夯鬆餅快閃到2月
台南知名小吃街道之一國華街，近期走訪可以看到一棟顯目的復古建築，原來是2021年才剛開館的新景點「戎館」。外觀還原建築原貌重新翻新後，讓人彷彿搭乘時光機回到過去。
過去曾是台南四大戲院之一的「戎館」，斥資千萬翻修打造。門口可看到保有過去樣貌的「復古售票亭」，入口處的地板有著1935字樣，代表戎館成立的年份，同時也完美的復刻了戲院過去風華樣貌。
館內空間有兩樓，一樓美食商店區、二樓展演空間與座位區。除了不定期的戲劇演出外，不可錯過的是每日都會免費放送的電影，播的還是以黑白呈現的影片，超有感覺！
裡頭不少品牌進駐，像是黑橋牌、金桃家草莓大福、熬茶手作茶飲、AWK2 go手拿鬆餅。其中AWK2 go是台南人氣鬆餅店，在戎館特別駐點快閃限定店，還推出限定口味「草莓栗子蒙布朗」，只有這裡才吃得到。快閃店營業期間只到2/16前，各位吃貨千萬別錯過！
戎館
地址：台南市中西區中正路220號開館時間：10:00-21:00
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