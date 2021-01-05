全台櫻花季最前線地圖！2021最推北中南「9條賞櫻路線」

如果沒有疫情你今年原本要去哪個國家旅行呢？沒辦法去日本、韓國看撒哭啦，那就來看看全台櫻花季賞櫻景點吧！台灣特有的櫻花種類有哪些？哪個地方櫻花幾月開？小編一次幫你整理好，明年春天走春就去這些地方。

2021全台櫻花季景點一覽

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃1

奧萬大櫻花季

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-奧萬大霧社櫻。（圖／li_key_0816, Instagram）

奧萬大國家森林遊樂區是遊客們賞楓、賞落羽松、賞櫻的好地方，廣大的園區舒適的慢步調，讓人心情放鬆深度感受度假氛圍。

奧萬大這個酷名字是什麼意思呢？「奧」在泰雅族與裡是「深入」的意思，從霧社進入萬大獵場要9公里的路程，因此奧萬大就是深入萬大的意思。早期居住在此地的原住民因為要生產香菇，大量種植楓香，這是奧萬大楓香遍地的重要原因。

在奧萬大開放給遊客參觀後，便成為台灣賞楓的聖地。在楓葉從青綠轉變成成紅時，部分的櫻花樹也開始變色，除了粉色桃色，白色的霧社櫻更是奧萬大櫻花林中的一大特色，想同時欣賞二者之美的朋友建議於1~2月時造訪。

賞櫻花期：12月下旬～3月中旬

賞櫻交通：

大眾運輸>>南投客運「台中→埔里→奧萬大」之每年10~3月季節限定巴士

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃2

武陵櫻花季

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-武陵櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到中部有名的櫻花季怎能錯過超夯的武陵櫻花季呢？武陵櫻花季最特別的莫過於武陵的獨有品種「粉紅佳人」，似繡球花團開的花卉外觀特別可愛。每年櫻花季住宿區、露營區一開放預訂時總搶破頭的武陵農場，除了是櫻花的生長地外也是國寶魚櫻花鉤吻鮭的棲地，生態與環境資源超棒的武陵吸引許多遊客前來賞櫻野餐。

趣吧推出的櫻花野餐企劃，讓你用一天的時間跟著賞花專車從宜蘭出發，在櫻花樹下品嚐美味的午餐。時間充裕的朋友還可以搶先報名兩日遊的方案前往合歡溪秘境享受山野趣味，或者在賞櫻後入住泳池飯店一次翻玩市區郊區景點。

賞櫻花期：1月底～3月

賞櫻交通：

自駕前往(櫻花季期間必須有先預訂到農場中的住宿，否則無法自行開車入園)

大眾運輸>>國光客運1751、1764，自宜蘭市區/羅東發車

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃3

信義鄉草坪頭

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-信義鄉草坪頭。（圖／mikuhsu0417, Instagram）

信義鄉草坪頭的春季三大花卉就是李花、櫻花和桃花啦～最先出來迎接春天的就是李花，由於每年花期花況略有不同，時而還能看到粉紅櫻花和潔白李花同時綻放的美景。桃紅色的櫻花喜氣又雅緻，搭上信義鄉的茶園和青山，讓人不自覺放慢步調好好感受周遭的景色心情也跟著愉悅起來。從河津櫻、八重應到山櫻花，逐淺到深的多樣品種都在草坪頭輪番盛開，春天來去草坪頭賞櫻花的旅人們別忘了喝上幾杯信義鄉最有名的玉山烏龍茶～

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-信義鄉草坪頭。（圖／lifestyle0981, Instagram）

賞櫻花期：1月底～3月

賞櫻交通：大眾運輸>>台鐵水里車站下車，轉搭客運至草坪頭

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃4

淡水天元宮

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-淡水天元宮。（圖／hulu_l99546, Instagram）

距離淡水市區以及淡水捷運站僅5公里的淡水天元宮，在每年2~4月開滿粉嫩櫻花。天元宮的櫻花花期主要可以分為兩波，分別是後山的三色櫻以及天壇周邊的吉野櫻。後山開出白、粉、桃的三色櫻較早綻放，因為品種差異天壇周圍的吉野櫻在氣溫稍微回暖的3月才綻放枝頭。

