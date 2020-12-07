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「2020聖誕節」六大提案！ 全台必逛必拍「極光燈海、聖誕市集、露天電影院」總整理

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@chu_madeline、@gominkin授權
圖／IG@chu_madeline@gominkin授權

年末將至，即將到來的聖誕節，帶來不少歡騰的氣氛。今年有哪些聖誕節提案？以下整理六大推薦路線，是時候相約三五好友、安排與愛人的小旅行，準備塞爆你的每個週末！

提案一：
台北中山蔚藍燈海漫步逛市集

想到聖誕節，除了必朝聖的「新北耶誕城」外，還多了「閃耀心中山」這個選擇！台北捷運與新光三越合作，打造巨大的聖誕樹與絢麗的蔚藍燈海隧道，徬彿漫步在東京街頭一般。另外，北捷也與來自日本的「atre 艾妥列」攜手合作，打造滿滿東京風的「屋台市集」，將於12月19日起，連續9天陪你度過聖誕佳節。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

「閃耀心中山」聖誕燈海
地點：心中山線形公園
展期：即日起至2021/2/28

提案二：
新北耶誕城看全台唯一童話主題燈區

知名的光雕投影秀聖誕景點「新北耶誕城」，今年攜手迪士尼，將展出10大經典童話燈區、8大光廊與音樂和聖誕樹。「迪士尼主題燈區」包含「愛麗絲夢遊仙境」、「小飛象」等，帶你走進夢幻世界。其中IG打卡熱點「楓葉隧道」，運用燈光模擬出楓紅的景緻，絕對值得拍好拍滿！ 

圖／IG@resume5588授權
圖／IG@resume5588授權

圖／IG@justin0620授權
圖／IG@justin0620授權

2020新北耶誕城
地址：新北市板橋區中山路一段161號
 展期：2020/11/13-2021/01/03
 主燈秀時間：每日18:00-22:00 每整點、半點一次

提案三：
林口、台中三井OUTLET過不一樣的「熱帶聖誕節」

北半球的聖誕節，總是帶給人冬天冷颼颼的感受。今年林口三井「熱帶水果渡假島」，透過南洋風的燈飾，帶給你冬日裡暖洋洋的好心情。台中三井則是帶你回帶侏羅紀時代，以呆萌的恐龍為主題，邀你穿越時空來探險，度過不一樣的聖誕節。

圖／IG@princessni0107授權
圖／IG@princessni0107授權

2020林口/台中三井OUTLET聖誕節
地址：新北市林口區文化三路一段356號
展期：2020/11/13-2021/02/26
營業時間：平日11:00-21:30、假日10:30-22:00

 提案四：
台南奇美博物館歐風聖誕節

一年一度的「奇美聖誕週末」，即將盛大展開。奇美博物館的建築有著濃濃的歐洲氛圍，讓點燈後的聖誕樹，顯得特別有異國情調！今年的聖誕節系列活動，特別帶來聖誕燈光秀、聖誕市集、聖誕舞會與聖誕電影，相當適合攜帶一家大小，愜意地坐在草皮上觀賞專屬於聖誕佳節的電影呢！ 

圖／IG@hao.huang授權、奇美博物館官方網站
圖／IG@hao.huang授權、奇美博物館官方網站

奇美聖誕週末
地點：台南市仁德區文華路二段66號
展出日期：即日起-2021/1/5
點燈時間：17:30-22:00

提案五：
 高雄夢時代白色聖誕優雅又浪漫

今年以白色聖誕為主題的「告白遊LOVE園」，進駐7大遊樂器材、10大主題燈區，浪漫氣氛滿點！除了經典的設施「旋轉木馬」、「咖啡杯」外，每週也安排不少活動，不妨跟心儀的人一同逛逛聖誕市集、露天下觀賞電影，這麼浪賣的氛圍，也許能讓感情快速增溫呢！

圖／夢時代購物中心臉書粉絲團
圖／夢時代購物中心臉書粉絲團

告白遊LOVE園
地點：高雄市前鎮區中華五路789號
展期：即日起至2021/01/03
營業時間：平日16:00-22:00、例假日10:30-22:00

提案六：
屏東聖誕節免出國南臺灣浪漫追極光

今年屏東以「北國極光」為主題，共推出十大燈區，自11月27日點燈儀式後，主燈「極地破冰號」將持續照亮屏東公園三個月。喜歡拍照的你，推薦「極光雪原」的藍綠色燈海、「極地星空」近距離看星星，一邊賞燈一邊散步聊天相當愜意！

圖／IG@kuwei_0221授權
圖／IG@kuwei_0221授權

圖／IG@kuwei_0221授權
圖／IG@kuwei_0221授權

屏東聖誕節 
地點：屏東公園(屏東縣屏東市公園路)
展期：日期：即日起-2021/3/1

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聖誕節 市集 公園 奇美博物館

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