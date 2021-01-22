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2021賞梅情報！ 全台「10大賞梅秘境」雪白梅花夢幻盛開中

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
組圖／IG@summer6639、IG@reshieh、IG@tw_wei0717
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▲圖片來源：IG@reshieh、IG@jiying_tseng
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台北．烘爐地

台北．士林官邸公園

桃園．石門水庫

苗栗．鬍鬚梅園文化館

南投．柳家梅園

南投．烏松崙

南投．九份二山七號觀景台梅園區

嘉義．梅山公園

台南．梅嶺風景區

宜蘭．棲蘭山莊

台北．烘爐地

相信大家都有聽過烘爐地這個名字，但你可能不知道的是烘爐地除了廟宇靈驗、夜晚可俯瞰城市夜景以外，每到冬季遍野的梅花盛開如一片白色花海，微風吹落如降雪般飄落，浪漫梅景吸引遊客走訪，為這個聖地添了一股浪漫的色彩。

▲圖片來源：新北市政府
▲圖片來源：新北市政府

▲圖片來源：IG@chen_xuan_cai
▲圖片來源：IG@chen_xuan_cai

烘爐地

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

台北．士林官邸公園

士林官邸內玫瑰園道路兩旁栽植許多成齡梅樹，梅樹株高約4到10米，官邸內的梅花多以素淨的純白色為主，現在最引人矚目的就屬玫瑰園裡的梅花了，玫瑰園種有數十棵老梅樹，只不過今年的花期較為錯亂，園區裡部分已落花長新葉、幾棵正滿開，但多數的只開約二至三成，預計綻放期約1月22日，北部想賞花的民眾要把握賞花的時機。

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：IG@yoshi_yume162
▲圖片來源：IG@yoshi_yume162

士林官邸公園

地址：台北市士林區福林路60號

詳細介紹：http://bit.ly/39Llivi

桃園．石門水庫

在一波波冷氣團催促下，石門水庫園區內的梅花也悄悄綻放，石門水庫園區種植了三百多棵的梅樹，白色的小花朵掛滿枝頭相繼怒放，想來賞花的民眾可以從溪洲公園、中線及高線附近的步道觀賞盛開的梅花，目前梅花花況已開七成左右，想要賞花的民眾要好好保握。

▲圖片來源：IG@jiying_tseng
▲圖片來源：IG@jiying_tseng

石門水庫

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號

苗栗．鬍鬚梅園文化館

園內栽植梅花的面積約有0.6公頃，梅花的種類超過20種，其中包含了百年紅梅、金線垂梅等別處不易見到的梅花種類，除了戶外的梅花外，園區內有間文物館，蒐集了許多梅花及達摩祖師有關的書畫及文物。因為鬍鬚梅園為私人的園區，園主會收100元的入園費喔！但入園費可以抵消費品嘗梅花茶跟梅子，其實算起來還是划算喔！

▲圖片來源：IG@peter.wen.355
▲圖片來源：IG@peter.wen.355

▲圖片來源：IG@peter.wen.355
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鬍鬚梅園文化館

地址：苗栗縣南庄鄉東村3鄰東江29之3號

南投．柳家梅園

南投縣信義鄉擁有全台最大最密集的賞梅區，其中牛稠坑、風櫃斗、烏松崙同為「南投三大賞梅區」，柳家梅園位於南投縣信義鄉牛稠坑地區，其梅樹栽培沿自日治時代，一大片的梅園一到冬季就湧入人潮前來賞花，要特別注意的是來往的產業道路不大，來此遊玩的旅人要注意會車喔！

▲圖片來源：IG@tw_wei0717
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▲圖片來源：IG@yenranran
▲圖片來源：IG@yenranran

柳家梅園

地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷87號

南投．烏松崙石家梅園

「梅須遜雪三分白，雪卻輸梅一段香」，烏松崙觀光梅園緊鄰風櫃斗，但因為烏松崙的海拔位置較高也較為寒冷，因此梅花開得更茂密，烏松崙居高臨下的位置，還可以遠眺信義鄉群峰，目前烏松崙的花況已開六至七成，再過幾天應是最佳賞花期。

▲圖片來源：IG@reshieh
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▲圖片來源：IG@chunchun0104
▲圖片來源：IG@chunchun0104

▲圖片來源：IG@summer6639
▲圖片來源：IG@summer6639

烏松崙石家梅園

地址：南投縣信義鄉綠美巷46之1號

南投．九份二山七號觀景台梅園區

南投縣國姓鄉的九份二山每年都是賞梅的名所，九份二山海拔700至1000公尺，也是主要梅樹種植區，這幾年更成知名賞梅景點，其中又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及石門觀景台、羅家梅園3大梅區的梅花最受民眾青睞，目前梅園已開了約六至七成，今年的梅花較晚綻放，雖然沒有炸裂式的美景，但分批盛開讓花期延長至約兩週左右。

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

九份二山七號觀景台梅園區

地址：南投縣國姓鄉龍南道路

嘉義．梅山公園

梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，佔地6公頃，為當年嘉義八景之一的「梅坑月霽」所在，園中遍植梅樹、牡丹、杜鵑、聖誕紅及桃、李等花草植物，尤其在梅花盛開時節，登上梅亭、賞梅花、飲梅茶，頗具詩情畫意，而因今年花況延期，梅山公園梅樹最近才進入開花期，目前花況約開花兩至三成，預計月底會進入盛開期。

▲圖片來源：IG@hyc56721
▲圖片來源：IG@hyc56721

▲圖片來源：IG@cang_cing_ge
▲圖片來源：IG@cang_cing_ge

梅山公園

地址：嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號

台南．梅嶺風景區

梅嶺風景區海拔約在500到1100公尺之間，冬天梅花盛開時整個山頭會被白色的梅花覆蓋住，如果運氣好還可看見遠方曾文水庫，景緻有如人間仙境。另外來此別忘了嚐看看遠近馳名的梅子雞，還有當地最佳特產伴手禮梅干、脆梅、梅子酒、梅粉等，為冷颼颼的冬季增添美麗滋味，而梅嶺的花況已進入盛放期，花期預計可持續至本月底，民眾要把握最佳賞梅時機。

▲圖片來源：IG@jimmywang0529
▲圖片來源：IG@jimmywang0529

▲圖片來源：IG@yucicai
▲圖片來源：IG@yucicai

梅嶺風景區

地址 台南市楠西區梅嶺3-10號

宜蘭．棲蘭山莊

棲蘭山莊的梅花都是四、五十年的老梅樹，每年盛開時的梅花隧道總是大家注目的焦點，這條約數10公尺長的階梯步道，老欉的白梅樹枝椏交錯，形成一條雪白的花海隧道，如雪花般落下的花瓣，讓棲蘭山莊成為宜蘭地區最富盛名的賞梅聖地。

▲圖片來源：IG@lovelaolao
▲圖片來源：IG@lovelaolao

▲圖片來源：IG@lovelaolao
▲圖片來源：IG@lovelaolao

棲蘭山莊

地址：宜蘭縣大同鄉泰雅路四段6號

每年到冬季就是許多追梅人的最愛，在寒冬中梅花開得更加的盛大，使冷颼颼的冬季多添了一股冷艷的色彩，但是梅花的花期短促，快點和親朋好友去追梅吧！


延伸閱讀>>假日何處去？台中賞梅景點推薦Top10，遍賞秘境春雪落滿天

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梅園 公園 賞花

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