雨天也能玩超嗨！2021上半年8大「台北必看展覽」懶人包

Shan@ReadyGo

台北一連下了一個月的雨，好不容易短暫放晴，卻又馬上迎來一波有豐沛水量的寒流，大家除了要注意保暖，是否覺得待在家都快悶壞了呢？ReadyGo幫你找了近期台北最夯的展覽，要你在雨天也能出門跟上流行，拍拍網美照、走進微縮的藝術世界。

色廊展2.0 – 夢境製造所

「色廊Color Gallery」為台灣原創設計展覽，結合現下自媒體時代，大眾愛拍照愛紀錄愛分享之特性，以色彩創意發想，斥資千萬打造巨型場景。自2018年起在台北、高雄、上海、北京、香港等地巡迴，超過百萬人次參觀。今年冬天「色廊」升級，以全新內容強勢回歸，帶領後疫情時代的人們進入夢境的奇幻世界。

圖 / IG @angel_wenwen

本次以「夢境」為主軸，運用顏色探索各年齡階段的不同夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄。全新升級打造夢幻場景，不論是躺著拍、坐著拍、站著拍都超好拍，包準讓你攻佔各大社群版面，成為最吸睛的焦點。

圖 / IG @chinchin___chen

在「色廊2.0」，任何事情都有可能發生，無論是擁有奇幻力量的神祕黑洞、摩洛哥風情的粉紅沙漠、藏身於秘境之中的獨角獸、阻擋惡夢的純白捕夢網等，共有12個顏色X12個夢境，繽紛奇幻的創意場景，等著你一起來探索夢境的無限可能！

華山展覽圖片來源：粉絲專頁

票價：全票320元/優待票290元/特惠票200元/愛心票160元

營業時間：10：00〜18：00（17:30停止售票，入場）

地點：華山文創園區 中4B館

展期：2020/12/26-2021/4/5(除夕休館）

山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展

「微縮人生特展」集結日本微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展精選多達六十件匠心入魂之作！各自以微縮技法用心刻畫、微型化豐富的人物表情和營造情景感受，在毫釐之間如實呈現出幾可亂真的微縮世界，試圖帶領我們回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。

圖片來源：粉絲專頁

展覽分成5大區：宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫、模型奇想集，其中「台灣」是兩位創作者共通的記憶，因此山田卓司創作出《士林夜市》這件作品來表達對台灣的喜愛，「懷舊」二字貫穿整個展覽，走進來彷佛能感受時光的流動。

圖片來源：粉絲專頁

此外，盼以在疫情時期打造不能出國也能感染日本和式風情，展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造出充滿昭和風拍照場景，如臨其境的日本場景及街道，讓人身陷在日本遊歷觀光的錯覺，千萬不要錯過，留下你美美的照片回憶哦！

圖 / IG @weiweixdd

票價：全票350

營業時間：10：00 ~ 18：00（17:30最後入場）

地點：華山文創園區 東2D

展期：2020/12/26(六) ~ 2021/4/5(一)(除夕休館一日)

嗨起來！白爛貓5週年特展

全體注意！還記得第一次的「白爛貓超有事特展」風潮盛況嗎？這次爛爛五歲啦!延續居高不下的人氣，即將與他的夥伴們一同開趴!! 「嗨起來!白爛貓五週年特展」，不僅更好玩、更豐富、而且超白爛。千呼萬喚白爛貓五週年特展12/25將於松山文創園區五號倉庫盛大開幕，完整呈現白爛貓五年來所有的耀眼時刻。

圖/白爛貓5週年特展

圖 / IG @nana_wolala

票價：全票300 優待票260 年齡3歲(含)以上，或身高超過90公分之幼童；持本國籍學生證件之在學學生，以當學期註冊章為憑，入場需驗證，每證限購一張(碩博士學生證、社區大學、空中大學及在職進修不適用) 愛心票150 本國籍65歲(含)以上長者適用(需驗證，每證限購一張)；持本國籍身心障礙人士證件本人，身心障礙人士之必要陪同者一位(需驗證，每證限購一張) 免票 年齡未滿3歲之兒童(需出示相關證件，兒童需一位大人持票陪同入場，年齡計算方式以進場當日實歲計算，未帶證件以身高未滿90公分判定)

