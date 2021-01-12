採草莓不只有苗栗大湖！全台7間「草莓農場」懶人包

全台草莓農場特輯：

台北．內湖草莓園；新竹．長鑫莓果農園；苗栗．灣潭玫瑰草莓園；雲林．林內幸福草莓園；彰化．虹妤觀光草莓緣；台南．美裕草莓園；高雄．三本鮮莓園

台北．內湖休閒農園

位於內湖的這間休閒農場，除了可以採草莓外，店家也有販售自己手做的草莓果醬，而且還可以在充滿草莓香氣的園區中，親子可一起共同DIY熱呼呼的現烤鬆餅、雞蛋糕，但須注意的是想參加DIY活動都需要預約喔！快點帶家裡的小寶貝一起來體驗有趣的活動吧！

▲圖片來源：內湖休閒農園FB

▲圖片來源：內湖休閒農園FB

內湖休閒農園

地址:台北市內湖區碧山路49號

新竹．長鑫莓果農園

一般採草莓免不了的都要彎腰或蹲下尋找紅色草莓的蹤影，雖然也頗有一番樂趣，但是彎久了總會腰痠，但位於新竹關西的長鑫莓果農園卻是採取高架草莓，讓你不用沾到泥土也可以採到草莓，而且園內有14品種不同品種的草莓可供摘採，另外現場也有在販賣高架草莓盆栽，老闆娘會細心的教導該如何照顧它，讓你回到家裡也可以自己種草莓。

▲圖片來源：長鑫莓果農園FB

▲圖片來源：長鑫莓果農園FB

長鑫莓果農園

地址：新竹縣關西鎮石岡子65號

苗栗．灣潭玫瑰草莓園

說到採草莓一定不能漏掉的就是苗栗大湖，而這次要介紹的灣潭玫瑰草莓園，可不是只能採草莓這麼簡單！園區內可體驗採果樂，紅艷艷的草莓、蜜蕃茄等您來嚐鮮，還有園區自己栽種的黃澄澄61年老欉椪柑滋味是越放越好吃，另外園區內還有種植繽紛的玫瑰，不論是採來送另外一半，或是回家享受花瓣溫泉浴，絕對讓你有個浪漫的回憶，採果賞花一次滿足！

▲圖片來源：灣潭玫瑰草莓園FB

▲圖片來源：灣潭玫瑰草莓園FB

灣潭玫瑰草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村1鄰水尾33-15號

彰化．彰化虹妤草莓緣

位在彰化埔鹽的這間彰化虹妤草莓緣，只能說老闆實在太有才了！草莓園裡除了有販售草莓冰淇淋、草莓奶酪、草莓生乳捲以外，還結合當地的農產品做成特色蛋糕，所以還不趕緊來一探究竟，除了可能採到又大又香甜的草莓外，偶爾還可以遇到老闆手作的限量甜點喔！若有訂購需求也可以先預約訂購喔！

▲圖片來源：彰化虹妤草莓緣FB

▲圖片來源：彰化虹妤草莓緣FB

彰化虹妤草莓緣

地址：彰化縣埔鹽鄉彰水路二段208號(易達汽車旁)

雲林．林內幸福草莓園

雲林這裡的草莓園大多分佈在省道台三線林內鄉兩側，每隔幾步路就可看到網室草莓園區，其中林內幸福草莓園的草莓又大又香甜，來到這裡除了採草莓還可以採番茄，而且園區內還有種植高麗菜跟玉米，不同時期來會有不同的收穫喔！

▲圖片來源：林內幸福草莓園FB

▲圖片來源：林內幸福草莓園FB

林內幸福草莓園

地址：雲林縣林內鄉林北村漳雲路

台南．美裕草莓園

說到採草莓總聽到人家說「北大湖、南善化」，在南部要採草莓當然就是到善化啦！美裕草莓園裡的是高架草莓，而高架草莓的好處除了不必彎腰駝背，更不必擔心鞋子沾滿泥土，最適合帶小朋友同遊了！且美裕園區內還有提供新鮮的草莓牛奶、香噴噴的草莓香腸與不定期提供的草莓甜點，讓你滿嘴都可以充滿草莓香！

▲圖片來源：美裕草莓園FB

▲圖片來源：美裕草莓園FB

美裕草莓園

地址：台南市善化區小新里小新營346-3號(台1線省道旁)

高雄．三本鮮莓園

三本鮮莓位於大岡山風景區下，採無毒的方式生產，不只能採草莓同時也可以採番茄，是讓小朋友體驗一下採果樂最好的場所，三本鮮莓園的草莓標榜是農藥殘留檢驗合格的，而且用有機肥料施肥，讓你吃起來更安心、更有保障！現場還有老闆自己煮的草莓茶供遊客採完草莓後試喝，實在是太貼心了！

▲圖片來源：三本鮮莓園FB

▲圖片來源：三本鮮莓園FB

三本鮮莓園

地址：高雄市阿蓮區復安里211-46號

採草莓為闔家同樂的活動之一，也是每年小朋友最期待的時候，但也請大家要體諒農民種植「粒粒皆辛苦」，記得不能採未成熟的草莓及橫跨田埂，要遵守每個園區的規定才可以體驗採草莓的樂趣喔！





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