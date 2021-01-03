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白雪皚皚的台灣！「太平山、合歡山」美如銀白世界　新一波追雪時機要把握

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@max__630授權、IG@plant_hui授權、IG@joyinghsuan授權
圖／IG@max__630授權IG@plant_hui授權IG@joyinghsuan授權

跨年夜至2021新年的寒流急凍全台，氣溫驟降的小確幸莫過於年度夢幻雪景的誕生。不少高山地區前幾日都陸續傳出化身銀白世界的好消息，讓民眾在台灣就能近距離欣賞雪白景致，為不宜出國賞雪的時期帶來新亮點。今天為大家分享近日新鮮出爐的純白美景，據悉下週四深夜至週六（1/7-1/9）期間還有機會賞雪，有興趣的人可要隨時關注天氣、把握時機追雪去囉！

太平山國家森林遊樂區

圖／IG@lilianwang_tw授權
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2021首波洗版社群的人氣主角之一正是宜蘭太平山。冷颼颼的當天，太平山莊周邊都結霜，園區內像是全球最美步道之一的「見晴懷古步道」亦彷彿被披上了白色外衣。而戶外沿路佈滿山頭的霧淞都像極了下雪，美不勝收。不過提醒大家雪季期間14:00後禁止車輛進入，也會視道路結冰情況實施機動性管制，下週追雪的人記得追蹤太平山國家森林遊樂區官方臉書的即時動態。

圖／IG@plant_hui授權
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圖／IG@joyinghsuan授權
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思源埡口

另一像是迷幻仙境的「思源埡口」海拔約2000公尺，位於臺中市與宜蘭縣之交界處，在低溫天氣加持下，通往武陵農場的台七甲線公路沿途樹木結滿霧淞，看起來就像闖入北歐白雪世界。若以皚皚白雪為背景，搭上鮮艷色系的服裝顯得更為吸睛，美照圖庫立馬更新！

圖／IG@plant_hui授權
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合歡山

有「雪鄉」美譽的合歡山海拔高達3400公尺，為冬季賞雪的熱門景點，如今正式邁入了2021雪季，每年1至3月的降雪可能性偏高。而根據中央氣象局公佈的消息，周四氣溫預計再達寒流級別，中南部3000公尺以上高山有下雪機會，想要熱血衝一波的山友記得做好一切準備措施，並隨時注意道路管制時間。

圖／IG@max__630授權
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賞雪 太平山 合歡山 宜蘭旅遊

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