營業時間：每日10:00 – 18:00 (17:30停止售票及入場)

展期：2020/12/25(五)至2021/03/14(日) (除夕2/11休館一天)

地點：松山文創園區5號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)

蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

位於松山文創園區-北向製菸工廠，和春日部防衛隊一起出發，探索甜點世界，闖關拿獎品！全台唯一，新年必逛「蠟筆小新３０周年期間限定店」即將開幕！刺激好玩的闖關遊戲等你完美攻略，超過 300 項限定商品還不手刀衝刺！

圖/蠟筆小新特展

圖 / IG @minionmuggle1212

圖 / IG @yuwen__0811

票價：開放免費入場

營業時間：10：00~18：00

展期：2020/12/26~2021/03/01(除夕休館一天)

地點：松山文創園區-北向製菸工廠一樓(台北市信義區光復南路133號)

世界の大模型車展

在日本多個城市成功巡迴展出的「世界の大模型車展」即將來台展出，網羅全世界知名超跑、名車經典車款，日本收藏家甚至打造電影經典場景，縮小成1：18比例，不能出國一樣能透過這些模型車環遊世界！一覽640多輛價值昂貴的模型車以及數十個精緻迷你場景。堪稱 2021 最有夢想的展覽，車友們絕對不能錯過！

圖/世界の大模型車展

票價：單人票350元 優惠票300 愛心票175

營業時間：10：00-18：00 (17：30後停止售票與入場)

展期：2020年12月22日(二)至2021年3月1日(一) 休館日：12/28、1/4、1/11、1/18、2/11(除夕)

地點：松山文創園區4號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)

冰雪奇緣夢幻特展

小公主準備好進入真實魔法世界嗎？冰雪奇緣夢幻特展的展覽絕對讓你身歷其境值回票價！每個展區的角落都藏著神秘的細節，結合兩集電影的精彩畫面還原到現實生活中重現華麗的「艾倫戴爾城堡」、唯美動物的「冰雪森林」、迷霧籠罩的「巨石陣」、充滿靈性的「魔法森林」、黑暗神祕的「黑海」….

圖片來源：粉絲專頁

不僅適合網美們前來朝聖，也是非常適合家人帶著小孩來體驗的親子活動！從「冰雪互動球池」到「楓葉彈跳床」，絕對可以讓孩子大放電，玩樂一整天！一起來一趟冰雪的奇幻之旅吧

圖/冰雪奇緣夢幻特展

票價：全票350 優待票300 特惠票175 親子票499

營業時間： 11 : 00 – 20 : 00 (19:30停止售票及入場)

展期： 2020 / 12 / 19 (六) – 2021 / 03 / 01 (⼀) 共計 72 天（除夕休館）

地點：新光三越台北信義新天地A11館6樓

我的生活不可能那麼壞

最厭世幽默的逗趣作品陪你到2021年，經典角色鱷魚先生正在等著你，IG百萬人氣插畫家Keigo首度來台開展，不僅筆下的經典角色一次到齊，一票看所有，還有百張手稿、台灣特色限定作品首度曝光，還能將特色周邊商品帶回家，讓你知道生活真的沒有那麼壞！

圖/我的生活不可能那麼壞

圖 / IG @jennifer05.26

票價：全票$350 / 優惠票$300 / 愛心票$175

營業時間：10:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

展期：2020年12月31日(四)至2021年4月5日(一)

地點：華山1914文創產業園區 西4館、西5館

SML WONDER EXPO 黏黏怪物研究所：登入計劃特展

2007年成立於韓國首爾的設計師團隊Sticky Monster Lab黏黏怪物研究所，由設計師Boo與Fla創造出「花生造型的小Monster」，表情一般、肢體殘缺，卻有著深厚的情緒張力，也因為這種「不完美」，讓怪物們的靈魂特質更鮮明。2020年有太多的缺憾，數不盡的失落令人氣餒，好在我們還有一顆堅強的內心，與不完美共存，2021年1月，與黏黏怪物一起登入新世界！

黏黏怪物研究所：登入計劃特展

票價：單人票280 優惠票250 愛心票140

營業時間：10:00 am ~ 6:00 pm

展期：2021 / 01/ 08 – 2021 / 04 / 04

地點：松山文創園區 一號倉庫

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