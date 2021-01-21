跟著電影去旅行！盤點2020火紅「國片電影取景地」 加碼MV拍攝熱門打卡點

由於國片具社會議題、家庭狀況、情感日常等多元題材，再加上疫情衝擊下許多好萊塢商業大片無法拍攝，這些因素都讓2020年的國片票房逆勢成長。從高成本的聲光效果、後製技術等視聽享受，到注重議題、細節、關係等素材挑戰國人的觀影胃口。在全民瘋國片的同時，這些電影到底都在哪裡拍的呢？國片取景地一覽帶你深入其「鏡」！

2020國片取景地推薦-《孤味》

2020國片取景地推薦＃1

台南四草大橋

▲2020國片取景地推薦-台南四草大橋。（圖／eu_0420, Instagram）

入圍2020金馬獎最佳女配角獎的謝盈萱，在劇中飾演熱愛自由又忠於自我的阿青，劇中阿青與關鎮(許懷民 飾)約會散步的景點就是這座位在台南的四草大橋。四草大橋周邊的景點還有有「台灣亞馬遜」之稱的四草綠色隧道和安平魚市場，喜歡孤味的朋友除了去取景地拍照也可以順遊周邊景點。

2020國片取景地推薦＃2

鹿耳門天后宮

▲2020國片取景地推薦-鹿耳門天后宮。（圖／anlingirl, Instagram）

鹿耳門天后宫的畫面出現在電影中好幾處，其中大家印象最深的就是月老殿裡女主角林秀英(陳淑芳 飾)和蔡小姐的一幕對手戲，自此故事情節跟著翻轉。

在淑芳姐榮獲最佳女主角及最佳女配角獎後，淑芳姐在劇中拜拜的廟宇鹿耳門天后宮人氣水漲船高，本來就香火鼎盛的鹿耳門天后宮，因為入圍和獲得多項金馬獎的加持下瞬間爆紅，許多善男信女都會到月老殿求姻緣。

2020國片取景地推薦-《刻在你心底的名字》

2020國片取景地推薦＃3

台中公園湖心亭

▲2020國片取景地推薦-台中公園湖心亭。（圖／ly_minion_, Instagram）

《刻在你心底的名字》男主角陳昊森在劇中飾演張家漢，在Birdy(曾敬驊 飾)的強迫下，勉強自己跟女孩Angel去台中公園划船約會，在試著和女生交往行不通後，他又來到這裡散散心，這一幕強烈的情緒逼哭了許多觀眾，這個美麗的電影取景地就是台中公園的湖心亭。

2020國片取景地推薦＃4

澎湖吉貝嶼

▲2020國片取景地推薦-澎湖吉貝嶼。（圖／puuuuu711, Instagram）

這段衝撞時代體制的情感，單純而複雜的情愫從台中、台北到澎湖吉貝嶼，一路的甜蜜、困惑、掙扎直到走到這天涯海角，兩人卸下了一切包袱，赤裸又真實的面對彼此。

吉貝嶼是澎湖北海最大的島嶼，吉貝嶼潔白的沙尾海灘享譽國際，除了票房破億電影《刻在你心底的名字》在吉貝與取景外，數年前風靡全台擄獲無數少女心的偶像劇《海豚灣戀人》也曾來此拍攝。

2020國片取景地推薦-《消失的情人節》

2020國片取景地推薦＃5

嘉義白水湖壽島

▲2020國片取景地推薦-嘉義白水湖壽島。（圖／summer6639, Instagram）

《消失的情人節》這部奇想魔幻、妙趣橫生的電影，快女慢男的角色設定超脫了時空讓情人節那天消失了，時空靜止的那天男主角阿泰帶著心儀的女主角曉琪到“這裡”欣賞夕陽享受海風，清幽的環境、寬廣的空間、浪漫的彩霞吸引許多影迷來踩點，這個地方就是嘉義的白水湖壽島。

▲2020國片取景地推薦-嘉義白水湖壽島。（圖／outdoorboyzattw, Instagram）

其實白水湖不是湖壽島也不是島，白水湖在過去曾是座鹽場​擁有大片水域，引進海水來曬鹽，因此讓這個地方像是有湖水一般濕潤的景象故得白水湖的美稱。因電影爆紅的白水湖還有一個熱門打卡點，就是廢棄工寮因地層下陷而凸出的這個被網友們封為“最美馬桶”的地方，小編覺得這個打卡點很獵奇很有趣！

2020國片取景地推薦-《親愛的房客》

2020國片取景地推薦＃6

基隆虎仔山

▲2020國片取景地推薦-基隆虎仔山。（圖／zian_taiwan, Instagram）

基隆幽藍的大海、綿綿的細雨，悲傷淒柔的感覺在這個環境裡備妥適的呈現，吸引許多電影、MV在此取景。無論是知名女星舒淇拍攝《千禧曼波》的中山陸橋，顏色繽紛奪目的正濱漁港，還是《親愛的房客》主角在放著Keelung標誌的虎仔山約會這些畫面都成為影迷追星的踩點地。

