冬天幸福玩法！台灣「冬天旅遊景點推薦」x「冬季儀式感必做5件事」

又到了出門要圍圍巾、戴帽子，不穿襪子睡不著的冬天了。冬天除了跟好友吃火鍋，和家人圍爐外還有哪些幸福的小事可以做呢～讓小編和你推薦台灣冬天玩什麼？一起看看冬天旅遊景點、冬天的生活儀式小分享。

台灣冬天旅遊景點一覽

台灣冬天旅遊景點推薦＃1

阿里山部落營火晚會

▲台灣冬天旅遊景點推薦-阿里山部落營火晚會。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在鄒族聖山塔山下的來吉部落，地靈人傑有著濃厚部落文化氣息和天然資源，清幽的環境讓你深度解放壓力奔向自然懷抱。在部落族人帶領下認識來吉部落，晚上時燃起熊熊營火和大家圍坐在一起談天看歌舞表驗。享受生活不就應該這樣嗎？用最原本的好滋味、最純粹的在地體驗，喚醒身體本有的內在能量。

台灣冬天旅遊景點推薦＃2

武陵農場賞花

▲台灣冬天旅遊景點推薦-武陵農場賞花。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

武陵農場四季分明，在不同季節裡各式花卉輪番上陣，任春櫻、夏桃、秋楓、冬雪點綴大地，利用假期和家人朋友來武陵農場在櫻花樹下野餐享受冬春之際的粉色花雨。

除了植物武陵農場還是台灣國寶魚—櫻花鉤吻鮭的棲地，來到武陵留意身邊的一草一木和生態環境，放下手機、遠離3C讓眼睛看看自然美景好好放鬆一下。

台灣冬天旅遊景點推薦＃3

北投泡溫泉

▲台灣冬天旅遊景點推薦-北投泡溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

冷到凍未條嗎？四肢冰冷的冬天就是要泡湯啊！透過泡湯暖活身子舒緩筋骨的痠痛金價五告讚，北投溫泉湯質清澈，湯種有酸性的白磺泉、青磺泉，以及中性的碳酸鐵磺泉。來泡湯的你泡完後還可以去北投溫泉博物館和北投圖書館走走，晚上再到巷弄裡的VIVACE 薇瓦琪義式餐酒館，吃點美食滿足冬天的口腹之慾。

台灣冬天旅遊景點推薦＃4

高美濕地賞鳥

▲台灣冬天旅遊景點推薦-台中高美濕地。 （圖／jaylove791206, Instagram）

到海邊看夕陽不是夏天的專利，冬天來高美濕地除了能賞日落還可以賞鳥。到了冬天許多鳥類南飛來到中南部過冬，除了鳥類高美濕地的沙地與泥地，提供了招潮蟹、彈塗魚良好的棲息環境，這些條件都造就高美濕地這塊瑰寶的豐富度，喜愛生態旅遊的朋友，冬天就來高美濕地走走吧！

台灣冬天旅遊景點推薦＃5

雪霸農場觀雲霧賞楓葉

▲台灣冬天旅遊景點推薦-雪霸農場。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

雪霸公園除了是夏天避暑和採藍莓的好去處外，秋冬的楓葉季、雲海季也很有看頭。用兩天的時間漫步在雲端，享受晚霞、星辰、日出和山稜線的美麗。用森林的景致和和煦的陽光重整一下自己，用旅行自我療癒再充滿精神的面對新的一年的挑戰。

台灣冬天旅遊景點推薦＃6

二林落羽松微醺小旅行

▲台灣冬天旅遊景點推薦-二林落羽松微醺小旅行。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

彰化二林曾是全台最大的葡萄出口地，後來因政府的契作計畫中止，部分農民將葡萄園轉型成葡萄酒廠，讓產業升級精緻化，來二林除了喝葡萄酒在落羽松樹下野餐也是很愜意的玩法。每年十一月到二月份是落羽松變色的季節，從綠色漸變到橙黃和褐紅充滿秋冬氣氛，想來場溫暖慢活的微醺小旅行嗎？那就來二林吧！

冬天充滿儀式感的小事

增加冬天的儀式感＃1

和三五好友吃火鍋

▲增加冬天的儀式感小事推薦-吃火鍋。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

對你來說冬天最幸福的事是什麼呢？對小編來說和三五好友一起吃薑母鴨，是迎接冬日到來必做的事情，在立冬吃薑母鴨或火鍋，雖然只是一點小事但能讓冬日充滿儀式感。

增加冬天的儀式感＃2

窩在床上喝杯熱紅酒

▲增加冬天的儀式感小事推薦-喝熱紅酒。 （圖／Pixabay）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你是喜歡把旅程排得很充實的旅人？還是偏好放鬆度假的旅人呢？在冬天體驗豪華露營，自己煮杯熱紅酒窩在帳篷裡配電影或配本好書，在露營活動中讓時間慢慢流逝，在這段不被打擾的時光裡好好享受一件小事吧！

增加冬天的儀式感＃3

來場冬季限定的旅行

▲增加冬天的儀式感小事推薦-來場冬季限定的旅行。 （圖／Pixabay）

對你來說冬天最有儀式感的事情是什麼呢？來場冬季限定的旅行像是滑雪、賞梅都是很有冬季儀式感的活動，不能出國玩的2020，我們還是能到山上看看白靄靄的雪和純淨可人的梅花。

增加冬天的儀式感＃4

泡泡溫泉暖活身體

▲增加冬天的儀式感小事推薦-泡溫泉吃拉麵。 （圖／peipeij.tw, Instagram）

喜歡在冬天去日本泡湯看雪的朋友，今年也能在台灣選間日式湯屋泡湯，泡完湯後再來一瓶果汁牛奶、咖啡牛奶來偽出國一下。除了泡湯到溫泉煮蛋池去煮煮溫泉蛋和玉米，享受冷冷冬季泉水熱氣蒸騰在一旁吃著暖呼呼食物的小小確幸。

增加冬天的儀式感＃5

過一個難忘的聖誕節

▲增加冬天的儀式感小事推薦-聖誕節。 （圖／applehan_style, Instagram）

冬天最重要的兩個節日就是聖誕節和跨年啦！今年新北耶誕城和迪士尼合作，迪士尼的快閃店、特殊燈飾讓你有置身異國的錯覺。除了聖誕裝飾，耶誕城的音樂會今年也有超多大咖齊聚一堂在新北和你一起共度聖誕佳節。

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