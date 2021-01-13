台灣冬天偽出國玩法！秒飛日本「賞櫻、泡湯、逛神社、吃櫻餅」

好想去日本～跟小編一樣在心裡這樣大喊的你，快看看日本的冬天都玩什麼？讓我們在台灣也能去這些偽出國景點想像自己也在日本，想看雪、泡溫泉、看櫻花這篇通通有！

偽出國日本人冬天必做的事

免去日本偽出國景點推薦＃1

秘境溫泉

▲免去日本偽出國景點推薦-秘境溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

冬天到日本旅遊泡湯是一定要的！和日本一樣位在板塊交接處的台灣也有許多知名的溫泉，像是烏來、紅葉、關子嶺、知本這些溫泉鄉，但除了這些名湯到秘境探野溪溫泉，享受跋涉後泡在暖呼呼泉水中讓肌肉放鬆也是很棒的選擇。

免去日本偽出國景點推薦＃2

神社參拜

▲免去日本偽出國景點推薦-苗栗通霄神社。（圖／soursourhsu, Instagram）

在跨年時於神社敲鐘成了日本重要的文化儀式，今年不能去日本神社參拜的你逮就補，去桃園神社、通霄神社、太平山神社走走都很不錯。台灣許多神社都是日治時期留下來的，雖然經歷過國民政府的改建，部分神社變成宗烈祠，但許多神社的參道、鳥居被完整保留下來仍充滿靈氣和濃濃的日式風情。

免去日本偽出國景點推薦＃3

賞初日出

日本除了歲末在神社敲鐘，在一月一號天還未亮時去等「初日出」也是很經典的活動，初日出的日文叫做「初日の出」又被稱作「ごらいこう」，也就是我們常聽到的御來光啦！御來光的意思是「在山頂迎接的日出光芒」，不能出國跨年的日子在台南二寮迎接山水畫一般的黎明也很浪漫。

免去日本偽出國景點推薦＃4

櫻花樹下野餐

▲免去日本偽出國景點推薦-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

冬春之際去看撒哭拉，並在櫻花樹下野餐享受冬去春來的愜意午後，是許多日本人每年必做的行程。美麗的櫻花可不只日本有，氣候宜人的台灣也有著四季交替、百花輪流綻放的美麗，在武陵農場看著櫻花，吃著午餐飯盒或下午茶點心都很幸福。

武陵櫻花季最特別的莫過於武陵的獨有品種「粉紅佳人」，似繡球花團開的花卉外觀特別可愛。每年櫻花季住宿區、露營區一開放預訂時總搶破頭的武陵農場，除了是櫻花的生長地外也是國寶魚櫻花鉤吻鮭的棲地，生態與環境資源超棒的武陵吸引許多遊客前來造訪，還不能去日本就跟著家人朋友來武陵賞櫻吧！

▲免去日本偽出國景點推薦-秘境溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

免去日本偽出國景點推薦＃5

採果採草莓

▲免去日本偽出國玩法推薦-採草莓。（圖／Pixabay）

冬春之際天到日本採草莓看富士山是一個頗經典的玩法，但在台灣也能免搭飛機採又甜又多汁的草莓。草莓的產季從每年十二月到隔年五月初，草莓製成的各種甜點從視覺到味覺都備受大家喜愛，這個充滿少女粉紅泡泡的紅色寶石在苗栗的大湖和台北的內湖都有的採。

跟著趣吧到苗栗參加農村廚房體驗從“Farm to table.”的樂趣，在雲也居一農場裡採果採草莓，在老師的帶領下製作“東好食”的客家菜和莓果創意料理滿足冬天特別想吃東西的胃。

免去日本偽出國景點推薦＃6

賞雪

▲免去日本偽出國景點推薦-太平山見晴懷古步道。（圖／sha7._, Instagram）

冬季到日本旅行賞雪、滑雪是許多人美好的回憶和浪漫的嚮往，台灣由於緯度較低冬季比較不容易看到下雪，但在山區像是拉拉山、太平山、雪山、合歡山這些海拔較高的山區能看到降雪的機率非常高，想看白靄靄冬日雪景的朋友別忘了還有這些好地方可以去。

免去日本偽出國美食推薦＃7

日式菓子

▲免去日本偽出國美食推薦-日本櫻餅（圖／Pixabay）

日本的菓子受到唐代和葡萄牙及西班牙的甜點影響，時至今日發展出口味多元、色彩繽紛、小巧雅緻的型態，春夏秋冬都會依季節推出季節限定的菓子，冬季以梅子入甜點“練切梅”，或著春季以櫻花為餡的“櫻餅”都是很經典的口味。

其實台灣也有許多菓子店，買一些日式菓子去賞梅用美景和想像力讓你一秒到日本！

免去日本偽出國美食推薦＃8

相撲火鍋

▲免去日本偽出國美食推薦-相撲火鍋。（圖／tracysfood, Instagram）

冬天冷颼颼吃個火鍋再合適不過，在日本有一種火鍋叫做“相撲火鍋”不知道你有沒有吃過？相撲火鍋原本是為了培養相撲力士的體格而開發出來的料理，大份量的火鍋食材相撲力士們能一人吃完一鍋甚至是更多，而一般人通常是一起分食一鍋。

相撲火鍋特殊的三次吃法分別是：吃料接著下寬冬粉，最後拌入白飯吸收鍋內的湯汁。傳統正宗的相撲火鍋多半是以雞肉為蛋白質，並避免採用牛、羊、豬等獸肉，因為這些動物用四隻腳走路，而相撲四肢著地意味著敗北，所以相撲力士們會避免食用。

發展至今許多相撲火鍋店為符合大眾口味並提供多元選擇，也出現各式肉類和海鮮的組合，年末和三五好友相揪在台灣吃個相撲火鍋好過冬～

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