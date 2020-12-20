老饕必追！ 全台超好吃的「湯圓、甜湯店」特輯 嚐一口暖身暖胃又暖心

天氣冷颼颼，好想來碗熱甜湯！蜜漬紅豆湯、酒香十足酒釀湯圓、Q彈有嚼勁的芋圓或是能拉超長的燒麻糬，熱呼呼的配料配上甜甜熱湯吃起來超幸福，一口吃下全身都跟著溫暖了起來，本期小編為大家整理了全台北中南東必吃的特色甜湯店，讓你熱呼呼地度過冬天！

北部

台北｜八棟圓仔湯

八棟圓仔湯。 圖／IG, l60ynn

位在南機場的八棟圓仔湯曾經獲得網路評選「冬至湯圓大PK」第一名的殊榮，平日朝聖旅客絡繹不絕，幾乎都是衝著酒釀湯圓而來，大湯圓緩緩流出芝麻餡和花生餡，混合甜中帶著酒香的酒釀湯底，完全是冬天的美好味道代表，也可以另外再加蛋，口感更滑順！另外一項人氣也很高的品項是花生湯加油條或泡餅，看似少見的甜湯組合，其實是經典的古早味，煮到鬆軟的花生融合餅的酥脆，在熱氣烘泡下香氣十足，很推薦沒有試過的品嚐看看！

地址：台北市中正區中華路二段307巷

營業時間：15:00-00:00

台北｜三六圓仔店

三六圓仔店。 圖／IG, emoticongirl

到龍山寺拜拜前，絕對不能不順路到盟甲公園附近的三六圓仔店來碗熱甜湯，吃甜甜求好運。三六圓仔店門口販售紅龜粿、錢粿這類的傳統甜點，可以買去龍山寺當供品，但不能忽視的是店裡頭的美味，招牌的黃金燒麻糬以大塊熱麻糬沾上芝麻粉，裡頭包裹滿餡起司，鹹甜交錯的口味非常特別。作為圓仔店，湯圓自然也是主角，老闆將紅豆煮到綿密入湯，香濃卻不膩口，是甜度不高的那種溫暖甜湯，湯圓Q彈不爛，很多人習慣吃完後再買包湯圓回家煮，經典的滋味讓三六圓仔店得以飄香七十年。

地址：台北市萬華區三水街92號

營業時間：08:30-21:30

新竹｜透光棉花

透光棉花。 圖／IG, 87foodie

透光棉花以創意手作薏仁甜品聞名，在新竹有兩間分店，招牌「抹茶湯圓紅豆薏仁」是抹茶控必點！薏仁湯點綴紅豆泥，一旁附上抹茶白玉和一杯無糖抹茶，可以先單喝抹茶，品嘗抹茶原有的香氣，再和白玉一起倒進薏仁湯中，變成抹茶薏仁湯，粒粒分明的薏仁和抹茶意外地很合，是一般吃不到的味道。另外小編私心大推芋泥薏仁湯，甜度很低，當宵夜也不會帶來負擔，可以同時吃到芋泥和芋圓，芋泥會微微融進薏仁湯裡，味道香醇，口感也滿分。

地址：

東南店：新竹市東區東南街136號

竹北店：新竹縣竹北市嘉興路173號

營業時間：11:00-21:00

中部

台中｜陳記涼茶本鋪

陳記涼茶本鋪。 圖／IG, taco.311

台中中華路上這間裝潢看似藥材行的陳記涼茶本鋪，除了販售招牌起家的龜苓膏外，也有燉奶、雪蛤膏等港式補品甜湯，其中屬鮮奶紫米雪蛤膏人氣最旺，紫米和鮮奶結合的口味溫潤，也能嚐到中藥的淡淡香氣，和雪蛤膏必備的清甜冰糖。燉奶則非常綿密，口感介於奶酪和布丁之間，和蜜香焦糖是完美伴侶。在台中能吃到燉奶和雪蛤膏實在太難得，必須筆記起來趁著冬季溫暖補身～

地址：台中市中區中華路一段49號

營業時間：16:00-02:00

南投｜蘇媽媽湯圓

蘇媽媽湯圓。 圖／IG, winnie_winnie520

南投埔里的蘇媽媽湯圓，是來到埔里必吃的銅板美食，店裡除了鮮肉湯圓、肉燥麵、米粉等鹹味小吃，甜品也被很多人推！基底甜湯用紅棗、桂圓及白木耳熬煮而成，味道清甜養身，最吸睛的是上頭的彩色湯圓！大小錯落，玲瓏有致（？）除了小湯圓外也有包餡的彩色大湯圓，一口咬下的滿餡醬料非常濃郁，是湯圓控必收店家！

地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號

營業時間：11:00-20:00（周三公休）

南部

台南｜莊子土豆仁湯

莊子土豆仁湯。 圖／IG, wa_foodielife

台南除了有排隊人龍總是落落長的冰鄉，莊子土豆仁湯也是口碑很好的人氣店家。每個品項都可以自選配料，除了經典的各種圓類，還有黑糖粿、杏仁粿、抹茶蒟蒻和杏仁豆腐等少見的配料選擇，招牌的花生仁是還帶有一點Q度的口感，和一般冰店偏硬的感覺不同，很值得點來吃吃看！小編這裡要推薦大家點紅豆湯，加入湯圓和抹茶蒟蒻，瞬間化身日式和風甜品！喜歡糯米香氣的人，則可以試試冬季限定的米糕粥❤

地址：台南市中西區民生路二段86號

營業時間：14:00-22:00（周二公休）

高雄｜九記食糖水

九記食糖水。 圖／IG, hsinyu_sugar

位於高雄文化中心旁的巷弄內的九記食糖水是間非常特別的小店，老闆是位香港人，所以菜單上有很多外面沒有的港味甜湯，芝麻杏仁糊、南杏木瓜燉雪耳、核桃糊、陳皮紅豆沙……讓人很想每種都點來吃吃看。人氣品項「芝麻杏仁糊」將芝麻糊與杏仁糊混合，老闆還會幫你用湯匙現場畫出專屬的圖樣，杏仁的清甜中和了芝麻的濃郁，平衡的味覺撞擊是會一試成主顧的味道！

小編偷偷說：想吃冰品的人，店裡也有楊枝甘露可以選擇～

地址：高雄市苓雅區林南街4號

營業時間：13:30-22:00

東部

花蓮｜甜可養生甜品店

甜可養生甜品店。 圖／IG, sekainomys

位在花蓮民國路上的甜可養生甜品店，是在地花蓮人很推的甜品鋪，招牌的燒麻糬除了常見的花生、芝麻，還有素食者可食的素鬆口味！小編我則是推薦大家嚐嚐這家的客家傳統點心—牛汶水！牛汶水是一種麻糬，由於以特殊工法製成，吃起來會比一般麻糬更軟嫩，通常會泡在黑糖薑水裡食用，薑的辣度會微微滲透進湯圓裡，開胃外也很特別，呼嚕吃下肚非常暖胃。這間店因為好評不斷，太晚去就會殘念賣光，有去花蓮的旅客記得趁早攻掠！

地址：花蓮縣花蓮市民國路13號

營業時間：13:00-20:00（周三公休）

不論是自己獨享午茶時光或是和親友在冬季共食一碗點心，吃甜湯都是很浪漫的事！有時吃下一碗肚子就很飽了，直接省下一餐的餐費（？）歪樓了，總之品甜湯可說是冬季必備行程，暖胃暖身又暖心，希望這篇整理有幫大家挖掘到更多平民美食，下次出遊前不妨規畫進行程裡唷～

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