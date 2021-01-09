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壓倒性的美度！2021「台灣雪景看到飽圖輯」　太平山、陽明山、拉拉山、思源埡口雪白一片

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@peak_taiwan_traveler授權、網友黃見智授權、IG@_a.raw_授權
圖／IG@peak_taiwan_traveler授權網友黃見智授權IG@_a.raw_授權

繼跨年夜及元旦迎來台灣首場夢幻如雪的霧凇美景，全新一波寒流亦為海拔較高的地區披上一層白色紗衣，讓許多追雪族興奮不已。今天特別精選了近日人氣雪景的美圖，打造「台灣最美雪景看到飽」圖輯，讓來不及衝一波或無法到現場一睹雪白風光的人，待在家也能透過攝影玩家們的視角，暖暖地欣賞2021台灣版銀白世界。

空拍角度俯瞰思源埡囗，可見整座山頭被霧凇覆蓋，壯觀場景太迷人。圖／IG@peak_taiwan_traveler授權
空拍角度俯瞰思源埡囗，可見整座山頭被霧凇覆蓋，壯觀場景太迷人。圖／IG@peak_taiwan_traveler授權

｜北部｜陽明山步道、宜蘭太平山、桃園拉拉山

太平山國家森林遊樂區

宜蘭太平山可謂2021北部最夯賞雪熱點，不論是太平山莊、見晴懷古步道都被積雪覆蓋，成為台版雪國朝聖地。圖／IG@_a.raw_授權
宜蘭太平山可謂2021北部最夯賞雪熱點，不論是太平山莊、見晴懷古步道都被積雪覆蓋，成為台版雪國朝聖地。圖／IG@_a.raw_授權

拉拉山

桃園拉拉山高園農場（左圖）在寒流加持下也飄起白雪，而拉拉山神木步道群（右圖）亦染上仙氣四溢的白皙色系。圖／網友ChinChin Tse授權
桃園拉拉山高園農場（左圖）在寒流加持下也飄起白雪，而拉拉山神木步道群（右圖）亦染上仙氣四溢的白皙色系。圖／網友ChinChin Tse授權

陽明山二子坪步道、石梯嶺步道

陽明山昨（8日）起陸續傳出降雪好消息，頂山石梯嶺步道猶如雪景秘境，人煙較為稀少但大片雪白美景一覽無遺。圖／網友黃見智授權
陽明山昨（8日）起陸續傳出降雪好消息，頂山石梯嶺步道猶如雪景秘境，人煙較為稀少但大片雪白美景一覽無遺。圖／網友黃見智授權
陽明山石梯嶺步道上白雪尚未融化，而七星山主峰、二子坪步道等皆是追雪族的必衝亮點。圖／網友黃見智授權
陽明山石梯嶺步道上白雪尚未融化，而七星山主峰、二子坪步道等皆是追雪族的必衝亮點。圖／網友黃見智授權

｜中南部｜武陵農場思源埡口、福壽山、南投合歡山

思源埡口

另一白雪仙境夯點為「思源埡口」，位置於通往武陵農場路上、台中市台7甲線與宜蘭縣的交界處。圖／IG@peak_taiwan_traveler授權
另一白雪仙境夯點為「思源埡口」，位置於通往武陵農場路上、台中市台7甲線與宜蘭縣的交界處。圖／IG@peak_taiwan_traveler授權

思源埡口化身純白童話世界，隨拍隨美。圖／IG@rapachorich授權
思源埡口化身純白童話世界，隨拍隨美。圖／IG@rapachorich授權
思源埡口雪況極佳，連體驗初雪的狗狗都玩得不亦樂乎。圖／豐盛狗日子。豐富過生活粉絲專頁授權
思源埡口雪況極佳，連體驗初雪的狗狗都玩得不亦樂乎。圖／豐盛狗日子。豐富過生活粉絲專頁授權

合歡山武嶺

合歡山為賞雪聖地，8日迎來今年度初雪，武嶺積雪景觀讓人大飽眼福。圖／IG@chinling_kuo授權
合歡山為賞雪聖地，8日迎來今年度初雪，武嶺積雪景觀讓人大飽眼福。圖／IG@chinling_kuo授權

福壽山農場

坐擁四季花海的福壽山農場今（9日）早透過臉書直播2021瑞雪，白雪皚皚的園區夢幻指數破表。圖／福壽山農場 Fushoushan Farm YouTube影片畫面
坐擁四季花海的福壽山農場今（9日）早透過臉書直播2021瑞雪，白雪皚皚的園區夢幻指數破表。圖／福壽山農場 Fushoushan Farm YouTube影片畫面

坐擁四季花海的福壽山農場今（9日）早透過臉書直播2021瑞雪，園內天池也結了一層薄冰。圖／福壽山農場 Fushoushan Farm YouTube影片畫面
坐擁四季花海的福壽山農場今（9日）早透過臉書直播2021瑞雪，園內天池也結了一層薄冰。圖／福壽山農場 Fushoushan Farm YouTube影片畫面

除了本週（7日）四至六的冷天氣，下一波降溫時機預計於下週一（11日）接力，代表有望再度賞雪。提醒仍想追雪的人，記得隨時查看氣象預報，並關注各山區景點官方交通管制訊息。後續若發掘更多更新台灣雪景美圖，本文章將再持續補充更新。

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賞雪 宜蘭旅遊 大台北旅遊 太平山 武陵農場 合歡山

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