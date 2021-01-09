壓倒性的美度！2021「台灣雪景看到飽圖輯」　太平山、陽明山、拉拉山、思源埡口雪白一片

冬天最暖心的行程，不外乎是泡溫泉。在寒冷的天氣裡，藉由水的溫度暖身子，也藉機放鬆全身因工作而緊繃的肌肉，不過泡溫泉的種類有許多種，小到個人湯屋、大到大眾池，喜歡有自己的空間就可以選擇個人湯屋，不想被時間壓迫就能選擇客房類的房型，泡起來會更舒適，如果可以接受與他人共浴，到大眾池和朋友邊聊天也是不錯的選擇！就來看看今年冬天有哪些日式湯屋、溫泉飯店等著你去發掘吧！

2021-01-03 11:01