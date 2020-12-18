懶人包／2020全台必逛聖誕活動＋市集！超美馴鹿、極光必打卡

▲圖片來源： IG @s702190、IG@reshieh

以往耶誕佳節全台最受人矚目的往往都是新北耶誕城，但今年全台各地的聖誕裝置可說是百花齊放，北中南都有各地專屬的耶誕特色布置，以下整理的這份「北、中、南各地的耶誕地圖」若你恰好有時間，不妨現在就可以規劃，剛好把全台走透透。

台北「金色耶誕市集」

今年的美麗華雖然取消了跨年演唱會，但同時也與綠美丘市集合作，打造獨一無二的「耶誕跨年市集」，當中集結了40至50家美食、音樂、文創攤位，準備以耶誕市集、音樂、美食與精采表演，陪大家歡度聖誕及迎接嶄新的一年。

▲圖片來源： 美麗華百樂園

除了市集外，今年美麗華也以「玩轉金點聖誕」為主題，打造一處開放在戶外廣場且現場有超大美麗華吉祥物熊促咪的城堡氣墊樂園，11/5至12/6期間限定的樂園內設有最受小朋友歡迎的溜滑梯及球池，好拍又好玩，讓親子可以前來一起同樂，共同感受聖誕氛圍。

▲圖片來源：美麗華

▲圖片來源：美麗華

金色耶誕市集

活動日期：2020/12/18-2021/01/10(每週五、六、日及耶誕連假、跨年連假)

活動地址：台北市中山區敬業三路20號1樓廣場(美麗華百樂園)

活動時間：11:00-22:00

詳細介紹： https://bit.ly/2JReTFJ

熊促咪華麗城堡氣墊樂園

活動時間：2020/11/05-2020/12/06

營業時間：平日15:00-22:00/假日11:00-22:00

活動地點：1F水舞廣場

收費方式：

1.兒童票250元(2歲至12歲，4歲以下需家長陪同)

2.家長陪同票100元

3.入場需要穿襪子才能入場，襪子小朋友30元/雙、大人50元/雙

板橋LOVE PINK耶誕樂園

板橋大遠百今年以「LOVE PINK耶誕樂園」為主題，率先在百貨門口立起一顆巨大的粉紅聖誕樹，有別於一般傳統的聖誕樹，整個樹身染上大片的粉紅色不僅吸睛，白天搭配藍天白雲、夜晚更有夢幻燈飾加持，晝夜各有其特色魅力，果然吸引不少目光投注。

▲圖片來源：遠東百貨MegaCity板橋大遠百 粉絲專頁

除此之外，為了聖誕節特地打造的「LOVE PINK耶誕樂園」還設置了多項親子遊樂設施，包含旋轉木馬、海盜船、咖啡杯以及可愛懷舊釣魚機等有趣設施，讓小朋友在市區就能暢玩小型遊樂設施！

▲圖片來源：遠東百貨MegaCity板橋大遠百 粉絲專頁

▲圖片來源：遠東百貨MegaCity板橋大遠百 粉絲專頁

LOVE PINK耶誕樂園

活動期間：即日起-2021/1/11

地址：新北市板橋區新站路28號（板橋大遠百 1F正門和漢生東路廣場）

樂園收費標準：單票價格100元/1次(限當日使用)

基本套票300元/5次(認票不認人，沒使用完畢，在活動期間皆可使用)

VIP套票900元/20次(認票不認人，沒使用完畢，在活動期間皆可使用)

憑板橋大遠百兒童卡可享套票9折優惠(單票不打折)

詳細介紹： https://bit.ly/37SmMCL

新北耶誕城

每年全台最受矚目的聖誕重頭戲絕對是新北耶誕城，一年一年更加精進的耶誕盛事不僅讓所有人像拆聖誕禮物一樣讓人期待，今年更與迪士尼聯手打造「8大聖誕光廊、5條大道」及許多超有過節氣氛的特色裝飾，自11/13正式開城後立刻成為聖誕節期間的矚目焦點！

