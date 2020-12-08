新北也拍得到「稻草捲心酥」！全台3處「巨型稻草卷」景點，三重還有萌鴨超好拍

神似捲心酥的純天然「巨型稻草卷」為近年新興獨特景觀，於中南部擁有許多打卡亮點，如今在北部也能拍得到啦！今天為大家簡單盤點台灣3處「稻草捲心酥」拍攝地，喜歡農村風情的粉絲可要把握時機搶拍喔！

新北：三重鴨鴨公園

圖／IG@lilianwang_tw授權

「新北鴨鴨公園地景藝術展」今年主打農村特色，將三重中興橋旁的公園打造成「歡樂小鴨村」，首度加入期間限定的田園風稻草卷、稻草人等，讓大家免跑遠也能夠在北部攝下罕見「巨大稻草卷」場景。

圖／IG@lilianwang_tw授權

而現場還設有3米高立體「稻草鴨」、穀倉鴨舍、50年代古董級卡打車等古早味鄉村地景，截至明年1/10前實際還會有50隻土番小鴨進駐造型鴨舍，簡直萌翻天！值得一提的是，每天早上8點至下午4點半更提供餵鴨體驗、小鴨散步遊園等活動，夜晚亦有光雕秀，大家可以準備在趣味新地標玩出新回憶。

圖／新北市政府高灘地工程管理處

2020新北鴨鴨公園地景藝術展地點：中興橋鴨鴨公園展期：即日起至2021/01/10

嘉義：新港安河村、民雄中央村

圖／IG@molly888666授權

嘉義為「稻草捲心酥」的熱門朝聖地，每逢收成期間，空曠稻田上整齊擺有稻草巨輪，搭配放晴的好天氣，形成特色拍照地點。目前以新港景點量最多，民雄中央村亦同步開放免費拍，讓人收穫全新田間版網美照。但提醒大家記得穿長褲或長裙，以免被野生乾稻草割傷，另外稻草卷運走的時間不定，想拍的人記得要手刀衝囉！

圖／IG@molly888666授權

嘉義稻草卷新港安河村座標：23°32'20.9"N 120°24'10.7"E民雄中央村座標：23.538067, 120.404834

延伸閱讀：

．全台16處「聖誕打卡亮點」！最美聖誕樹、免費燈海、耶誕遊樂園一次蒐集

．4米高呦嘻兔兔必拍！LINE萌貼圖「100%好朋友時光快閃店」首登高雄夢時代