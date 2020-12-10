2020聖誕跨年活動懶人包！「北中南聖誕樹、夢幻打卡燈飾」總整理

Shelly@ReadyGo

聖誕跨年活動是每年年底的重頭戲，全台北中南東各縣市紛紛推出聖誕活動，新北耶誕城、百貨公司、購物中心、Outlet等也紛紛點亮聖誕樹、換上聖誕裝飾、打卡裝置，準備迎接聖誕節的到來，你今年想在哪裡過聖誕節呢？貼心的ReadyGo幫大家整理2020全台聖誕節活動懶人包特輯，立志要蒐集全台的聖誕樹！

【北部】

台北｜捷運中山站心中山線型公園 (新光三越南西店)

瀰漫著一股浪漫氣息，南西商圈捷運中山站四號出口連接到雙連站的心中山線形公園也換上了聖誕裝扮，閃亮的東京鐵塔、原宿教堂浪漫打卡牆、夢幻聖誕樹、繽紛燈海等熱門打卡點，從現在開始到2021年2月28日止，把著名的東京聖誕燈海「外帶」到臺北來！

圖/IG@hsuhuanchou2020

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台北｜新光三越信義新天地、台北101

新光三越信義新天地A11前的聖誕樹今年以浪漫雪白為主色調，搭配高級感的金色裝飾，不只如此新光三越A9外面還有鈴鐺、禮物、海豚、長頸鹿和大象等裝置，而信義區香堤大道也換上了聖誕燈串，除了必拍的聖誕樹外，整個信義區充滿聖誕氣氛，還以為自己真的來到了雪國。

圖/IG@huiting.wu2020

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此外，連三年都沒有缺席的Dior聖誕樹，今年同樣帶給大家不一樣的視覺饗宴，Diro今天的聖誕樹並非以往常見的外觀，而是選擇打造成橄欖樹造型，以「遞上橄欖枝」為主題，根據舊約聖經裡的故事，橄欖枝葉象徵災難的結束及和平的到來，象徵為大家祈福迎接2021的到來。

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台北｜BELLAVITA

信義區下雪了！BELLAVITA聖誕節在寶麗廣塲的一樓中庭，將落羽松及各大型植栽圍繞在白色雪毯上，搭配人造雪緩緩飄落，猶如真正下雪一般，不僅如此森林裡的美景也全搬過來！木造的戀人橋、時髦的水晶冰屋，結合波西米亞和歐式古典兩大特色，帶來截然不同的異國風情，女孩們，這不就是我們夢幻的聖誕場景嗎！

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新北｜板橋新北歡樂耶誕城

「2020新北歡樂耶誕城」十週年打造限時52天的耶誕盛宴，結合深受全球大小朋友喜愛的「迪士尼經典童話」，分成四大主題燈區包含市民廣場燈區、站前廣場燈區、萬坪公園燈區及府中商圈，並設立48座街頭燈飾藝術裝置及萬眾矚目的8大耶誕絕美光廊，還有六大必拍迪士尼經典打卡場景，當然少不了人潮總是一年比一年多的耶誕巨星演唱會，挑戰有始以來「活動時間最長、最豐富迪士尼經典童話、燈區範圍最廣以及藝術裝置最多」的「四大之最」2020新北耶誕城。

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新北｜林口三井OUTLET

專屬南半球的「熱帶聖誕節」，你有體驗過嗎？今年MITSUI OUTLET PARK想讓民眾體驗有別於傳統以雪花、麋鹿、雪橇、聖誕老人等元素營造的耶誕氛圍，特別以「點燃熱情冬日旅程」為概念，帶著大家偽出國到南方熱帶島嶼，度過最不一樣的熱帶聖誕節！

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桃園｜GLORIA OUTLETS華泰名品城

不能出國過聖誕沒關係，台灣就有最原汁原味的美式聖誕村！眾人引頸期盼，年年創造驚奇體驗的GLORIA OUTLETS華泰名品城從2020年11月20日至2021年1月3日推出「Gloriday桃園華泰名品城聖誕村」，不只一期巴黎鐵塔廣場、自由女神廣場；二期噴水池廣場；三期美食街旁的銀白耶誕森林、倫敦廣場等打卡場景，還有飄雪的聖誕市集，等你來華泰名品城過聖誕！

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桃園｜大江購物中心

北台灣最大手工聖誕薑餅城，大江購物中心為營造濃厚的異國聖誕氣氛，大江公裝團隊所設計的全新歐風小木屋店鋪，共計八款造型分布於一樓各處，現場運用各式燈飾加以搭配點綴，更能增添溫暖的氣氛，二層樓、高約五米的聖誕樹佇立在一旁，四週的巨型北極熊公仔與仿真馴鹿讓不少顧客紛紛駐足拍照留念，滿足大家拍照打卡、分享美照的樂趣。