▲圖片來源：新北市觀光旅遊局 粉絲專頁

▲圖片來源：IG @cindy_xu3ejo3

2020新北耶誕城

地址：新北市板橋區中山路一段161號

展期：2020/11/13-2021/01/03（11/11提前點燈）

主燈秀時間：每日17:30-22:00 每整點、半點一次（11/13開城時間為18:00）

周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-24:00

詳細介紹： https://bit.ly/3gyN9Sw

相關活動

童趣嘉年華 11/14(六)-11/15(日)

星耶誕演唱會12/12(六)-12/13(日)

耶誕市集 12/4(五)-12/6(日)

毛寶貝幸福耶誕趴 12/19(六)

新北耶誕城快閃市集

看完華麗擺飾、精美造景與豐富市集後，就只差一樣讓人留下深刻印象的紀念品了！今年與迪士尼聯名，粉絲絕對不可錯過的就是本次最具特色的「迪士尼公主的童話森林」！由新府路的「童話城堡」拱門進入後，便可看見眾多迪士尼經典角色如「美女與野獸」、「白雪公主」、「阿拉丁」、「小美人魚」等裝置藝術，在開心拍照之餘，還能接著逛迪士尼公主貨櫃内的主題快閃店，把你心目中最崇拜的公主周邊一掃而空，親身體驗如童話一般的夢幻世界！

▲圖片來源：新北市觀光旅遊局 粉絲專頁

▲圖片來源：新北市觀光旅遊局 粉絲專頁

「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店

活動期間：2020/11/13-2021/01/03

活動地點：：新北市板橋區新府路1A號 （板橋捷運站1號出口）

「小木偶皮諾丘的家」主題快閃店

活動期間：2020/11/13-2021/01/03

活動地點：新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號)

詳細介紹：https://bit.ly/33YA1AG

板橋環球購物中心「反應過激的貓」耶誕村

今年聖誕節全台百貨公司的表現可謂「百家爭鳴」，環球購物中心即日起至12/25展開為期一個多月的「耶誕嘉年華」，新北中和店更特別與日本百萬人氣貼圖「反應過激的貓」打造特製打卡點！

▲圖片來源：Global Mall 環球新北中和 粉絲專頁

除了超好拍的打卡點外，現場還有貓屋造型快閃店與周末限定限量的造型雞蛋糕，喜歡這套貼圖的朋友趕緊到板橋環球快閃店及全台的環球百貨朝聖吧！

▲圖片來源：Global Mall 環球新北中和 粉絲專頁

▲圖片來源：Global Mall 環球新北中和 粉絲專頁

Global Mall「反應過激的貓」聖誕活動

聖誕樹

地點：全台七店（新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站、屏東市）

日期：即日起至12/25

下雪店別：新北中和、桃園A8、屏東市下雪

下雪時間：每天下午1:00、3:00、5:00、7:00、9:00

詳細介紹： https://bit.ly/33YzTBc

森林耶誕貓村

地點：Global Mall新北中和2F

日期：即日起至12/25

五大場景：5米高聖誕樹、貓咪交誼廳、聖誕星空場景、聖誕森林派對、貓屋快閃店

戶外大型貼圖牆

大型貼圖牆：Global Mall板橋車站2F，即日起至12/25

快閃櫃：Global Mall板橋車站1F (SANMIN專櫃內)，即日起~2021/1/3

人偶見面會

Global Mall新北中和：12月13日14:00~15:00

Global Mall板橋車站：12月12日、12月19日15:00~16:00

林口三井熱帶水果動物聖誕展

今年北台灣在聖誕節的氣氛營造與布置上可說是下足功夫，從新北到台北市內都有為數不少且精彩的聖誕裝置與擺飾，而三井集團也不落人後，與台中店兩處分別以各自特色打造獨特聖誕村。

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park 林口 粉絲專頁

林口店結合可愛的熱帶水果鳥，打造出別於冬天雪花飄逸的「熱帶水果渡假島」，整體採反差方式搭配特殊的「地面繪」光影技術，營造出海浪流動的特殊視覺效果，喜歡熱帶風情聖誕氣息的朋友可別錯過囉！

