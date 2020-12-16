新手必看！全台「22條小鎮旅遊路線」一覽　特色小鎮漫遊推薦

想來個輕旅行卻不知道要去哪嗎？讓小編推薦你全台22個特色小鎮，用一天的時間漫遊這些小鎮。搭上數位旅遊巴士、走訪大街小巷，給自己一個假期去看山看海品味在地美食，把老街玩出新花樣LET'S GO！

北部特色小鎮

全台特色小鎮推薦＃1 平溪老街

▲平溪老街-放天燈（圖／shengkai_travel, Instagram）

說到平溪老街第一個會想到的就是放天燈，知名電影「那些年，我們一起追的女孩」，劇中的男女主角也曾在平溪約會放天燈，火車經過鐵軌轟隆作響時，就好像被這聲音帶回到電影裡和主角們享受著一樣的浪漫氛圍。

這條特色老街周邊的店家大多經營著五金雜貨、柑仔店、小吃攤，古樸的街道、橘黃的火車、翠綠的山景，吸引了不少海內外的遊客來這品味小鎮的美好。

全台特色小鎮推薦＃2 金山老街

▲金山老街-阿玉麻粩。（圖／qiuung, Instagram）

耳熟能詳的金山老街曾是清朝時的“金包里老街”，當時可是一條熱鬧又繁華的商店街，至今約有300多年的歷史。來到金山老街除了吃知名的金包里鴨肉和阿玉麻粩，獅子林蛋捲跟雪豹冰城的古早味甘藷冰淇淋也值得你試試看，在短短200公尺的金山老街裡，還藏著超多美味等你去發現。

▲金山跳石沒有名字的咖啡店。 （圖／candy88813, Instagram）

金山除了金山老街，還有一家小編的口袋咖啡廳“金山跳石沒有名字的咖啡店”，街口的衝浪板路牌、店內的海洋風裝飾都給人置身異國的感覺，坐在戶外的位子上眺望北海岸，放鬆的環境彷彿可以聞到鹹鹹的海水味，很適合旅人在這邊度過午後時光。

全台特色小鎮推薦＃3 九份老街

▲全台特色小鎮推薦-九份老街。（圖／jiying_tseng, Instagram）

提到北部最有名的老街怎麼能漏掉九份呢？坐山望海的九份曾是台灣礦業的重鎮，在經濟轉型後沒落的九份，吸引了許多電影取景像是“神隱少女”、“悲情城市”、“無言的山丘”等...隨著這些電影躍上國際，再次讓人潮來到九份旅遊回味復古時光。

水湳洞、忘憂谷、八斗子、陰陽海、報時山等...海線景點也都在老街附近，到了九份除了來喝茶吃芋圓，也可以到周邊景點去拍拍照打個卡，這麼多美景讓你在水金九地區暢玩兩天也不是問題。

全台特色小鎮推薦＃4 三峽老街

▲三峽老街-夜晚街景。（圖／vanessa__diary, Instagram）

三峽老街古典的巴洛克式牌坊融合閩南的建築形式，產生三峽獨樹一格的建築風格。三峽的舊名叫做「三角湧」因位處三峽、橫溪及大漢溪的三溪交匯處顧得此名。

三峽是早期北台灣樟腦、茶葉、木材的集散地，也因此帶動周邊店家興起，雖說今日的繁榮不及以往，但是建築保存下那洋華合一的味道也值得我們細細品味這條老街的故事。

全台特色小鎮推薦＃5 桃園新屋

▲桃園新屋-永安漁港。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

台灣因地質氣候和栽種技術產出多樣的蔬果，又因四面環海讓台灣有各式海鮮珍饈，這些因素都造就了不同的城鎮的特有飲食文化和菜色。

▲桃園新屋漁文化小旅行-覓蛤。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

來到桃園新屋這個靠海的地方，有機會看到漁民們用牽罟這個幾近失傳的方法捕魚。除了大啖海鮮有的遊客到了新屋會嘗試覓蛤、蝦苗流放等漁事體驗，讓旅程更豐富有趣；也有些人會騎腳踏車悠遊海岸線，深度認識新屋豐富的漁港風貌。

全台特色小鎮推薦＃6 北埔老街

▲北埔老街-擂茶體驗。（圖／mmikacc, Instagram）

新竹除了北埔冷泉北埔老街也很值得一遊，位在山區的北埔老街給人一種隱身於山中的聚落風情。北埔老街充滿濃濃客家味，美味的粄條、Q勁十足的客家菜包都等著你來品嚐。除了吃美食在北埔老街動手搗擂茶，也是很不錯的體驗，這個假期就來北埔老街試試「東好食A哈嘎味」。

