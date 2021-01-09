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壓倒性的美度！2021「台灣雪景看到飽圖輯」 太平山、陽明山、拉拉山、思源埡口雪白一片
繼跨年夜及元旦迎來台灣首場夢幻如雪的霧凇美景，全新一波寒流亦為海拔較高的地區披上一層白色紗衣，讓許多追雪族興奮不已。今天特別精選了近日人氣雪景的美圖，打造「台灣最美雪景看到飽」圖輯，讓來不及衝一波或無法到現場一睹雪白風光的人，待在家也能透過攝影玩家們的視角，暖暖地欣賞2021台灣版銀白世界。
｜北部｜陽明山步道、宜蘭太平山、桃園拉拉山
太平山國家森林遊樂區
拉拉山
陽明山二子坪步道、石梯嶺步道
｜中南部｜武陵農場思源埡口、福壽山、南投合歡山
思源埡口
合歡山武嶺
福壽山農場
除了本週（7日）四至六的冷天氣，下一波降溫時機預計於下週一（11日）接力，代表有望再度賞雪。提醒仍想追雪的人，記得隨時查看氣象預報，並關注各山區景點官方交通管制訊息。後續若發掘更多更新台灣雪景美圖，本文章將再持續補充更新。
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