約會口袋名單懶人包！ 7間「臨水咖啡廳」陪你度過愜意浪漫時光

能在美好的週末坐擁美景並喝杯咖啡，一邊享受悠閒的時光一邊與朋友聊天舒壓，或是什麼都不做只是放空也很完美，不用出國就可以擁有彷彿在國外的美景與愜意，這樣的時光可以說是許多人生活中的小確幸！

新北．瀑布3号

在烏來除了直接坐纜車欣賞美麗的烏來瀑布外，現在還有另外一種方式給你選擇，擁有罕見的玻璃屋景觀瀑布餐廳「瀑布3号」，不只讓遊客坐在美景第一排觀賞壯闊的瀑布、聆聽水流奔騰的聲音，還能同時將雲仙樂園的纜車盡收眼底，成為涼爽天氣遊玩的新選擇。

▲圖片來源：瀑布3号FB

▲圖片來源：瀑布3号FB

瀑布3号

地址：新北市烏來區瀑布路3號

新北．水灣景觀餐廳

來到碧潭絕對不能錯過水灣景觀餐廳！它就位在碧潭景觀第一排，每到水舞季更是熱門，有許多遊客會先預訂水灣餐廳，一邊吃大餐一邊欣賞美麗的水舞秀，不用再擠在潭邊人擠人啦。除了景緻迷人外，整間店帶點南洋風的峇里島風格，晚上還會有現場駐唱，假日會建議要先預約以免向隅喔！

▲圖片來源：水灣景觀餐廳FB

▲圖片來源：水灣景觀餐廳FB

水灣景觀餐廳

地址：新北市新店區碧潭風景區東岸商店街B09號

桃園．大溪湖畔咖啡

大溪湖畔咖啡位於石門水庫中游，依山傍水有如人間仙境，除了咖啡與下午茶外，也提供許多特色餐食，讓來訪的遊客可以邊享用美食邊觀望無敵的美麗湖景，不管是一個人、兩個人或者是一大群人，這裡都是可以讓人暫時遠離世俗、放鬆心情的好地方。

▲圖片來源：大溪湖畔咖啡FB

▲圖片來源：IG@prettylulululu

大溪湖畔咖啡

地址：桃園市大溪區環湖路二段88號

苗栗．向天湖咖啡民宿

南庄向天湖民宿是一座位在湖中心的民宿，緊鄰著向天湖旁，環湖四周有著向天湖的步道，提供遊客悠閒的漫步在其中。另外特別的是向天湖這裡是南庄賽夏族的矮靈祭祭場，每隔兩年在這裡會有一次矮靈祭的活動，每次的矮靈祭時間不固定，一般通常都落在九月至十一月之間，正確時間由族中的長老們決定祭典時間，有興趣的旅客可以先來電詢問確認。

▲圖片來源：向天湖咖啡民宿 FB

▲圖片來源：向天湖咖啡民宿 FB

向天湖咖啡民宿

地址：苗栗縣南庄鄉向天湖26號

高雄．泮咖啡

泮咖啡就位在左營有名的蓮池潭池畔邊，彩色貨櫃餐廳有著舒適明亮的空間，加上擁有整片的玻璃落地窗，坐在咖啡廳裡就可以觀賞整片蓮池潭的景觀，算是一個離市區非常近的散心景點。下次來訪高雄時不妨在蓮池潭拍完照後，到旁邊的泮咖啡用不同的方式欣賞高雄的風采。

▲圖片來源：泮咖啡FB

▲圖片來源：泮咖啡FB

泮咖啡

地址：高雄市左營區蓮潭路&孔營路口

高雄．沃野山丘

阿公店水庫湖畔旁有一間景觀餐廳「沃野山丘」，沃野山丘是以藍白地中海色系鮮明的三層樓建築物，非常的顯眼！除了可以邊觀賞湖邊美景還有美食可以吃，沃野山丘主打台義料理，將台灣在地食材結合義式手法呈現的創意料理，打破了湖畔咖啡的食物水平都很普通的框架。

▲圖片來源：沃野山丘FB

▲圖片來源：沃野山丘FB

沃野山丘

地址：高雄市燕巢區過鞍巷131-1號

花蓮．威尼斯花園咖啡會館

威尼斯花園位於鯉魚潭附近、神學院的對面湖畔旁，除了經營咖啡廳外也是民宿，來此記得要坐在靠湖的位置上，讓溫柔的風輕輕撥動掛在樹上的鈴，也輕輕吹撫著臉頰，看著湖面平靜無波享受一下屬於自己的寧靜時光。

▲圖片來源：花蓮威尼斯花園咖啡會館FB

▲圖片來源：花蓮威尼斯花園咖啡會館FB

威尼斯花園咖啡會館

地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-2號





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