全台特色小鎮推薦＃7 內灣老街

▲全台特色小鎮-內灣老街。（圖／chenyu02_18, Instagram）

在昭和19年(1944)尖石地區因豐富的林礦資源，因而孕育了內灣線的興建。林礦業時期內灣非常興盛，隨著產業轉型1970年代開始禁伐林木，內灣也就隨之沒落，但著個古樸的小鎮便沒有因此走入歷史，在西元2000年左右，當地畫家劉興欽畫了一系列的漫畫，這部«阿三哥與大嬸婆»把內灣的鄉里趣事讓更多人看到，把人潮再次帶進了內灣。

▲內灣老街-內灣戲院。（圖／chenyu02_18, Instagram）

來到內灣老街的你，小編推薦你在內灣戲院用餐，這個木建築的戲院保留著吃飯看戲的文化，時至今日來這邊用餐的客人品嚐客家菜的同時，還能品味戲院播放的老電影。除了餐點、電影戲院中還有許多復古小物，像是柑仔店的零食、復古的海報等等...想把回憶帶回家的旅人，還可以在這寄上一張明信片把回憶帶回家。

全台特色小鎮推薦＃8 頭城老街

▲全台特色小鎮-頭城老街。（圖／rosycloudband, Instagram）

頭城是開蘭第一城，這裡緊鄰宜蘭重要的貿易港口—烏石港，早期因貿易因素讓頭城的和平街成為宜蘭當時最早也最繁華的一條街道，後來因為周邊水道嚴重淤積而沒落。

小編上次跟了一回頭城老街的導覽解說，導覽員說：頭城老街指的是南門土地公和北門土地公之間的道路，早期老街上住的都是大戶的有錢人家，這兩座土地公之所以會蓋在老街兩端的路衝上，就是居民們希望守財不要讓錢滾出去的原因。

比起熱鬧的老街，頭城老街人潮不多逛起來很舒服，巷弄中的文學巷、彩虹巷拍起照來也都非常好看，想要漫遊老街拍美照又不想被人潮打擾的朋友，小編推薦你利用假期來這裡看看，順便喝上一杯老街裡的Hito水果石花洞解解渴。

全台特色小鎮推薦＃9 冬山老街

▲全台特色小鎮-冬山老街。（圖／stupid__wang, Instagram）

冬山舊名冬瓜山，到了冬山會看到的第一個亮點就是瓜藤火車站，融合綠色隧道和瓜棚的理念所設計，這個充滿現代感的車站，配上一望無際的蘭陽平原給人又溫柔又有力量的感覺，來到冬山的朋友別忘了和這個特色車站合照一張。

冬山老街除了美麗的車站，還有超多美食好料等你來一一解鎖像是：許家米粉羹·臭豆腐、金珠蔥油餅、飛魚食染-鹽滷豆花等...步行在老街裡探索美食的同時，也能看到街上充滿童趣的彩繪牆挺有意思的～

中部特色小鎮

全台特色小鎮推薦＃1 苗栗銅鑼

▲銅鑼特色小鎮-雪白杭菊。（圖／ruru1419, Instagram）

銅鑼的花卉一年四季輪番變換，春節時綻放的炮仗紅、五月時的桐花和十一二月時的雪白杭菊都非常美麗，但這些美好都只是銅鑼小鎮的冰山一角。除了花卉，銅鑼茶廠、銅鑼天空步道、苗栗客家文化園都值得你遊覽。

▲苗栗銅鑼-雙峰草堂。（圖／ruruchiu1123, Instagram）

除了景點吃貨編想和你分享好吃又好拍的銅鑼美食，像是福樂麵館、雙峰草堂下午茶以及彷彿置身紐西蘭哈比村的哈比丘咖啡館，這些打卡美食都在銅鑼！

全台特色小鎮推薦＃2 苗栗通霄

▲苗栗通霄-心形公路。（圖／telson10, Instagram）

通霄小鎮最知名的地方莫過於拱天宮媽祖廟，白沙屯拱天宮媽祖廟每年以天數、路線不固定按媽祖旨意的方式來遶境，充滿靈氣的拱天宮吸引了許多人前來參拜香火旺盛。

通霄除了拱天宮媽祖廟還有日治時期的木造車站—新埔車站、知名的打卡地心型公路、日落大道等...美景可以來造訪。

全台特色小鎮推薦＃3 車埕老街

▲全台特色小鎮-車埕老街。（圖／jaylove791206, Instagram）

南投的車埕老街是集集支線的最後一站，是當時重要的木材集散地，車埕漂亮的大池塘在過去曾是貯木池。在日治時期這個山野小鎮隨發電水庫和林業而興起，今日則以觀光為主要收益來源。

