嶄新迎接2021！ 幫你蒐羅全台「一月旅遊活動月曆」精彩出爐

嶄新的一年開始！22020年因為疫情無法出國，慶幸的是在台灣仍有許多精采有趣的活動，豐富了我們的生活。小編奉上2021年一月活動月曆，讓我們一起來看看新的一年有什麼新的活動迎接我們吧～一起帶著期待的心情，迎接2021！

一月活動月曆。 圖／FunTime

2021世貿年貨大展暨禮物贈品展（1/15-1/18）

此活動為全國最大規模年貨大展，將近500個攤位及330家以上的國內外廠商，提供特色開運年菜、美酒佳餚、精緻禮盒等，商品齊全且種類超多，高人氣年節商品也買得到，還祭出許多折扣優惠！今年有六大主題區，除了傳統的「人氣年節禮品、超夯禮贈品區」，還有品茗品酒都可以的「特色主題區」、體驗異國美食的「國際風情區」，另外也有滿足素食需求的「素食及有機食品區」、以及做愛心的「慈善公益區」。

日期： 2021/1/15-2021/1/18

時間： 10:00-18:00

地點： 台北市信義區信義路五段5號（台北世貿一館）

☛ 更多詳情請上官網查詢

2021臺灣年味在臺北（1/28-2/10）

2021臺灣年味在臺北。 圖／Flickr

每逢過年，熱鬧滾滾的春節氣氛瀰漫整個台灣，想要感受最道地的年節氛圍，迪化街的年貨大街絕對是你必去首選！此活動將邁入第14年，今年以「好好過年-傳遞心時刻」為主題，傳遞溫馨幸福的年節氛圍，與知名紙雕藝術家合作、配合台北燈節活動，串聯迪化商圈、後站商圈、華陰街商圈、台北地下街商圈以及寧夏夜市商圈等9處，讓我們拭目以待吧～

日期： 2021/1/28-2021/2/10

地點： 台北市大同區迪化街商圈

台北冰雪奇緣夢幻特展(2020/12/19~2021/3/1)

台北冰雪奇緣夢幻特展。 圖／KKday

近幾年每到冬天，就會想到「冰雪奇緣夢幻特展」又要來啦！這次的展覽透過科技還原了電影中許多經典的場景，比如說艾倫戴爾城堡、冰雪森林、魔法森林。冰雪奇緣內的經典角色也都會在展區的各個角落內，等著Elsa的忠實粉絲們去尋找他們的足跡~

門票價格： 全票$350

日期： 2020/12/19~2021/3/1

地點： 台北新光三越A11-6樓

TOMICA小汽車50週年博覽會(2020/12/22-2021/3/21)

TOMICA小汽車50週年博覽會。 圖／KKday

Tomica多美小汽車是汽車迷們去日本必買的紀念品！今年在台北舉辦50周年的博覽會，TOMICA的歷史、生產的小秘密、經典車型的展出，通通都在50周年博覽會內！大朋友小朋友們，準備好到現場一探究竟了嗎？！

門票價格： 全票$280

日期： 2020/12/22-2021/3/21

地點： 士林科教館

天津年貨大街（01/30-02/11）

天津年貨大街。 圖／IG, chen_hua1990

天津商圈有中部五分埔之稱，是中台灣規模最大、攤位最多、種類最豐富的年貨大街。2021將要舉辦第19年的天津年貨大街，從大雅路到梅川路段封路，估計將有數百個攤位進駐於此，預計可以帶來眾多的人潮與買氣！

日期： 2021/01/30-2021/02/11

時間： 平日13:00-23:00，假日11:00-23:30

地點： 台中市天津路

2021彰化月影燈季（2020/12/18-2021/3/31）

2021彰化月影燈季。 圖／彰化旅遊資訊網

點燈為期73天！彰化燈會史上最長的月影燈季開跑！八卦山大佛風景區、天空步道、彰化美術館等都是此次的燈區範圍，除了聖誕節燈飾，還有濃厚的日式風味－紙鶴與燈籠、中東風格－阿拉丁神燈與飛天魔毯等，來點偽出國的感覺！

