台灣冬天美到像國外！「台灣賞雪景點」報你知，雪白步道、冰河圈谷超漂亮

位在熱帶和副熱帶交界的台灣要在平地看到雪並不是那麼容易，但高山的白靄山頭和寒流時的中高海拔降雪也十分美麗。小編想來和大家分享台灣6處賞雪景點再加碼推薦滑雪場給你，讓你免出國也能享受浪漫氛圍。

台灣賞雪景點推薦一覽

台灣賞雪景點推薦＃1 宜蘭太平山

▲台灣賞雪景點推薦-宜蘭太平山見晴懷古步道。（圖／sha7._, Instagram）

海拔2000公尺的太平山森林資源豐富，在過去稱為「眠腦」是泰雅族語「森林茂密」之意，太平山曾是台灣三大林場之一，在停止伐木後遺留下的運木鐵道和集材機等遺跡都像是在訴說過去的山林故事。

隨海拔高度不同從亞熱帶植物漸變為針闊葉混合林、溫帶針葉林，高海拔的山區遇到寒流降雪和結霧淞的機率就會大大提升，有全球最美小路的見晴古道在上一波寒流下了冰霰就像被換上白色衣裳一樣，想要一睹銀白森林的你把握寒流期間衝一波吧！

台灣賞雪景點推薦＃2 桃園拉拉山

▲台灣賞雪景點推薦-桃園拉拉山。（圖／rosycloudband, Instagram）

拉拉山又稱做達關山，拉拉山座落在桃園復興和新北烏來的交界帶上，於1975正式改名為達觀山，舊稱拉拉山在泰雅族裡意思是「最美麗的山」之意。海拔2031公尺的拉拉山相較許多台灣聳拔的高山不是那麼的高，但由於氣候與地形因素冬季還是有下雪的機會，倘若有急凍寒流或者是新聞的下雪預告，就可以到山上堵賭運氣。

台灣賞雪景點推薦＃3 雪霸國家公園(雪山)

▲台灣賞雪景點推薦-雪山圈谷。（圖／dimingkoko, Instagram）

雪山海拔高達3886公尺，主峰與副峰群分佈在台中市與苗栗縣的市縣交界上，屬於典型高山寒帶重濕氣候的雪山年均溫攝氏 5 度左右，雪季從 11 月到隔年 5 月。

雖說雪山的雪季很常，但要看到這白靄靄的銀霜遍地可不容易，會進來雪山賞雪的人基本上都是攀爬過多坐山嶽且擅長雪攀的老手們，冬季雪攀對於一般民眾不太容易，但倘若你是登山好手上到雪山肯定會被那原始美好的潔白世界給震懾。

台灣賞雪景點推薦＃4 南投合歡山武嶺

▲台灣賞雪景點推薦-南投合歡山武嶺。（圖／max__630, Instagram）

海拔3275公尺的武陵是合歡山森林遊樂區的一處景點，在行政區域劃分尚屬南投縣仁愛鄉，是台灣公路的最高點，交通的可達性讓這個地方成為全台最夯的賞雪景點，熱門程度讓台灣人一聽到賞雪就會第一個想到這裡。

▲台灣賞雪景點推薦-南投合歡山武嶺。（圖／max__630, Instagram）

合歡山屬高海拔山岳在冬季溫度、濕度達標時這裡就很有機會瑞雪紛飛，小編貼心提醒想來賞雪的朋友要安裝雪鍊以免打滑危險。

台灣賞雪景點推薦＃5 南湖大山

▲台灣賞雪景點推薦-南湖大山。（圖／mountains_27, Instagram）

南湖大山因山體氣勢磅礡，被封為「帝王之山」，其山岳範圍屬太魯閣國家公園管理處管轄，海拔標高3742公尺其與玉山、雪山、北大武山、秀姑巒山合稱「五岳」。高聳的海拔跟蓊鬱的山林美景吸引許多登山好手來挑戰，進入冬季的雪攀路段更是讓整體難度大幅提升，但美麗的冰河圈谷是那麼的迷人，因此仍吸引不少登山老手來冒險挑戰。

