最庶民小吃！ 尋線朝聖「大腸派 vs. 蚵仔派」麵線宮　跟著麵其林地圖呷透透

這年頭吃麵線也能吃成一種美食教派，真不簡單！最庶民的台灣小吃「大腸蚵仔麵線」，在社群網絡熱烈的交流討論下，竟出現「蚵仔麵線神教」和「大腸麵線神教」社團，其中的擁護愛好者竟已達到上萬人數，並且還出現一些專有名詞，例如把店家稱呼為"麵線宮"、把饕客前往品味麵線稱之為"修行"，甚至還自發性延伸出一份「麵其林-麵線地圖」，羅列全台各地麵線店家，實在非常有意思！

小編也對網友們為這項美味小吃的用心付出進而產生敬佩之感。為此特別整理一下，討論聲量最高的「大腸派麵線」與「蚵仔派麵線」店家，也許不單只賣大腸或蚵仔麵線，僅是愛戴的網友特別分類推薦嚐嚐，有興趣的朋友就一起尋線去參拜各個麵線宮吧！

大腸派麵線宮

阿倍麵線

「阿倍麵線」生意超級好，是位在三重小巷子內的攤車，也是三重在地人激推的大腸麵線之一。滷大腸無腥味且滷的超入味、愈嚼愈香，只有大腸麵線跟清麵線，正常版麵線一碗45元，喜歡大腸的朋友，還可以加10元多加大腸現點現剪。麵線湯頭不是常見的柴魚湯頭，而是豬大骨熬出的高湯，吃起來微微帶甜，整體口味會稍微偏重，會加蒜蓉跟香菜，蒜頭還分成清蒜頭和調味蒜頭兩種，愛吃辣的朋友也不要忘記加上辣椒醬，可以再加一點醋，實在深得人心！

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷16號

營業時間：07:00-19:00

阿倍麵線。圖／IG@sasa_finger_licking授權

龍濱大腸麵線

三重區龍濱路上的「龍濱大腸麵線」是間30年老店，老闆把早期流動攤販時的營業攤車，直接搬進店裡，變成了店家的招牌特色門面，連食尚玩家也有推薦報導過。全店主打大腸，是腸子控的愛店，沒有蚵仔、肉羹等等配料。一吃就被香濃滑嫩的大腸頭所驚豔，軟Q不韌且無絲毫半點臊味，麵線軟而不爛口感適中，小碗的大腸麵線是35元，不少顧客直接升級為加大腸版本一碗50元，並且早上6點多就開始營業，很多人都把龍濱麵線當成早餐喔。

地址：新北市三重區龍濱路239號

營業時間：06:10-18:30

龍濱大腸麵線。圖／IG@jiazhangh授權

西門町阿宗麵線

高人氣「西門町阿宗麵線」是台灣在地小吃，至今已有三十多年的歷史，湯底使用柴魚熬煮，味道鮮美，粗細不一的手工麵線烹調，口感滑順，配料主要大腸、蚵仔、肉羹，大腸吃起來爽口，客製化詢問的配料(辣椒、蒜醬、烏酢)，全都放在一旁自行添加。不管是在地人還是觀光客來此都推薦必吃阿宗麵線，就算是平日的非用餐時間，也是爆多人潮買碗麵線來吃。

地址：台北市萬華區峨眉街8-1號

營業時間：09:30-23:00

阿宗麵線。圖／IG@yaya0630yaya授權

蚵仔派麵線宮

阿川蚵仔麵線

「阿川蚵仔麵線」是雙連寧夏夜市旁的超級排隊名店，麵線上鋪滿好料蚵仔，一碗蚵仔麵線60元，每粒都長得超肥碩、大顆又肥美，吃過的人都讚不絕口，旁邊蒜泥、烏醋、辣椒醬、辣油隨意搭，重口味的朋友們，建議可以多加一點它們家的辣椒和蒜泥，口味直接升級變得更加有滋味！

地址：台北市大同區民生西路198-17號

營業時間：07:00-17:00

阿川蚵仔麵線。圖／IG@a267563110授權

油庫口蚵仔麵線

「油庫口蚵仔麵線」距捷運新埔站步行不到10分鐘即可抵達，開業已經超過30年，曾受到各大媒體報導。麵線的湯頭很濃郁、麵線是比較偏軟的口感，香滑可口，純蚵仔麵線比其他口味貴10元，這裡的蚵仔裹著一層薄粉，但仍吃的到鮮味跟甜味。到「油庫口麵線」只吃麵線絕對不夠，老饕的隱藏版點法被稱之為「全套」，「一碗麵線+一根香腸」幾乎是朝聖的客人必嘗試的選擇。

地址：新北市板橋區文化路一段188巷44號

營業時間：09:30-19:00

板橋油庫口蚵仔麵線。圖／IG@ts90164授權

陳記專業腸蚵麵線

鄰近捷運龍山寺站的「陳記專業蚵仔麵線」，是間二十幾年的排隊名店，也被譽為萬華區最好吃的麵線。湯頭是屬於蝦米柴魚味，整體偏重口味，新鮮蚵仔是由東石港直送而來，外層裹著一層薄粉，增加滑潤口感，吃起來肥美相當新鮮，一上桌的麵線還會加上香菜、蒜泥，店內還提供辣椒及九層塔，讓這碗麵線吃起來層次感更加豐富。

地址：台北市萬華區和平西路三段166號

營業時間：06:30-19:30

陳記專業腸蚵麵線。圖／IG@ms.amayzing授權

陳記專業腸蚵麵線。圖／IG@a.shin0819授權

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