建議來日月潭玩的朋友別再只是騎騎單車、吃吃原住民料理，你也可以順遊日月潭周邊的車埕和水里呦～

全台特色小鎮推薦＃4 東勢老街

▲全台特色小鎮-東勢老街。（圖／ohdaisyho, Instagram）

東勢老街過去曾因樟腦的提煉帶來大量的經濟效益，隨著產業變遷東勢老街隨之轉型，東勢用濃濃的客家味和綠色廊道的自然風情吸引觀光客去東勢騎鐵馬。

除了景色和故事東勢老街最令人感到幸福的還有家鄉味餃子店—“清美小吃部”，餡料飽滿的水餃、豆香十足的豆乾絲，這些簡單的料理都把鄉村的簡單美好透過美食傳達出來。

全台特色小鎮推薦＃5 南投鹿谷

▲全台特色小鎮推薦-南投鹿谷茶鄉小旅行。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

站在綠油的茶園裡閉上眼睛享受空氣裡的濕潤和清香，再次打開眼睛時成片的茶園印入眼簾，在鹿谷好好感受腳下的大地、感覺土壤帶給你的能量。

鹿谷是台灣重要的高山茶產區，透過製茶工法和不同的烘培度，產出凍頂烏龍茶、高山清香茶、金萱奶香茶、貴妃蜜香茶、四季花香茶及紅茶，不同茶葉泡出來的茶從茶的色澤、喉韻、甘醇感都不一樣。給自己一個假期，遠離城市來到鹿谷慢慢地品一杯好茶。

全台特色小鎮推薦＃6 彰化田尾

▲全台特色小鎮-田尾尤加利手作不凋花乾燥花屋。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

彰化田尾的花產量與花卉種類為全台之首，走在田尾的鄉間小巷裡會看到許多花棚和花藝店。從鮮花、各式植栽、乾燥花都能在田尾看到，除了賞花買花，還有些在地店家有提供花藝課程DIY，透過花藝製作療癒自己是不錯的舒心活動。

▲田尾小鎮-綠海咖啡館。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

看完花後到同樣位在田尾的菁芳園落羽松景觀餐廳、希臘風的綠海咖啡館或復古的窄巷古厝咖啡館，來去喝一杯享受放鬆的午後時光吧！

全台特色小鎮推薦＃7 鹿港老街

▲鹿港老街-鹿港民俗文物館。（圖／jay_19930518, Instagram）

一府、二鹿、三艋舺是台灣早期的三大城鎮，鹿港老街中的半邊井、摸乳巷、鳳眼糕、九曲巷、十宜樓都敘說著歷史與自然的故事。在過去鳳眼糕是有錢人家的雅士才能品嚐到的點心，使用的原物料是當時珍貴的白米與砂糖，由於該甜點易碎又不易拿取，因此有一說為鳳眼糕這種點心沒有文人的巧勁是無法享用的。

鹿港老街除了甜點美食，周邊的桂花巷藝術村、小鹿公園等新景點，以及返鄉青年回來老家開的禾火食堂、勝豐酒吧都將創意和新生命注入鹿港這個老城。想體驗鄉村風情、人文故事和在地好食的朋友，鹿港是你不得錯過的古樸小鎮！

南部特色小鎮

全台特色小鎮推薦＃1 奮起湖老街

▲全台特色小鎮-奮起湖老街。（圖／iris__ho, Instagram）

奮起湖有湖嗎？這個問題想必許多人都好奇過。奮起湖三面環山形成似盆地的低窪構造，外型就像畚箕一樣，而湖字則是源自臺語的“湖仔”意即低窪的意思，因此這個沒有湖的地方才有了這個名字。

在過去奮起湖是阿里山支線的中繼站，每天清晨由山腳下發車的火車抵達奮起湖時剛好是中午，許多人便會在此用餐，進而產生奮起湖特有的鐵路便當文化，來奮起湖玩得你也別忘記吃上一個飯盒體驗看看。

全台特色小鎮推薦＃2 神農街

▲全台特色小鎮-神農街。（圖／wherehuier, Instagram）

神農街對年輕人來說就是晚上的酒吧一條街，然這條街其實充滿了歷史的重要性。神農街原名為北勢街，是"五條港文化園區"最重要的據點。而“五條港”則是清代重要的對外門戶，這條神農街數五條港的中央位置，在那個時代說是南台灣最熱鬧的街道一點也不為過。

