快訊

新冠境外+3！其中2人為女機師接觸者 暫列航空器感染

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老饕必追！ 全台超好吃的「湯圓、甜湯店」特輯 嚐一口暖身暖胃又暖心

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

天氣冷颼颼，好想來碗熱甜湯！蜜漬紅豆湯、酒香十足酒釀湯圓、Q彈有嚼勁的芋圓或是能拉超長的燒麻糬，熱呼呼的配料配上甜甜熱湯吃起來超幸福，一口吃下全身都跟著溫暖了起來，本期小編為大家整理了全台北中南東必吃的特色甜湯店，讓你熱呼呼地度過冬天！

北部

台北｜八棟圓仔湯

八棟圓仔湯。 圖／IG, l60ynn
八棟圓仔湯。 圖／IG, l60ynn

位在南機場的八棟圓仔湯曾經獲得網路評選「冬至湯圓大PK」第一名的殊榮，平日朝聖旅客絡繹不絕，幾乎都是衝著酒釀湯圓而來，大湯圓緩緩流出芝麻餡和花生餡，混合甜中帶著酒香的酒釀湯底，完全是冬天的美好味道代表，也可以另外再加蛋，口感更滑順！另外一項人氣也很高的品項是花生湯加油條或泡餅，看似少見的甜湯組合，其實是經典的古早味，煮到鬆軟的花生融合餅的酥脆，在熱氣烘泡下香氣十足，很推薦沒有試過的品嚐看看！

地址：台北市中正區中華路二段307巷

營業時間：15:00-00:00

台北｜三六圓仔店

三六圓仔店。 圖／IG, emoticongirl
三六圓仔店。 圖／IG, emoticongirl

到龍山寺拜拜前，絕對不能不順路到盟甲公園附近的三六圓仔店來碗熱甜湯，吃甜甜求好運。三六圓仔店門口販售紅龜粿、錢粿這類的傳統甜點，可以買去龍山寺當供品，但不能忽視的是店裡頭的美味，招牌的黃金燒麻糬以大塊熱麻糬沾上芝麻粉，裡頭包裹滿餡起司，鹹甜交錯的口味非常特別。作為圓仔店，湯圓自然也是主角，老闆將紅豆煮到綿密入湯，香濃卻不膩口，是甜度不高的那種溫暖甜湯，湯圓Q彈不爛，很多人習慣吃完後再買包湯圓回家煮，經典的滋味讓三六圓仔店得以飄香七十年。

地址：台北市萬華區三水街92號

營業時間：08:30-21:30

新竹｜透光棉花

透光棉花。 圖／IG, 87foodie
透光棉花。 圖／IG, 87foodie

透光棉花以創意手作薏仁甜品聞名，在新竹有兩間分店，招牌「抹茶湯圓紅豆薏仁」是抹茶控必點！薏仁湯點綴紅豆泥，一旁附上抹茶白玉和一杯無糖抹茶，可以先單喝抹茶，品嘗抹茶原有的香氣，再和白玉一起倒進薏仁湯中，變成抹茶薏仁湯，粒粒分明的薏仁和抹茶意外地很合，是一般吃不到的味道。另外小編私心大推芋泥薏仁湯，甜度很低，當宵夜也不會帶來負擔，可以同時吃到芋泥和芋圓，芋泥會微微融進薏仁湯裡，味道香醇，口感也滿分。

地址：

東南店：新竹市東區東南街136號

竹北店：新竹縣竹北市嘉興路173號

營業時間：11:00-21:00

中部

台中｜陳記涼茶本鋪

陳記涼茶本鋪。 圖／IG, taco.311
陳記涼茶本鋪。 圖／IG, taco.311

台中中華路上這間裝潢看似藥材行的陳記涼茶本鋪，除了販售招牌起家的龜苓膏外，也有燉奶、雪蛤膏等港式補品甜湯，其中屬鮮奶紫米雪蛤膏人氣最旺，紫米和鮮奶結合的口味溫潤，也能嚐到中藥的淡淡香氣，和雪蛤膏必備的清甜冰糖。燉奶則非常綿密，口感介於奶酪和布丁之間，和蜜香焦糖是完美伴侶。在台中能吃到燉奶和雪蛤膏實在太難得，必須筆記起來趁著冬季溫暖補身～

地址：台中市中區中華路一段49號

營業時間：16:00-02:00

南投｜蘇媽媽湯圓

蘇媽媽湯圓。 圖／IG, winnie_winnie520
蘇媽媽湯圓。 圖／IG, winnie_winnie520

南投埔里的蘇媽媽湯圓，是來到埔里必吃的銅板美食，店裡除了鮮肉湯圓、肉燥麵、米粉等鹹味小吃，甜品也被很多人推！基底甜湯用紅棗、桂圓及白木耳熬煮而成，味道清甜養身，最吸睛的是上頭的彩色湯圓！大小錯落，玲瓏有致（？）除了小湯圓外也有包餡的彩色大湯圓，一口咬下的滿餡醬料非常濃郁，是湯圓控必收店家！

