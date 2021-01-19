全台最夯賞櫻地！「2021櫻花季」絕美景點收藏：山谷櫻花、粉紅仙境太夢幻

又到了每年最適合賞櫻的季節啦！賞櫻可以說是老中青都愛的一項活動，今年不適合出國賞櫻，別錯過台灣也有很多超讚的賞櫻景點！今天小編正要來告訴大家全台現在正夯的櫻花景點，包含三峽、拉拉山、新竹、苗栗、奧萬大、嘉義、高雄等地區，趁著櫻花季結束前，好好去探路一番！

2021內湖樂活夜櫻季

日夜皆美的櫻花林

2021內湖樂活夜櫻季。 圖／IG, explorer_wu_

很難想像在台北市區就有櫻花步道可以賞櫻吧？內湖樂活公園有著長達三公里的賞櫻步道，沿溪可以欣賞寒櫻、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等各種櫻花。最特別的是這裡白天適合賞櫻，到了夜晚還能賞夜櫻，非常浪漫啊～除此之外還有市集、電影院等活動喔！

日期：2021/1/30～2021/2/28

相關資訊：內湖樂活夜櫻季官方臉書

賞花地點：台北市內湖區康樂街61巷（內湖樂活公園）

新北三峽

熊空茶園旁腹地 滿坑滿谷滿櫻花

新北三峽。 圖／IG, sey2107

行駛在新北三峽的竹崙路上，會經過一片很大的山地，這廣大的腹地雖是私人土地，但地主超佛心的種植了上萬株櫻花，而且還免費開放來追櫻的旅客！三峽大熊櫻花林裡的品種有吉野櫻、河津櫻、八重櫻和昭和櫻等等超多種可以欣賞，賞完花之餘還能到不遠出的熊空茶園泡茶聊天，簡單的半日遊就get啦！

賞花期限：2021/1/1～2021/4/15

賞花地點：新北市三峽區竹崙路226號（109縣道7公里處）

營業時間：07:00~18:00（夏季營業時間會視情況延長）

門票：成人200元、國小學童100元、幼稚園（含）以下免門票

金瓜石黃金博物館

遊九份也能賞櫻花

金瓜石黃金博物館。 圖／Flickr

春天季節來臨時，九份金瓜石博物館內的杜鵑花以及櫻花會逐漸綻放，各種品種櫻花紛紛開花，浪漫的櫻花替博物館增添了許多色彩。去九份遊玩時不再只有吃芋園逛老街了！可以到金瓜石博物館感受歷史薰陶又能享受到如此美麗的景緻。

賞花期限：2021/3~2021/4

賞花地點：新北市瑞芳區金光路8號

桃園拉拉山

海拔一千六百公尺 櫻花滿高山

桃園拉拉山。 圖／IG, alstonphoto

說到拉拉山，被人熟悉的是那一顆顆粉紅飽滿的水蜜桃，但到了櫻花季這裡的櫻花可是更吸睛哦！在恩愛農場裡，不同品種的櫻花紛紛綻放，包括富士櫻、千島櫻等等，老闆很用心栽培每株櫻花樹，可以在這住一晚、吃一餐，享受被英花環繞的感覺，農場裡一棵棵茂密的櫻花樹帶給你前所未有的驚喜！拉拉山上的櫻花大概從二月底開到四月中，想欣賞的抓緊假日去看看吧！

賞花期限：2021/2/16~2021/3/15

賞花地點：桃園市復興區華陵村巴陵143之1號

開放時間：09:00–21:00

門票：100元/人

司馬庫斯

上帝的部落 到訪粉紅仙境

司馬庫斯。 圖／IG, jason1204tw

司馬庫斯是新竹尖石鄉的一個泰雅族部落，也稱為「上帝的部落」，每到二月周邊就會有約2000棵的櫻花樹盛開，非常壯觀～猶如置身粉紅色仙境，因為位於海拔高度約1500公尺的深山，路途遙遠，但不經一番寒徹骨，怎得「櫻」花撲鼻香啊～雖然路途遙遠，但真的非常值得啊！

