台灣7處「山城雪」免費拍！2021賞梅秘境　新社梅花隧道、南投山景白茫茫

繼寒流追雪潮，1月也悄然迎來了白茫茫的梅花版雪景。今天為大家精選2021中南部賞梅秘境，讓大家趕在最美花況，及時追一波山城雪。

台中新社：梅花森林、梅花隧道

梅花森林。圖／攝影師徐世超授權

台中新社福興里共有兩處梅花美景，梅花森林園內種有約400顆梅樹，滿開時的雪白模樣十分迷人，而附近另一「鮭魚葡萄-梅花隧道」因開在溪畔旁，意外形成了天然的梅花林道，吸引花控搶拍。兩個地方可謂台中最大賞梅地區，不想跑到南部的人就近就能免費美拍！

新社梅花隧道。 圖／攝影師徐世超授權

梅花森林地址：台中市新社區福興里豐埔產業道路（福天宮旁）梅花隧道地址：台中市新社區福興里美林43號(大林國小隔壁)

南投九份二山：九尖茶廠、七號梅莊

九份二山 九尖茶廠。 圖／攝影師徐世超授權

南投九份二山海拔介於700至1000公尺，作為朝聖必訪梅區的「九尖茶廠」園內梅花正怒放中，透過遠眺的畫面可賞見沿著山坡生長的梅樹，搭配山景及小屋成了獨特場景。此外，國姓鄉還有「七號梅莊」能安排順遊，以綻放的梅林為背景彷彿雪花紛飛，隨手都是一張美照。

七號梅莊。 圖／攝影師徐世超授權

七號梅莊地址：南投縣國姓鄉中正路二段長石巷九尖茶廠地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號

彭家梅園。 圖／IG@beckhamhong66授權

位於互助國小附近的「彭家梅園」被網友盛讚美如電視劇場景，若有好天氣加持網美照更是信手拈來。目前走在產業道路，沿途皆可賞梅花，雪白花海十分療癒，旅人也可考慮將附近的袁家梅園列入行程清單，一次拍個夠。

彭家梅園。 圖／IG@beckhamhong66授權

地址：南投縣仁愛鄉互助村中華路19號

南投：烏松崙森林渡假營 石家梅園、烏松崙 石龜梅園

烏松崙森林渡假營 石家梅園。 圖／攝影師徐世超授權

南投信義鄉烏松崙山區內的「石家梅園」充滿詩意，其中梅樹尬湖畔的絕美倒影照，是歷年人氣必拍畫面。而座落烏松崙山頂上的「石龜梅園」坐擁極佳視野，化作肉眼所見的純白世界，作為踏雪尋梅景點毫不違和，而園內的石龜造景也是打卡亮點之一。

烏松崙 石龜梅園。 圖／攝影師徐世超授權

由於信義鄉為知名賞梅地點，周邊包含牛稠坑柳家梅園、風櫃斗、外坪頂蔡家秘境梅園等賞梅夯點，建議盡量平日出發，才較能避開人潮開心拍。

烏松崙渡假營 石家梅園。 圖／攝影師徐世超授權

石家梅園地址：南投縣信義鄉綠美巷46之1號石龜梅園地址：南投縣信義鄉自強村綠美巷48號

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