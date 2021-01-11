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美炸！中南部5處「洋紅風鈴木景點」　2021最夯花墻、爆量粉紅花海免費拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@wei__lol授權、IG@duddy10759授權、IG@molly888666授權
圖／IG@wei__lol授權IG@duddy10759授權IG@molly888666授權

追花時機到！在迎接櫻花季之前，目前全台盛開得最耀眼的花海莫過於「洋紅風鈴木」，粉嫩花苞滿開炸裂，隨著環境能變化成一幅幅不同風格的夢幻場景。不論是公園裡的亮眼美景、巷弄內花墻打卡秘境，還是街道上的花樹，每個景點都超迷人，今天就把握期間限定花期，衝一波中南部5處最夯「洋紅風鈴木亮點」吧！

台中：三甲公園

圖／IG@molly888666授權
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中部可謂風鈴木花海集散地，光是台中就有三大追花處。其中北屯三甲公園人氣最高，近二十棵花樹一併綻放，還有弧狀的木棧階梯，優雅的景致早在開花初期就吸引大批花控搶拍。若不想人擠人，除了可以選擇平日碰碰運氣，攝影玩家莫莉也推薦夜拍，天色變暗時的花苞顯得嬌艷，別有一番風味，還有點神似夜櫻呢！

圖／IG@molly888666授權
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台中：風鈴木立體花牆

圖／IG@duddy10759授權
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另一近期於IG上爆紅的花牆位於北屯區松竹路三段450巷弄內，一小區的紅磚圍墻內炸出絕美風鈴木，朵朵霸王級尺寸的花球能夠近距離接觸，不論作為花背景拍人像，或是全景入鏡都好拍，超適合列入必拍清單一網打盡。

圖／IG@chiabiiii授權
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台中：亞洲大學

圖／IG@linglin0505授權
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亞洲大學一直以來都是校園賞花亮點，若搭配圓頂建築更是歐風氛圍升級。雖然園區並無爆量粉色花海，但亦有風鈴木花樹點綴了環境，近看仍盛放得燦爛，順遊散散步、拍拍照頗為合適。

圖／IG@linglin0505授權
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彰化：崙雅國小

隱身彰化社頭崙雅國小附近的粉色風暴，早在去年年末就提前絢爛登場，成為首波風鈴木朝聖地。人行道上有滿開得特別壯觀的洋紅風鈴木，極佳花況媲美櫻花，讓人看得出神，只要站在粉色大樹下，配一件白皙洋裝，年度美拍就此誕生。

圖／IG@wei__lol授權
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嘉義：嘉義文化公園

圖／網友楊文華授權
圖／網友楊文華授權

嘉義文化公園內文化路側種有一字排開的粉嫩風鈴木，放眼望去彷彿披上了一層少女系薄紗，俏麗的花姿搭配翠綠草地，若有好天氣加持，絕對是愜意的一天。提醒大家花期有限，若想看見最飽滿的花海，建議越早出發越好，拖到月底可能就看不到囉！

圖／網友楊文華授權
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