▲2020國片取景地推薦-曙·初見咖啡。（圖／pinkyq1113, Instagram）

這部《親愛的房客》同時展現了同性之愛與無血緣之愛，議題富強烈社會討論度低婉憂愁的氛圍著實適合在基隆這個略帶悲傷氛圍的城市拍攝，基隆獨有的美好和浪漫搭配劇情把整體氛圍烘托得淋漓盡致。

2020國片取景地推薦-《可不可以,你也剛好喜歡我》

2020國片取景地推薦＃7

元智大學

票房破7000萬的國片《可不可以,你也剛好喜歡我》，故事內容簡單在敘述一段大學生的青春之愛，改編自名作家肆一的小說，小說中細膩的筆觸、角色間的情感這些小細節都被演員們精湛的演技表達出來。

越是簡單樸質的內容越貼近大家的真實生活，這部讓人再次品嚐青春苦甜的作品是在桃園的元智大學取景，青青草地、廣大校園、陽光普照加上富美感和舒適空間的大學，著實是拍攝取景的好地方呀！

2020國片取景地推薦＃8

望古車站、真樸齋

▲爆紅MV臺劇拍攝地-望古車站。（圖／lilianwang_tw, Instagram）

女主角田筱湘(陳妤 飾)追火車的場景是在山佳火車站取景，而拍攝電影主題曲《很久以後》的天后鄧紫棋，拍攝地點則是在望古車站和日式建築真樸齋中，這部獲得Youtube公布的「2020台灣年度熱門音樂影片」TOP1的MV就是這隻主題曲，喜愛旅行和看電影的你，假日就安排場火車之旅跟著紫棋和電影主角的腳步造訪國片取景地。

▲爆紅MV臺劇拍攝地-真樸齋。（圖／kevincatchu,sutin_tuotuo, Instagram）

2020國片取景地推薦-《同學麥娜絲》

2020國片取景地推薦＃9

台南鹽水天主堂

▲2020國片取景地推薦-台南鹽水天主堂。（圖／nanher_culture_art , Instagram）

《同學麥娜絲》這部電影演出人生的無常也道盡了小人物的心酸，一切平凡無奈引發許多觀眾心裡的共鳴。電影中電風(鄭人碩 飾)做禮拜的教堂叫做鹽水天主堂，這間天主堂乍看之下像是一間東方廟宇，但仔細看會發現掛在廟內的紅燈籠上寫的是“阿肋路亞”，壁畫上傳教的神父穿著的也是東方服飾。

這特殊的中西合璧設計源自於1995年德國籍胡國臨神父為了傳教，開始築天主堂，後經一次次擴建，在擴建時他們意識到要讓外來宗教融入當地必須與民間信仰結合，才呈現出這般特殊畫面。

加碼推薦MV臺劇拍攝地

爆紅MV臺劇拍攝地＃1

新生和平天橋

▲爆紅MV臺劇拍攝地-新生和平陸橋。（圖／zijia.zz,chinpao7_film, Instagram）

說新生和平天橋是北台灣最受歡迎的MV拍攝橋一點也不為過，台灣天團五月天的《終於結束的起點》、搖滾天后楊乃文的《證據》，以及寶藏男孩持修的《根本不是我對手》，這些擁有MV超高點閱率和鐵粉支持的偶像們就是在這座天橋拍攝歌曲MV的！

爆紅MV臺劇拍攝地＃2

正濱漁港

▲爆紅MV臺劇拍攝地-正濱漁港。（圖／journey_backpack,junlin_photo , Instagram）

除前面提到的《千禧曼波》和《親愛的房客》這些國片，基隆的美麗也吸引了許多MV前來拍攝像是周董的《退後》、董事長樂團的《瘋人》，以及茄子蛋的《浪流連》也都在基隆拍攝。

▲爆紅MV臺劇拍攝地-崁仔頂魚市。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

其中入圍第30屆金曲獎最佳年度歌曲的《浪流連》MV就有來正濱漁港取景，這部影片在講述在中年浪子重拾愛情並試圖改變的故事，劇中的無奈感傷分為令人動容。除了正濱漁港，MV中的崁仔頂魚市、鳥巢咖啡也都在基隆取景。

爆紅MV臺劇拍攝地＃3

漁光島公園

▲爆紅MV臺劇拍攝地-漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

《想見你》這部擁有超高收視率的穿越台劇，幾乎全片都在台南拍攝，因此許多粉絲都特地跑到台南踩點吃美食，像是“閒情茗品屋鍋燒麵”、“波哥手搖飲”、“龍泉冰店(劇中的莫奶奶冰店)”等......。

除了這些美食周邊本來就很熱門的漁光島公園、二寮觀日亭，也因劇組來此拍攝再次爆紅，想來浪漫賞夕的你除了可以沿著漁光島海岸線走走踏浪也能划著SUP立槳，享受慢活的午後時光。

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