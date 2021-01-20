鐘樓星巴克、雙手合十建築、積木城堡！9間「台灣星巴克特色門市」2021精選

星巴克門市：

新北．淡水雲門門市台北．士林天玉門市；陽明山草山門市；時代寓所門市台中．泰安南門市；麗寶鐘樓門市雲林．北港門市嘉義．民雄門市花蓮．洄瀾門市

新北．淡水雲門門市

淡水雲門門市可以說是劇場藝術與咖啡的相遇，它就位於雲門劇場旁，旁邊又有綠樹環繞，而且門市採用了大面積的玻璃帷幕，坐在門市裡就能夠邊遠眺觀音山與淡水河出海口邊喝著咖啡，享受融合了藝術、綠意、咖啡的雲門門市，可以說是星巴克的新寵兒。

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

淡水雲門門市

地址：新北市淡水區中正路一段6巷32-1號

台北．士林天玉門市

位在台北士林區的鬧區，很難找到一個可以獨自安靜一下的地方，而天玉門市擁有幽靜且綠蔭盎然的戶外露天座位區，享受天母地區獨有的異國情調，濃厚人文氣息與咖啡文化交織出的愜意氛圍，讓都市人可以在城市中找到一處淨地能安安靜靜地喝杯咖啡、享受綠意盎然的下午，暫且忘卻煩人的俗事。

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

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士林天玉門市

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

台北．陽明山草山門市

繼花蓮貨櫃屋門市之後星巴克迎來以美軍宿舍改建而成的草山門市，草山門市是一幢白色木造的獨院獨棟建築，以美軍宿舍老建築改建而成，即便整體煥然一新，但包含紅磚平房、壁爐、煙囪與戶外草地通通都有保留下來，整體仍保有舊有的美國南方風貌，下次來陽明山時不妨來草山門市走走吧！

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

陽明山草山門市

地址：台北市士林區國泰街5號

台北．時代寓所門市

「時代寓所門市」為台灣首家進駐飯店的星巴克門市，店門口使用類似清水模的灰色牆面，並種植大量綠竹為灰色牆面添加溫度感，門市內採用中島冷色調的大理石吧檯，而中央中島吧檯以金銅色金屬線條勾勒，古典氣息十分濃厚，除了一般的咖啡飲品外，這裡還提供精緻的紅白酒、氣泡酒及啤酒等酒精飲品，都快分不出來是星巴克還是酒吧了！

▲圖片來源：阿全的世界拼圖

▲圖片來源：阿全的世界拼圖

時代寓所門市

地址：台北市中正區林森南路7-1號

台中．泰安南門市

坐落於國道1號泰安休息站內的星巴克泰安南門市，建築風格主體以「幸福驛站」為主軸，並以積木城堡為設計概念，給人童話城堡般夢幻感，而泰安南門市前的純白色旋轉木馬更是網美們的打卡熱點，為原本平凡的休息站帶來童趣與浪漫的氛圍。

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

▲圖片來源：IG@153_mom

泰安南門市

地址：台中市后里區安眉路113號(泰安休息站內)

詳細介紹：https://bit.ly/2MykVfu

台中．麗寶鐘樓門市

麗寶鐘樓門市是首座歐式鐘樓教堂式外型的門市，以鐘樓造型為建物外觀，屋緣處美麗的星巴克女神佇立於中心，造型鐵花向四周擴展蜿蜒，以源自咖啡豆標的圖案花紋，綴以水藤或是貝殼等紋路，構築成猶如女神的精緻皇冠，為建物增添華麗感，漫步其中彷彿是走在歐洲街頭般。

▲圖片來源：IG@rainvi

▲圖片來源：IG@zilin_88o3o3

麗寶鐘樓門市

地址：台中市后里區月眉東路2段181號

雲林．北港門市

身為北港首間星巴克門市，擁有濃厚在地風情設計，為了呼應北港朝天宮的在地特色，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，並從外觀延伸至室內壁面及造型格柵天花，室內整體色調運用類似寺廟的古樸紅棕色，傳遞出虔誠、莊重與結合在地風情的氛圍。

▲圖片來源：IG@ying_boo

▲圖片來源：IG@ann_an1114

北港門市

地址：雲林縣北港鎮華南路38號

嘉義．民雄門市

被號稱全台最美的星巴克就屬嘉義民雄門市了，門市外觀以黑色沉穩色調與木材交錯而成，建築的三角型主體及長方型副體結構，呈現既現代又古典的教堂風格，三角屋的造型會讓人聯想到日本的合掌村，所以又有台版的合掌村之稱，換個角度又像歐式教堂風格，彷彿有一下子人就來到了歐洲的錯覺。

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

▲圖片來源：IG@guo_jiangting

民雄門市

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段 235 號

花蓮．洄瀾門市

全台第一座貨櫃屋門市來囉！不管你是不是星巴克迷都應該要來一趟！建築外觀是由知名設計師隈研吾設計，整體以貨櫃為建築素材，透過大樹開枝散葉的設計意象，再融入花蓮在地原住民阿美族的活潑色彩及鮮艷圖騰，極具特色的建築外觀配上美味的咖啡，下次路過花蓮千萬不要錯過這個新景點。

▲圖片來源：新天堂樂園FB

▲圖片來源：星巴克咖啡同好會FB

洄瀾門市

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號





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