地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號

營業時間：11:00-20:00（周三公休）

南部

台南｜莊子土豆仁湯

莊子土豆仁湯。 圖／IG, wa_foodielife
莊子土豆仁湯。 圖／IG, wa_foodielife

台南除了有排隊人龍總是落落長的冰鄉，莊子土豆仁湯也是口碑很好的人氣店家。每個品項都可以自選配料，除了經典的各種圓類，還有黑糖粿、杏仁粿、抹茶蒟蒻和杏仁豆腐等少見的配料選擇，招牌的花生仁是還帶有一點Q度的口感，和一般冰店偏硬的感覺不同，很值得點來吃吃看！小編這裡要推薦大家點紅豆湯，加入湯圓和抹茶蒟蒻，瞬間化身日式和風甜品！喜歡糯米香氣的人，則可以試試冬季限定的米糕粥❤

地址：台南市中西區民生路二段86號

營業時間：14:00-22:00（周二公休）

高雄｜九記食糖水

九記食糖水。 圖／IG, hsinyu_sugar
九記食糖水。 圖／IG, hsinyu_sugar

位於高雄文化中心旁的巷弄內的九記食糖水是間非常特別的小店，老闆是位香港人，所以菜單上有很多外面沒有的港味甜湯，芝麻杏仁糊、南杏木瓜燉雪耳、核桃糊、陳皮紅豆沙……讓人很想每種都點來吃吃看。人氣品項「芝麻杏仁糊」將芝麻糊與杏仁糊混合，老闆還會幫你用湯匙現場畫出專屬的圖樣，杏仁的清甜中和了芝麻的濃郁，平衡的味覺撞擊是會一試成主顧的味道！

小編偷偷說：想吃冰品的人，店裡也有楊枝甘露可以選擇～

地址：高雄市苓雅區林南街4號

營業時間：13:30-22:00

東部

花蓮｜甜可養生甜品店

甜可養生甜品店。 圖／IG, sekainomys
甜可養生甜品店。 圖／IG, sekainomys

位在花蓮民國路上的甜可養生甜品店，是在地花蓮人很推的甜品鋪，招牌的燒麻糬除了常見的花生、芝麻，還有素食者可食的素鬆口味！小編我則是推薦大家嚐嚐這家的客家傳統點心—牛汶水！牛汶水是一種麻糬，由於以特殊工法製成，吃起來會比一般麻糬更軟嫩，通常會泡在黑糖薑水裡食用，薑的辣度會微微滲透進湯圓裡，開胃外也很特別，呼嚕吃下肚非常暖胃。這間店因為好評不斷，太晚去就會殘念賣光，有去花蓮的旅客記得趁早攻掠！

地址：花蓮縣花蓮市民國路13號

營業時間：13:00-20:00（周三公休）

不論是自己獨享午茶時光或是和親友在冬季共食一碗點心，吃甜湯都是很浪漫的事！有時吃下一碗肚子就很飽了，直接省下一餐的餐費（？）歪樓了，總之品甜湯可說是冬季必備行程，暖胃暖身又暖心，希望這篇整理有幫大家挖掘到更多平民美食，下次出遊前不妨規畫進行程裡唷～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

湯圓 抹茶 甜品 IG

延伸閱讀

初次見到！婚宴炸湯圓配「紫色泥狀物」 內行人讚：國宴標準

好愛抹茶！「辻利茶舗」快閃台中9天　再推抹茶泡芙

福灣董座性騷案發酵！合作品牌急切割　全家、家樂福也下架

福灣性騷雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

相關新聞

老饕必追！ 全台超好吃的「湯圓、甜湯店」特輯 嚐一口暖身暖胃又暖心

天氣冷颼颼，好想來碗熱甜湯！蜜漬紅豆湯、酒香十足酒釀湯圓、Q彈有嚼勁的芋圓或是能拉超長的燒麻糬，熱呼呼的配料配上甜甜熱湯吃起來超幸福，一口吃下全身都跟著溫暖了起來，本期小編為大家整理了全台北中南東必吃的特色甜湯店，讓你熱呼呼地度過冬天！

懶人包／2020全台必逛聖誕活動＋市集！超美馴鹿、極光必打卡

2020年即將結束，在所剩不到一個月時間裡，除了年底萬眾矚目的跨年外，過節氣氛濃厚的聖誕節也是許多人期待的節日之一，今年雖然因疫情緣故無法到外國感受，但全台各地一樣也布置了多處與聖誕有關的裝置，不管北中南一樣都能玩透透！

