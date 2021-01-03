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冬天最暖泡湯行程！7間夢幻日式湯屋、溫泉飯店特搜　盡享全新溫泉季

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @srghuk3812020、IG @nino_juria
圖 / IG @srghuk3812020、IG @nino_juria

Shan@ReadyGo

冬天最暖心的行程，不外乎是泡溫泉。在寒冷的天氣裡，藉由水的溫度暖身子，也藉機放鬆全身因工作而緊繃的肌肉，不過泡溫泉的種類有許多種，小到個人湯屋、大到大眾池，喜歡有自己的空間就可以選擇個人湯屋，不想被時間壓迫就能選擇客房類的房型，泡起來會更舒適，如果可以接受與他人共浴，到大眾池和朋友邊聊天也是不錯的選擇！就來看看今年冬天有哪些日式湯屋、溫泉飯店等著你去發掘吧！

大漁日和

冬天泡湯是再平常不過的事，然而在宜蘭礁溪的一間溫泉民宿裡，卻還是將任性的堅持，維持住提供給住客的享受，日式的湯屋、每日獨特的無菜單料理，來這裡體驗一泊二食是能在宜蘭最慢活的旅遊行程，相信無論是空間風格、民宿主人的質感，都必定讓你回味無窮。

圖 / IG @worklifeintaiwan
圖 / IG @worklifeintaiwan

圖 / IG @mishaliiiiii
圖 / IG @mishaliiiiii

地址：宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路195巷29號

電話：03-9881717

北投亞太溫泉飯店

亞太溫泉飯店可以選擇日式和風的住宿房型，也能體驗兩小時的和室湯屋，拉開日式拉門，以淺色木頭為裝潢主體、榻榻米的地板，細心到連和室壁櫥都有設計，就像來到日本一樣，住宿有更多設施可以體驗，像是VR虛擬實境遊戲、游泳池，手作DIY等，不過湯屋僅能現場等候沒有提供預約服務，有興趣的朋友記得提早去唷~

圖 / IG @aphotelbeitou
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北投亞太飯店粉絲專頁
北投亞太飯店粉絲專頁

地址：台北市北投區幽雅路31號

電話：02-2898-3088

山形閣

山形閣位在礁溪最熱鬧的地段，是礁溪溫泉飯店中景觀數一數二好的，因為結合了當地民族的特色，在每一間客房內都會發現牆上的編織線條，噶瑪蘭族人栽麻織布為衣，擅長紡織與刺繡，將噶瑪蘭族的元素融入成為房間特色的一部份，房內提供的浴衣讓你在自己獨立的湯屋中，感受日式氛圍也能穿出去逛街唷！

圖 / IG @dorothytheater
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圖 / IG @nino_juria
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地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號26242

電話： 03-987-2323

雅閣溫泉行館

走進這間日式溫泉會館，仿佛隱身在峇里島，一棟棟villa房型都有私人的戶外湯屋，屋內明亮、鮮艷的色彩，擁有濃濃熱帶風情，來這裡一解不能出國的苦悶，還能泡湯放鬆真是一舉兩得！大推早餐豐盛又美味，老闆娘怕你吃不飽還會熱情地要幫你加菜呢。

圖 / IG @yage.hotspring
圖 / IG @yage.hotspring

圖 / IG @yage.hotspring
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地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路107號

電話：03-988-3525

泰安湯悅溫泉會館

坐落在山林裡的泰安湯悅溫泉會館，最大的特色就是能在泡溫泉時環顧群山的美景，凡住宿房客都可以享有戶外大眾風呂、蒸氣室、烤箱、水療沖擊池、日式陶缸等免費使用，重點在房間裡的小和室，榻榻米的地板上放置著椅墊，有大面的玻璃窗可以讓你發呆放空，也有浴衣體驗可以穿著在園區內拍照打卡呢！

圖 / IG @srghuk3812020
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圖 / IG @girl790201
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地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號

電話：03 794 1941

誠闊礁溪渡假飯店

整體走北歐風設計的渡假飯店，鄰近礁溪轉運站走路2分鐘到飯店，大廳都用木頭做裝飾，木質的麋鹿暖心的在等著旅客的到來，大廳休憩區無限供應免費的咖啡和餅乾，半夜不怕肚子餓。房內有獨立大湯池之外，屋頂也有露天的戶外溫泉戲水池，泡好泡滿就是來宜蘭的主要目標！

圖 / IG @tan.hanna
圖 / IG @tan.hanna

圖 / IG @_demi.lin
圖 / IG @_demi.lin

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路60號

電話：03-987-6178

金湧泉SPA溫泉會館

冬季的北海岸除了來吃萬里的萬里蟹，也別忘了金山得天獨厚的溫泉資源，在金湧泉SPA會館，可以享受戶外多種獨特的SPA風呂、親子戲水區、紓壓養生館，多種設施設備讓你在園區內遊玩，誰說冬天不能玩水，來金湧泉泡溫泉是冬天最奢侈的玩水活動啦！

圖 / IG @elvira_1105
圖 / IG @elvira_1105

地址：新北市萬里區213-3號1樓

電話：02-2498-3588

延伸閱讀>>懶人包｜9間北投溫泉推薦，平價小資族也能享受泡湯的樂趣

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溫泉 礁溪 北投

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