▲台灣賞雪景點推薦-南湖大山。（圖／hiker_guo, Instagram）

台灣賞雪景點推薦＃6 玉山

▲台灣賞雪景點推薦-玉山。（圖／1217_lala, Instagram）

被台灣人視為聖山的玉山有著「台灣屋脊」的美稱，海拔3952公尺的玉山為台灣五岳之首，雖說玉山是台灣最高的山岳，但整體登山路線在台灣高海拔山區中不算困難，有著抽籤比登山還難的說法，但進入雪季後濕滑的路段和嚴峻的天氣狀況讓整體難度大幅提升，若想親自看看到冰凝雪積的玉山，就必須好好的練體力以及訓練雪攀技巧再跟著教練上山吧！

▲台灣賞雪景點推薦-玉山排雲山莊。（圖／of903, Instagram）

台灣滑雪場推薦一覽

台灣滑雪場推薦＃1 台北滑雪學校

▲台灣賞雪景點推薦-台北滑雪學校。（圖／sallyhsieh_0228, Instagram）

台灣因為緯度較低所以不易降雪，想到要滑雪大部分的人都會想到要往日本韓國衝，然不能出國的這個冬天要去哪裡滑雪呢？台北滑雪學校是全台灣第一引進滑雪機的室內滑雪練習場，場內也提供各式裝備租借和不同分級的教學課程，來滑雪學校從練習基本姿勢和保護自己的方法，疫情結束就去日本大展身手吧！

營業時間：週一至週日13:00~22:00

地址：台北市內湖區行愛路77巷67號

台灣滑雪場推薦＃2 小叮噹科學主題樂園

▲台灣賞雪景點推薦-小叮噹科學主題樂園。 （圖／abc318378, Instagram）

小叮噹科學主題樂園園區內有全台最大的滑雪場佔地750坪，旅客可以再-3~-8 ℃的人造雪環境之下盡情玩樂。雪場將戲雪區和滑雪教學區分開，讓來上滑雪課的人可以安心練習，戲雪區的部分則提供大滑雪圈乘坐體驗，想一解思念北國的白色浪漫？那就先來一年四季都能讓人能玩到摸到人造雪的小叮噹滑雪場吧！

營業時間：週一至週日 09:30~17:00

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

台灣滑雪場推薦＃3 iSKI 滑雪俱樂部

▲台灣賞雪景點推薦-iSKI 滑雪俱樂部。 （圖／corinslily, Instagram）

iSKI 滑雪俱樂部使用歐洲原裝進口的滑雪機，透過定時加濕讓滑雪練習更順暢擬真，從幼童到成人、入門到進階都有課程可以上，雖說滑雪機沒有雪但比起在雪地環境中有更高的環境穩定度，對於新手入門更友善呦～

營業時間：週一至週日 11:00~22:00

地址：台北市內湖區內湖路一段70號1樓

台灣滑雪場推薦＃4 SNOWTOWN 雪樂地

▲台灣賞雪景點推薦-SNOWTOWN 雪樂地。（圖／lovemomowang, Instagram）

位在台中三井outlet旁的SNOWTOWN 雪樂地，讓你在打完雪仗後還能去吃美食血拼一番。佔地五百坪的雪場，引進日本獨家技術製成冰雪， 不含化學藥劑，讓雪場變成小孩大人都能放心瘋玩的白色世界。

雪樂地提供各式裝備租借如雪衣雪鞋，以及玩雪玩具購買等服務，讓你輕鬆的來玩雪不必大包小包，下次來台中除了吃美食去打卡景點外，不妨試試滑雪這個新體驗。

營業時間：平日11:00~21:30/假日10:00~21:30

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號19900櫃

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