賞花期限：2月

賞花地點：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

苗栗獅潭

宮廟前綻放 綻放櫻花秘境

苗栗獅潭。 圖／IG, jinlittle

苗栗縣獅潭鄉，原先算是個較少人知道的賞櫻小秘境所在地，後來因為櫻花開滿山就爆紅啦！獅潭鄉內的協雲宮有一處櫻花林，可以沿著宮廟旁的小徑走，一旁都是花團錦簇的樣貌，超美麗~除此之外還可以登到協雲宮的二三樓，望下去的櫻花林風景絕對印象深刻。

賞花期限：2月~3月

賞花地點：苗栗縣獅潭鄉協雲宮

武陵農場

四季皆有不同驚喜的武陵農場，怎能錯過絕美櫻花！

武陵農場。 圖／Flickr

在台灣提到賞櫻，大家一定會先聯想到武陵農場這個賞櫻聖地，今年將在2月開始為期約半個月的櫻花季，約有兩萬株櫻花齊花綻放在600多公頃的土地上，漫步在櫻花步道讓你沉浸於整作粉紅森林般，浪漫又壯觀！

賞花期限：2021/2/12~2021/3/1

賞花地點：台中市和平區平等里武陵路3-1號

南投奧萬大

不只賞楓佳 賞櫻更動人

南投奧萬大。 圖／IG, niuui

台灣楓葉哪裡賞？南投奧萬大絕對榜上有名，不過在楓葉季過了之後，接至而來的櫻花季必也會帶給大家驚豔。奧萬大國家森林遊樂區內開著各式各樣的花種，有山櫻花、八重櫻、霧社櫻，其中霧社櫻還是台灣的特有櫻花種，因為繁殖不容易，所以特別珍貴呢！

賞花期限：12月下旬~3月中旬

賞花地點：奧萬大森林遊樂區

嘉義阿里山櫻花季

鐵路旁櫻花季 推薦必走路線

嘉義阿里山櫻花季。 圖／IG, hung.jack.1217

初春到來，最被人注目之一的櫻花當然就在阿里山啦！粉嫩到不行的櫻花在阿里山開得滿山滿谷，遊樂區內以吉野櫻、台灣山櫻花開得最多，合計起來有三千多株，尤其看到小火車開在櫻花林間的模樣，美的像幅畫！

賞櫻地點／賞櫻期限：

☛阿里山國家森林遊樂區／3月中~4月中

梅園、阿里山派出所、祝山步道登山口、沼平車站、沼平公園、巨木群步道、三代木櫻木花道

☛阿里山國家風景區／12月~3月

石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山(54.6K)、彌陀禪寺

台南官田

烏山頭櫻花公園 數百櫻花盛放

台南官田。 圖／IG, beckhamhong66

在台南的官田區也有櫻花哦！官田區裡的烏山頭水庫風景區，有條著名的香榭大道，道路兩旁的南洋櫻會隨著季節慢慢開了起來，不僅如此，水庫內的櫻花公園數百棵的河津櫻、八重櫻也即將露臉啦！即日起一直到2021/3/31開始實施冬季優惠票價，門票一律100元/人（春節恢復原票價）～超適合全家大小或情侶朋友好好去玩一下，不用大老遠跑去國外也可以賞櫻！

賞花期限：2月~3月

賞花地點：烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區

高雄桃源

賞梅也賞櫻 藤枝二集團滿櫻花

高雄桃源。 圖／IG, oh_ohnooo

通常聽到的櫻花熱門景點多集中在北中部，其實高雄的山區每到春季正值不同花種的花期，除了有梅花、李花可以看外，櫻花也在桃源區的路旁及櫻花公園綻放；藤枝二集團所在區域更是許多人前往賞花的好地方，非常美麗！目前已經開2~3成的櫻花了，可以準備準備往高雄出發賞櫻囉！

賞花期限：~三月初

賞花地點：桃源櫻花公園、藤枝寶山二集團

想賞櫻，不用再特別跑到國外啦！原來台灣有那麼多賞花的好地方，並不只侷限在常聽見的阿里山、陽明山等等，每年花期皆會因氣候天氣影響而不同，所以出發前記得查好每個地點櫻花開放時間喔～愛追櫻的你好好把握一個春天花開的時間，向這些櫻花景點朝聖吧！

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