新手必看！全台「22條小鎮旅遊路線」一覽　特色小鎮漫遊推薦

想來個輕旅行卻不知道要去哪嗎？讓小編推薦你全台22個特色小鎮，用一天的時間漫遊這些小鎮。搭上數位旅遊巴士、走訪大街小巷，給自己一個假期去看山看海品味在地美食，把老街玩出新花樣LET'S GO！

2020聖誕跨年活動懶人包！「北中南聖誕樹、夢幻打卡燈飾」總整理

聖誕跨年活動是每年年底的重頭戲，全台北中南東各縣市紛紛推出聖誕活動，準備迎接聖誕節的到來，你今年想在哪裡過聖誕節呢？貼心的ReadyGo幫大家整理2020全台聖誕節活動懶人包特輯，立志要蒐集全台的聖誕樹！

新北也拍得到「稻草捲心酥」！全台3處「巨型稻草卷」景點，三重還有萌鴨超好拍

神似捲心酥的純天然「巨型稻草卷」為近年新興獨特景觀，於中南部擁有許多打卡亮點，如今在北部也能拍得到啦！今天為大家簡單盤點台灣3處「稻草捲心酥」拍攝地，喜歡農村風情的粉絲可要把握時機搶拍喔！ 新北

「2020聖誕節」六大提案！ 全台必逛必拍「極光燈海、聖誕市集、露天電影院」總整理

年末將至，即將到來的聖誕節，帶來不少歡騰的氣氛。今年有哪些聖誕節提案？以下整理六大推薦路線，是時候相約三五好友、安排與愛人的小旅行，準備塞爆你的每個週末！

2020紅什麼？全台「打卡景點」回顧盤點，台版大峽谷、地中海太美

2020年就快過完了，今年有去了哪些好玩的地方嗎？就算今年不能出國，台灣還是有超多漂亮又好拍的地方，快跟著小編一起看看 2020這些地方紅什麼！在最後的兩個月把還沒去過的 2020打卡景點蒐集起來吧~

呆萌貓熊、草泥馬太療癒！「全台6大動物園」走透透，特色介紹一次看

出外郊遊不知道去哪裡，去動物園就對啦！光是四處走走看看，就能被動物的萌樣療癒身心。那麼你知道台灣除了木柵動物園外，還有幾個動物園呢？今天小編就帶你來認識全台灣的動物園，比較看看它們有什麼不同之處。

神社市集、百年古蹟、嘉義星夜市集！盤點全台5大「快閃特色市集」把握這週開逛

11月除了陸續迎來各大耶誕景點，其實全台各地也散佈了具備美度、質感、在地特色的市集，有的在古蹟、美術館，有的甚至直接辦在神社，一個比一個新奇、豐富，準備讓民眾大開眼界。今日就為大家特搜全台5大期間限定

銀白色限定花海必拍！ 2020全台7大「芒草季」景點懶人包

看著別人IG照片裡，滿山遍野得雪白芒花，除了讓人覺得心曠神怡，也讓人滿滿的羨慕嫉妒恨！誰說看芒草一定要去韓國？ReadyGo特別整理 2020全台7大芒草季景點懶人包，快跟著ReadyGo一起看看全台7大芒草景點哪裡最好拍！

全台11個「落羽松夢幻秘境」 去必景點＆CP值住宿推薦全收藏

每年秋冬正是欣賞落羽松的好時機！落羽松主要在秋冬時由綠轉紅，尤其到了年末、當整片的落羽松林與陽光交織形成的美景映入眼簾，那份感動真的是無法用言語形容的！落羽松主要分布在台灣的中北部和東部、今天小編就要來介紹全台各大落羽松林必去景點和高CP值的住宿！

台北耶誕城也玩很大！15家百貨+4大商圈「2020耶誕玩台北」11/27登場，歷年規模最大必逛

今年耶誕全台熱鬧不停歇！新北最夯「迪士尼耶誕城」日前正式亮燈後持續刷新搶拍潮，但其實除了新北歡樂耶誕城，本次台北也開大招，首度串聯15家百貨、4大商圈及許多特色店家，打造堪稱史上最大規模的「2020繽

熱門新聞

免費景點夯！苗栗三灣落羽松紅了好療癒

「IN新竹」出刊！ 3外國大叔攜手介紹美食

桃園山城紅花節 打造5公尺巨型「聖誕金字塔」

老饕必追！ 全台超好吃的「湯圓、甜湯店」特輯 嚐一口暖身暖胃又暖心

看水豚君泡湯、穿和服餵小鹿斑比！宜蘭最新農場「400坪日式庭園」4大亮點還能賞落羽松

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。