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park 林口 粉絲專頁

台中三井戽斗恐龍聖誕展

位於台中港的台中三井則是打造5米高的耶誕樹，並以「戽斗恐龍探險島」為主題，在摩天輪下模擬遠古地貌，同樣以「地面繪」技術打造出火山和海洋造景，搭配逗趣的「戽斗恐龍」，截然不同的全新體驗也讓人難以忘懷。

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park 台中港 粉絲專頁

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park 台中港 粉絲專頁

林口三井熱帶水果動物聖誕展、台中三井戽斗恐龍聖誕展

詳細介紹： https://bit.ly/39Wfalr

2020台中好YA誕

去年在綠川、柳川都有盛大且極具巧思的聖誕裝飾與活動，今年一樣不例外，除了有一頭夢幻的白馴鹿悄悄的進駐到台中綠川水岸裡，在迷幻的煙霧裡白馴鹿如夢如幻十分迷人，另一頭的柳川水岸也游進了奇幻白海豚，準備帶給台中民眾一場迷人的聖誕饗宴。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

▲綠川，圖片來源：IG@reshieh

▲柳川，圖片來源：IG@reshieh

且此次的2020台中好YA誕燈飾重點除了超好拍的白馴鹿與白海豚外，還有台中吉祥物石虎家族與歐米馬現身其中，除此之外柳川水岸此次更將獻上水舞表演，精彩的水舞表演在七彩的燈飾下更添浪漫氛圍，都欣賞完後還能順路走到舊台中火車站的站前廣場觀賞聖誕樹《禮讚之樹》作為此次賞燈的完美的結尾喔。

▲圖片來源：IG@sunlightbai

2020台中好YA誕正式點燈日期為12/11，來到台中可別錯過精彩的耶誕系列活動與裝置囉。

2020台中好YA誕

活動期間：2020/12/11至2020/12/27

燈區地點：

-台中柳川景觀段 (台中市中區柳川西路三段)，水舞時間活動期間每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次。

-台中綠川景觀段 (台中市中區綠川東西街)

-舊台中火車站前廣場 (台中市中區台灣大道一段1號)

詳細介紹： https://bit.ly/37RLXFE

2020臺中好YA誕市集

活動日期：2020/12/11至2020/12/27

活動時間：平日17:11-22:00/假日13:00-22:00

活動地點：舊台中火車站站前廣場24攤、東協廣場10攤

屏東聖誕節

此次「2020屏東聖誕節」推出的極光主題，瞬間將百年歷史的屏東公園打造成充滿奇幻氛圍的秘境，讓民眾即使在亞熱帶的台灣國境之南也能體驗到北國的聖誕風情。

▲圖片來源： IG @s702190

▲圖片來源： IG @s702190

今年的「2020屏東聖誕節」以「極光」為主題，以10個不同的主題遍布整個屏東公園，有氣勢磅礡的「極地破冰號」、星光閃閃的「極地星空」及夢幻破表的「極光大道」等，反差的種種特色絕對讓你驚呼連連。

▲圖片來源：IG @s702190

▲圖片來源：IG @s702190

2020屏東聖誕節

活動日期: 2020/11/27~2021/03/01(22:00止)

活動地點:屏東公園

－聖誕村下雪了：11/27、12/19、20、24、25、26、27，17:00-21:00(下雪頻率視現場調整)

－聖誕村市集：12/24、25、26、27，16:00-22:00

詳細介紹： https://bit.ly/3n47IbO

雖然台灣不如國外如此重視聖誕節的節慶典故與背後歷史，但隨時代演進，近幾年台灣也開始在聖誕佳節期間積極打造許多聖誕相關的佈置與市集，今年雖然發生許多突如其來的意外與事件，但在2020的最後一個月，不妨就好好珍惜剩下的時光，好好享受節慶帶來的歡樂氣氛吧！





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