日期： 2020/12/18-2021/3/31

地點： 八卦山大佛風景區、彰化縣立美術館

漫月美行動（2020/12/19-2021/3/1）

漫月美行動。 圖／月之美術館

月之美術館推出的特展「漫月美行動」，將台南鹽水打造成藝術小鎮，個個小巷間藏著不同的裝置藝術與燈飾，白天與晚上去有截然不同的感覺。今年６個區域，從7-11鹽生門市、鹽水車站、月津親水公園等地點。即使月津港燈節還沒開始、元宵還沒到來，但光是在月之美術館這裡，就能感受到滿滿的燈節氛圍啦～

日期： 2020/12/19-2021/3/1

時間： 09:00-17:30（啟燈時間：18:00-22:00）

地點： 臺南市鹽水區中山路23號

☛ 更多詳情請上官網查詢

龍崎光節 空山祭（2020/12/25-2021/02/28）

龍崎光節 空山祭。 圖／龍崎光節空山祭粉專

去年首度舉辦的【龍崎光節 空山祭】大受好評，今年延續、更擴大舉辦，長達66天！被稱作「最美的山中燈會」，是場由「艸非火藝術工作室」攜手在地藝術家、居民、區公所等人共同打造的藝術盛典。今年以大地迴生、動畫故事為主題，將展示14件大型光景藝術作品、藝術家講座、以及生態導覽等活動。這麼棒的活動，今年可別錯過了～

小編偷偷說： 首三日（12/25-12/27）可以免費入場！

日期： 2020/12/25-2021/02/28

時間： 17:30-22:00（最晚入場時間為21:00）

票價： 一般票現場100元、一般票網路半價50元、暢遊票無限迴生卡300元

地點： 臺南市龍崎區崎頂里虎形山公園

☛ 更多詳情請上粉專查詢

2020-2021山城花語溫泉季（2020/11/6-2021/3/1）

2020-2021山城花語溫泉季。 圖／高雄旅遊網

首創「山裡的實境遊戲」，讓遊客化身為山林探險家，在六龜玩戶外版的密室逃脫！沿著山路尋找遺失的寶物及藏寶圖，還有官方角色闖關立牌，協助角色解決問題。除了有實境遊戲，還有一系列農事體驗、健走活動等，讓遊客充分體驗樂趣的農村文化，並從中認識六龜的周邊景點與美食。如此有趣的活動，非常適合親子同遊～

日期： 2020/11/6-2021/3/1

地點： 茂林國家風景區

☛ 更多詳情請上官網查詢

冬遊泡湯尋梅趣 放大想像玩六龜（01/09-01/10）

冬遊泡湯尋梅趣 放大想像玩六龜。 圖／高雄旅遊網

除了前面提到的山城花語季，在六龜還有另一項活動－「冬遊泡湯尋梅趣 放大想像玩六龜」，結合在地特色的觀光，溫暖的溫泉、滿開的梅花、好吃又豐富的美食，吸引更多遊客前往！並在1/9及1/10推出結合賞梅活動的市集－「梅開眼笑鬧市集」，邀你一起共襄盛舉～

日期： 2021/01/09-2021/01/10

地點： 六龜老街

屏東四重溪溫泉季（2020/11/7～2021/3/1）

屏東四重溪溫泉季。 圖／IG, beckhamhong66

台灣四大名湯之一屏東四重溪溫泉，每年冬季都會舉辦四重溪溫泉季，今年以「桃花」為主題，四重溪溫泉公園遍地粉光桃花開，燈飾是會嚇到的那種大範圍，非常浪漫。官方也推出不少祭典活動，除了多間的溫泉優惠，還有祈福繪馬、桃花福袋（可愛程度超越一般政府單位設計小物）兌換、期間限定的粉紅旋轉木馬免費搭乘等，溫泉季少女心滿點，會是一趟身心都暖的冬季之旅。

☛ 接駁車班次及活動官網

接駁車資訊： 枋寮車站、海口港、福安宮、車程⇌四重溪溫泉區，全票$30，愛心票半價，6歲以下孩童免費

日期： 2020/11/7～2021/3/1

地點： 屏東四重溪溫泉區

從12月的聖誕節、跨年一直延續到2月的農曆春節、元宵節，許多主辦單位直接把活動延長、又或是提前開始！好好把握機會，可別錯過這些好玩的活動！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」