時至今日神農街成為假日市集擺攤的地方，融合年輕人的文創力量讓神農街再次熱絡了起來。回到前面提到的酒吧，小編想特別推薦一間溫馨又可愛的“肥貓咖啡”，店內提供甜點輕食、酒精與軟性飲料，不僅餐點好吃還有療癒可愛的店貓陪伴你。

全台特色小鎮推薦＃3 台南新化

▲全台特色小鎮推薦-新化街役場。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

台南是台灣發展特別早的地方，結合巴洛克式、日式建築的新化老街，老街內有各式店舖像是充滿歷史的西藥房、百年米店、檜木碾米機，密密麻麻的店舖看板、招牌都是見證過往這條街上繁華色彩的證明。

隨著老房子轉型為文創輕食、古蹟餐坊、農創集散店，用新的樣貌為老街注入新生命，像是街役場餐坊、找春文創食堂、大目降文化園區等...結合新舊風格的景點美食等著你來造訪。

全台特色小鎮推薦＃4 屏東霧台

▲全台特色小鎮-霧台岩板巷藝術。（圖／eva_thetraveler, Instagram）

霧台小鎮是一個魯凱族的聚落，小鎮裡有著魯凱族的石板屋、雕刻、裝飾，這些房子有的變成咖啡廳、有的變成民宿和特色店舖，透過轉型把魯凱族的文化給更多人認識。走在岩板巷藝術裡，能看到石板房上曬著衣服、被子看起來不顯雜亂反而有一種親近當地生活的感受。

在部落中會看到一棟特別高的建築，那棟建築被稱作“山豬王的家”，山豬王十幾歲時開始學習打獵，一生獵過千頭山豬，被長老封予獵人最崇高的名字“PURAGAS”，他非常受到部落族人的敬重。

從石板屋的外觀可以看到打獵、陶罐、人臉等彩繪雕刻，魯凱族人透過立體雕刻和裝飾傳達著族人的故事，來此一遊的你不妨留神注意一下這些街景之美。

全台特色小鎮推薦＃5 禮納里部落

▲全台特色小鎮-禮納里瑪家部落。（圖／iamkuaikuair, Instagram）

禮納里部落其實是由三個部落構成，八八風災後好茶村、瑪家與大社部落遷居此處，他們沿用部落原有的名字，因此禮納裡同時並存著三個部落的舊名。其中瑪家部落的原址離禮納里最近，他們還是會回到自己的耕地去栽種食物，因此這個地方流傳著「吃在瑪家、住在好茶、看在大社」的一句話。

來到瑪家穀倉的朋友除了可以吃在地風味餐，還能體驗手作原住民料理、琉璃手環，想體驗的朋友別忘記要自費提前預約喔！

▲全台特色小鎮-禮納里瑪家部落。 （圖／sinru.chen.9, Instagram）

走出瑪家部落來到旁邊的好茶部落，“好茶”在魯凱族語理事「雲豹的傳人」之意。一進部落時會看到兩隻沒穿鞋的腳丫字，好茶部落又被稱作「脫鞋子的部落」，代表對土地的親近與家人的尊重，並且與魯凱族人成為一家人的含義。

溫馨的禮納里部落絕美的風景又被稱作台版普洛旺斯，想拋下城市的煩躁感回歸自然的擁抱嗎？那就搭車到屏東來去過秋冬～

東部特色小鎮

全台特色小鎮推薦＃1 台東成功

▲全台特色小鎮推薦-成功小鎮。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到吃海產除了剛剛提到的新屋小鎮，台東成功也是饕客們的海鮮天堂。坐山面海的台東成功，每年10月份時強勁的東北季風帶來豐沛的旗魚產量。有劍旗魚、白皮旗魚、黑皮旗魚、紅肉旗魚等...肉質鮮彈口感絕佳，除了旗魚成功漁港的柴魚片、龍蝦也都十分美味。每天下午漁船返港的拍賣時段，大聲吆喝的場景熱鬧非凡。

在地好店伴手禮優惠價一覽

主打「戶外旅遊、在地體驗」的趣吧旅行社，鼓勵大家走進鄉鎮探索人文歷史、美景美食、深度體驗，在這波數位旅遊活動裡，趣吧將活動結合數位App提供遊客更方便的方式來遊覽。除了數位APP中提供的折價券外在與趣吧合作的UP無線集點平台上，也提供多家好店優惠。

看完以上22個台灣小鎮，是否有找到自己想去的地方呢？讓我們帶上手機走進老街，記錄下老街的風情，翻轉老街新玩法我們出發吧！

*以上所介紹之消費抵用券、優惠券必須至與趣吧合作的店家才可使用，詳細店家列表可參考各活動頁之介紹。

想知道更多台灣旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」