狂賀「陽光普照」勇奪最佳外語片！劇中6景點大公開，第93屆奧斯卡指日可待

「陽光普照」（英文片名為A Sun）勇奪最佳外語片！於第56屆金馬獎斬獲最佳劇情長片等六項大獎的陽光普照，這回在休士頓影評人協會突破重圍，打敗丹麥《醉好的時光》、巴西《殺戮荒村》等其他國家入圍強片，獲得2021年最佳外語片，是繼好萊塢媒體《綜藝報》（Variety）預測該片有望入圍第93屆奧斯卡最佳國際電影（排在第八種子）後再度被肯定，網友也紛紛敲碗陽光普照等宣傳或公關，能多多幫該片在國際宣傳，讓世界看見台灣、看見由鍾孟宏導演執導的「陽光普照」！

這回除了恭喜「陽光普照」獲得2021年休士頓影評人協會最佳外語片之外，小編也親自整理劇中幾個印象較深刻的景點，地點幾乎都在雙北市，推薦不妨利用假日可親自到訪走走拍照打卡喔。

圖／甲上娛樂臉書粉專

化南新村

化南新村是金馬影帝陳以文在劇中老家附近的景點。地處台北市文山區，過去其實是政治大學在六十年前興建的教職員宿舍，現在則屬於台北市文化資產，在去年更是被登錄為「聚落建築群」，由於老式建築搭配復古的紅磚，也成為了許多人拍照打卡的景點之一。

地址：116台北市文山區新光路一段65巷17號

圖／IG網友retography_0925授權

圖／IG網友retography_0925授權

風櫃嘴步道

風櫃嘴步道是陽明山的知名步道之一，尤其大片芒草隨著冷冽的風飄逸著，搭配一點雲霧，彷彿置身仙境，非常適合攝影師練功。全長約6.1公里，銜接著擎天岡，難度屬中低難度，老少咸宜，不過值得注意的是，步道有部分是由石階堆砌而成，遇雨容易濕滑，要注意安全喔！

位址：Google Map輸入「風櫃嘴」

圖／旅遊美食特約萊點特別攝

圖／旅遊美食特約萊點特別攝

台北市立動物園

台北市立動物園是全台最知名的動物園，也在電影場景短暫出現。動物園常常會舉辦大大小小的活動吸引遊客前往，近日因應寒假的到來，台北市立動物園特地籌辦「牛轉乾坤-牛年生肖營」，對象為小學三年到六年級的學童且對自然保育與動物昆蟲有興趣者，共有三梯次1月30日(六) 、2月03日(三) 與2月06日(六)喔，歡迎家長帶小朋友報名體驗。詳情請上官網或臉書粉專。

地址：11656台北市文山區新光路二段30號

圖／台北市立動物園臉書粉專

大龍港駕訓班

雖然大港龍駕訓班並非人文或自然景點，但確實是電影主角阿文每天都會造訪的上班地點（因為主角阿文是駕訓班教練），該駕訓班主要以重型機車與普通重型機車為主要教學，若想感受「陽光普照」電影的場景，不妨可以前往拍拍照，若有考照需求，更可以聯繫專員尋求諮詢。

地址：22152新北市汐止區忠一街9巷12號

圖／大龍港駕訓班臉書粉專

圖／大龍港駕訓班臉書粉專

ALL DAY ROASTING COMPANY

剛過開幕六週年的「ALL DAY ROASTING COMPANY」，位處於民生社區的延壽街上，是走工業風且滿滿文青感的咖啡廳，透明玻璃與木紋質地搭配空間寬敞的灰色廊道，舒適又不失優雅。這裡同時也是「陽光普照」中實力派演員柯淑勤與尹馨演對手戲的場景。該咖啡廳販售超過20款不同口味的咖啡，又能搭配輕食沙拉、三明治與蛋糕甜點，非常適合假日前往，享受一杯咖啡，望著窗外，感受陽光普照般的靜謐，怡然自得。

地址：台北市松山區延壽街329號

電話：02-8787-4468

營業時間：11:00-22:00

圖／ALL DAY ROASTING COMPANY臉書粉專

圖／ALL DAY ROASTING COMPANY臉書粉專

海角一樂園

海角一樂園是一家烤肉酒吧型態的美式餐廳，也是電影中後段令人緊張的交易地點拍攝處，該餐廳主打各式排餐料理，像是超狂48oz的沙朗牛排，是很多牛排控必吃的餐點之一，也會不定期舉辦各式演奏與表演，更狂的是從窗外望去，映入眼簾的是滿滿的海景環繞，有美食、有景點與有表演，三大享受一次滿足。

地址：新北市石門區白沙灣別墅23號至淡金公路21.8公里處(淡水往金山方向紅綠燈左轉)

電話：(02) 2636-3956

營業時間：平日12:00-20:30；假日11:30-21:00

圖／海角一樂園臉書粉專

圖／海角一樂園臉書粉專

備註：

「陽光普照」是台灣2019年出品的國片，由知名導演鍾孟宏執導，並擁有黃金演出陣容，包含金獎影后柯淑勤與陳以文，還有新生代備受矚目的許光漢、溫貞菱、巫建和與劉冠廷等人。全片已可在Netflix觀看，並已獲第56屆金馬獎最佳影片、導演、男主角、男配角、剪輯以及觀眾票選等六項大獎。該片2020年開始，便代表台灣角逐國際各大最佳外語片獎項。目前各國際影評普遍預測「陽光普照」有望進入第93屆「奧斯卡短名單」，若最終順利擠進奧斯卡五強入圍名單，則是台灣繼2000年的臥虎藏龍後首次入圍最佳國際電影。

圖／甲上娛樂臉書粉專

圖／甲上娛樂臉書粉專

圖／甲上娛樂臉書粉專

圖／甲上娛樂臉書粉專

延伸閱讀：

．直接省12,700元！台北萬豪酒店3.5折入住，免費爽吃頂級牛排鐵板燒

．入住五星礁溪老爺「買一送一」！二泊四食Buffet吃到飽，再贈溫泉＋露營體驗