圖/IG@peggywei___052020

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新竹｜BIG CITY遠東巨城購物中心

Big City遠東巨城購物中心耶誕樹點燈儀式可以說是新竹市民每年最期待的盛事，今年遠東巨城大門口左側以各種糖果、禮物盒妝點聖誕樹，搭配一旁的薑餅小屋、拐杖糖，讓聖誕樹更生動有趣，右側則是矮矮胖胖的聖誕老人及大大小小的禮物盒，絕對是新竹必拍的聖誕打卡場景。

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【中部】

台中｜台中舊火車站、柳川綠川

去年2019年以迪士尼為主題，在舊臺中火車站站前廣場超可愛的迪士尼燈節裝置，吸引大人小孩前往拍照打卡，燈區更延續至柳川、綠川水岸，整片河川環繞著迪士尼的世界，今年2020年「台中好YA誕」將有創新的水舞、水霧燈光秀，於12/11至12/27盛大展開，詳細主題內容令人期待！(想知道第一手消息記得發摟我們哦~)

圖-2020柳川綠川聖誕裝飾/漾台中

圖/漾台中

台中｜新光三越中港店

全台獨家超人氣寶可夢耶誕樂園，360度重磅打造全新夢幻級耶誕秘密基地，還有寶可夢旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等熱門打卡景點洗版IG，並首度曝光戴著耶誕帽的6公尺高超萌巨型皮卡丘，快到新光三越台中中港店體驗聖誕節的幸福歡樂氣氛！

圖/IG@wendy612592

圖/IG@wendy612592

台中｜台中港

台中港店結合呆萌的戽斗恐龍，展開「戽斗恐龍探險島」的熱帶聖誕節叢林探險。祭出主題秘境小島，並於設施內精心布置各式耶誕浪漫燈飾，不論親子、情侶、閨蜜或一群好友，都能在此找到專屬自己的2020聖誕記憶！來之前記得先把手機電量、容量準備好，最好拍、最可愛、主題最特別的熱帶聖誕節只在MITSUI OUTLET PARK！

圖/三井OUTLET

台中｜日曜天地OUTLET

真的是聖誕節限定！巨型飛天聖誕老人現身台中日曜天地outlet，全台獨創的聖誕裝置，胖嘟嘟的身軀背上背著大型的禮物袋，吸睛程度百分百，不管是借位拍得的幽默照片，或是與聖誕老人互動的可愛畫面，都成為台中最新IG打卡熱點，還不去蹭熱一波！

圖/IG@j.h_emily2021

圖/IG@yu_chian1006

【南部】

台南｜新光三越小西門

2020年台南新光三越新天地西門廣場以前陣子很夯的2D為主題，首創全台「2D超現實耶誕大道WALKING IN WHITE」，即日起到2021年01月03日每週五六日18:00-21:00，整點會飄雪一次，並且將旋轉木馬變成旋轉麋鹿，各個漫畫風黑白街頭場景都立體又逼真，雖然沒有聖誕節經典紅綠配色那樣繽紛，卻仍然掀起一陣熱潮，吸引超多人前往拍照打卡。

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台南｜南紡購物中心聖誕節

胡桃鉗的聖誕派對」是南紡購物中心今年的聖誕主題，隨著南紡購物中心A2館即將在12/25聖誕節當天開始試營運，首次在A2館廣場設置12米高聖誕樹及聖誕裝置藝術，不但規模更大，還有燈光秀及雪花秀可以欣賞，每週五六日及平安夜19:00、20:00會飄雪，台南人快去追聖誕樹！

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台南｜奇美博物館

南台灣的盛事「奇美聖誕週末」又來了！奇美博物館將於12/12起連續兩個星期六日舉辦「聖誕週末」活動，除了有民眾最愛的聖誕市集、聖誕舞會、幸福聖誕樹、音樂饗宴、舞蹈表演、主題展覽等豐富內容，更首度推出「戶外聖誕電影」、「希望小提琴主題限定展」等。此外，因應疫情，憑活動票券還送獨家特製的醫療級聖誕口罩，想要應景的口罩就快出發台南吧！

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屏東｜屏東公園聖誕節

2020屏東聖誕節以「極光」作為主題，結合屏東公園悠久歷史與聖誕節現代氛圍，在屏東公園規劃了10組燈飾，也會在周末安排親子活動，歷年大受好評的下雪活動也會在今年的聖誕節再次出現，活動期間從109年11月27日至110年3月1日止，歡迎大家一起來感受屏東的聖誕氣氛。

延伸閱讀>>2020聖誕X2021跨年｜活動資訊、必拍景點懶人包

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