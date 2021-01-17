台灣真的下雪啦！全台「賞雪景點」這邊看，台北活火山也會降雪

寒流一波又一波來襲，2020的跨年夜溫度更是急降到6度C！雖然相當寒冷，但更是讓許多人相當期待，台灣是否會下雪呢？台灣位於中緯度地區，要下雪的機會並不多，不過若是遇上寒流加上水氣充足，在台灣的山區就很有機會看到雪喔！小編整理了幾個台灣有機會下雪的地方及相關注意事項，快跟著小編看下去吧！

賞雪準備、注意事項

賞雪準備、注意事項。 圖／Flickr

道路管制

由於雪景時常可遇不可求，且為了欣賞雪景人潮常常一窩蜂湧現，出發賞雪前建議先查詢相關道路管制規定，才能避免敗興而歸喔！

賞雪必備清單

➢雪鏈

因為天氣一冷，上山的路面容易結冰，開車就容易打滑，因此一定要評估狀況為車子裝上雪鍊，安全第一，否則也可能被攔下來不允許上山喔！

小編小提醒：山區賣的雪鍊較貴，可以在上山前先準備好比較保險喔！

➢防寒衣物

包含帽子、圍巾、發熱衣褲、襪子、手套，材質盡量都要選防水的，絕對不要穿牛仔褲！維持身體體溫，確保身體能夠適應，才能夠好好放鬆的賞雪喔！

➢防滑鞋

一定要穿一雙好走，防滑且不滲水的鞋子，否則雙腳凍僵全身都會感到寒冷啊！

大屯山

大屯山。 圖／IG, moi.mollie

大屯山位於陽明山國家公園內，海拔約1100公尺，是台灣唯一的活火山，登山步道群包括軍艦岩、丹鳳岩、竹子湖等等步道都相當熱門，步道建置完善相當好爬；因為海拔高又迎東北季風，冬季時幸運的話就可以遇見降雪喔！平常大屯山也是觀賞夕照以及秋天賞芒花的好地方，非常值得一去。

位置：台北市北投區泉源路200號

更多資訊：大屯山即時影像｜大屯山天氣概況

拉拉山巨木區

拉拉山巨木區。 圖／林務局新竹林區管理處

桃園市復興區的拉拉山（又名達觀山），海拔約2000公尺，上次降雪是在2018年2月初，當時拉拉山的巨木群區累計了約十公分的雪量，白雪皚皚又閃耀「凍」人，真的很難相信台灣有這麼漂亮的雪景啊！「拉拉」也是泰雅族語「美麗」的意思，稱這座山為拉拉山一點也不為過。大家若有前往拉拉山，可以先至拉拉山生態教育館觀覽一下神木生態，再出發神木巨木區親眼瞧瞧那些千年神木，就算沒有下雪也很壯觀迷人！下起雪來更是不用說啦～

位置：桃園市復興區巴陵207號（拉拉山生態教育館，為拉拉山神木群步道起點）

更多資訊：拉拉山即時影像｜拉拉山天氣概況

太平山國家森林遊樂區

太平山國家森林遊樂區。 圖／太平山國家森林遊樂區/羅東林管處

太平山國家森林遊樂區位於宜蘭的大同鄉，海拔約2000公尺，早期原是太平山林場，後來轉型為國家森林遊樂區，幾乎每年只要有霸王寒流來襲都能在太平山欣賞到雪景！由於太平山是一個相當豐富的旅遊景點，還有蹦蹦車在其中運行，從太平山站行駛三公里到茂興站，引領著遊客欣賞沿途風景，於是成了許多遊客追雪的首選，畢竟就算沒下雪，太平山可還是個相當值得一來的森林遊樂區啊！

位置：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

更多資訊：太平山天氣概況

雪霸國家公園－雪山

雪霸國家公園－雪山。 圖／IG, chagi0513

雪霸國家公園以雪山和大霸尖山的「雪」、「霸」兩字命名，是台灣的第五座國家公園，雪山海拔高度約3886公尺（僅次於玉山的3952公尺！），如此高海拔的雪山只要寒流來襲氣溫一降，一旦碰上充足的水氣就容易下雪啦～雪霸國家公園的雪見遊憩區及觀霧遊憩區都是相當知名的賞雪聖地。不過由於海拔很高，若要前往一定要特別注意高山症反應以及自身身體狀況喔！

位置：苗栗縣泰安鄉7鄰雪見10號

更多資訊：雪霸國家公園即時影像｜雪霸國家公園天氣概況

合歡山

合歡山。 圖／shutterstock

合歡山位於南投縣仁愛鄉及花蓮縣的交界，海拔約3400公尺，由於冬季白雪皚皚，所以有「雪鄉」之稱、也是相當熱門的景點；合歡山的武嶺平常就是遊客們喜愛打卡的知名地標，每年氣溫一降，更是有許多民眾衝著賞雪而來，遊客數量多到花蓮縣衛生局在山上設置了維持兩個月的雪季醫療站，保障上山賞雪的民眾都能放心賞雪、平安下山，相當貼心！（推薦給你：合歡山懶人包，觀星、賞雪、日出通通有！)

位置：南投縣仁愛鄉松原巷11號

更多資訊：合歡山即時影像｜合歡山天氣概況

台灣真的是一個四季皆美的地方，不過雪景只有冬天才有機會遇到，若有機會一定要衝一波啦！出發前也別忘了做好充分的準備，隨時注意自身身體狀況喔！

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