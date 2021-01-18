澎湖美食「大池炸粿、鯊魚排粿」有蝦有魚只要30元！在地特色必吃

在查澎湖美食的時候，發現有很多人推薦澎湖在地的炸粿小吃，豪邁放上整尾蝦子下去炸，一份只要30元，銅板價也可以很澎派！

最多網友推薦的澎湖炸粿有：大池炸粿&鯊魚排、回家炸粿、赤崁炸粿3間，在做完一輪功課後決定先挑戰澎湖西嶼大池治安宮對面的「大池炸粿&鯊魚排」。因為大池炸粿&鯊魚排 Google 評價高達 4.4 ，除了炸粿之外，很多人推薦的鯊魚排也很吸引我，在澎湖的第二天下午就直接到大池報到啦！

大池炸粿&鯊魚排現點現作，所以點餐後需要些時間等候製作，如果量大建議先電話預訂，才不會等太久。而我們淡季到訪，遊客少比較悠閒，下午5點到達時前面只有1組客人在等候免排隊，大約再等待10分鐘現炸時間，就可以享用美食啦~

大池炸粿&鯊魚的菜單如下，炸粿可以選擇魚、蝦、綜合三種，每份都是30元。鯊魚排一份40元，也可以購買生的回家炸，一盒180元。

綜合炸粿，一份30元。有沒有看到，澎湖的炸粿就是豪氣，最上層是整尾鮮蝦，綜合口味的內餡，除了蝦之外，還加了魚肉、高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥等食材一起炸，剛出爐外酥料多金涮嘴，不用加醬就很有味道，不過蝦子是連殼炸的，如果給小孩吃要小心幫忙去殼，以免卡到喉嚨~

鯊魚排，一份40元。鯊魚排薄酥有種吃炸雞排的錯覺，只是魚肉肉質更細嫩，吃起來更鮮香美味~

大池炸粿&鯊魚排兩樣都是現炸海鮮小吃，各有特色，味道都還不錯。只是我自己不太喜歡吃到蝦殼，所以私心更愛肉質細嫩的鯊魚排，趁熱入口酥香好吃耶！

【消費資訊】

消費時間：2020年12月

此次每人平均消費：一人約 30 元

大池炸粿&鯊魚排

電話：06-998-3407

地址：澎湖縣西嶼鄉23號

營業時間：下午14:30-18:00

大池炸粿&鯊魚排 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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