賞櫻花期：1月底～3月底

賞櫻交通：大眾運輸>>於淡水捷運站或北新福德宮前，轉乘往天元宮的接駁車，或搭乘原有路線 866、875、876、877 等市區公車上山賞櫻

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃5

樂活公園

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-樂活公園。（圖／minnie06013, Instagram）

說到台灣最方便的賞櫻景點怎能錯過位在東湖的樂活公園呢？搭捷運到東湖站步行個12分鐘就能抵達，沿著內溝溪河堤步道旁漫步，走在櫻花樹下享受微風吹來時的粉色花雨浪漫無比。樂活公園在知名的「樂活夜櫻季」期間假日時有市集、闖關遊戲等活動，晚上除了能欣賞打上燈光後絢爛奪目的景致，還有露天電影院等著大家一起來同樂。

賞櫻花期：2月～3月初

賞櫻交通：

捷運>>捷運東湖站3號出口，步行約12分鐘

公車>>搭公車281路線到「東湖社區」站下車後步行約2分鐘

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃6

司馬庫斯櫻花季

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-司馬庫斯櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

司馬庫斯部落是全台海拔最高的部落，在過去因長期無電力供應又被稱作「黑色部落」，然因為其富饒的資源、充滿自然能量的環境亦有「上帝的部落」之美名。

部落裡的櫻花在這樣高海拔環境耐了一個冬天的寒冷，在春天來臨時被回暖的氣溫催紅，每年2月初到3月下旬便是司馬庫斯的櫻花爆發期，在2000多株櫻花裡有台灣原生種及日系品種，其中又以山櫻花和緋寒櫻兩種品系為主。

賞櫻花期：2月初～3月下旬

賞櫻交通：交通不易建議自駕或跟旅行團

交通管制情況：

一般車輛（四輪以上）：

可上山時間：12:40以前、15:00以後

上山車輛不得在其他時間越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業道路可下山時間：14:00以前、16:20以後

下山車輛不得在其他時間從司馬庫斯部落出發

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃7

九族文化村櫻花祭

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-九族文化村櫻花祭。（圖／judy_qqq, Instagram）

九族文化村園區內有5000多株的櫻花，在每年初春櫻花開時九族文化村把「櫻花季」往上推成了「櫻花祭」，這個充滿異國風情的祭典活動。搭乘日月潭纜車俯瞰櫻花、搭上遊樂設施翻玩九族，都是迎接冬去春來超棒的方式，明年春天和家人朋友一起去九族文化村看可人又粉嫩的九族百重櫻吧！

▲2021全台櫻花季賞櫻景點推薦-九族文化村櫻花祭。（圖／sienna_0409, Instagram）

賞櫻花期：1月底～3月

賞櫻交通：大眾運輸>>

台北出發(台北轉運站)

國光客運：1833 台北-日月潭台中出發(台中干城站/台中火車站/高鐵台中站)

台灣好行日月潭線：6670 台中-日月潭 B線埔里出發(埔里轉運站)

南投客運：6665埔里-車坪崙、6667埔里-水里

2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃8

福壽山千櫻園

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-福壽山千櫻園。（圖／3more_hi4, Instagram）

福壽山綠油油的環境在春季櫻花滿開時格外美麗宛如仙境，福壽山的千櫻園諧音就是「牽姻緣」，是牽起彼此姻緣的好地方，加上櫻花的花語又代表愛情，祝福來這的戀人能穩定發展，也歡迎期待愛情的人們能上山賞櫻得到大自然的祝福。

賞櫻花期：2月～3月

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2021全台櫻花季賞櫻景點推薦＃9

阿里山櫻花季

▲全台櫻花季賞櫻景點推薦-阿里山櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

相較於北部的氣候，暖洋洋的南部要看到櫻花就比較難一些些，不過呢由於山區的氣候狀況，讓阿里山春天一到櫻花也開滿滿。綠色的山林、喜氣的櫻花、搭配搶眼的紅色小火車，讓來此地遊玩的旅人們快門閃不停。

小編覺得阿里山就是這麼樣一個地方，雲海、巨木、日出夕陽，四季景色朝日變化無一刻不美，每一刻每一時都有不同的風韻，才讓它得以成為台灣如此經典的旅遊地，不知道週末要去哪嗎？就去阿里山秋天賞楓、春天賞櫻吧！

賞櫻花期：12月～4月

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